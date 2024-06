Rusko by mohlo znovu spustit Záporožskou jadernou elektrárnu

Rusko by časem mohlo uvést opět do provozu Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou na jihovýchodě Ukrajiny obsadilo, ale sdílí názor mezinárodních pozorovatelů, že nyní by to mohlo být nebezpečné. Uvedl to šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

„Samozřejmě mají v úmyslu v určitém okamžiku obnovit provoz. Nechystají se tuto jadernou elektrárnu vyřadit z provozu. Takže to je to, co vyvolává potřebu vést diskusi," řekl Grossi na tiskové konferenci ve Vídni, kde zasedá rada guvernérů MAAE.

O ruském postoji si podle svých slov udělal obrázek minulý týden, když se v Kaliningradu setkal se šéfem Rosatomu Dmitrijem Lichačovem.

Předtím, než bude možné elektrárnu znovu uvést do provozu, je podle Grossiho třeba podniknout několik kroků, včetně zajištění stabilnějšího napájení elektřinou. To bude vyžadovat opravy stávajícího vedení, které jsou podle něj však v současné době jen stěží představitelné. Další základní podmínkou je neútočení na jaderné zařízení.

Nebezpečí trvá

Rusko a Ukrajina se z ostřelování elektrárny opakovaně obviňují. V dubnu dokonce v areálu elektrárny explodoval dron, což MAAE označila za vážný incident s potenciálem ohrozit integritu ochranného systému reaktoru. „Útoky a časté odpojování od elektrického vedení...kvůli vojenským aktivitám vytvářejí vážnou situaci,” poznamenal Grossi nyní.

Záporožská elektrárna je největší evropskou a jednou z deseti největších jaderných elektráren na světě. Přestože je jejích šest reaktorů odstaveno, stále potřebuje energii a kvalifikovaný personál pro provoz zásadních systémů, jako jsou třeba ty na chlazení reaktorů.

