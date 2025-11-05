NKÚ: Zemanův Hrad nehospodařil s penězi správně

Nový magazín právě vychází!

Lovy za hotové, zakázky na míru a hradba soukromého sporu z veřejných peněz. Zpráva NKÚ ukazuje, že Zemanův Hrad hospodařil v rozporu se zákonem – a dlouhé roky to zůstalo pod pokličkou.

Kancelář prezidenta republiky v době, kdy byl hlavou státu Miloš Zeman, nakládala s veřejnými prostředky nehospodárně a v rozporu se zákonem.
Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kterou úřad po třech letech zveřejnil. Souhlas ke zveřejnění dali kriminalisté až letos v říjnu, poté co žalobci definitivně odložili vyšetřování hradních kauz spojených s kancléřem Vratislavem Mynářem, uvedl server iROZHLAS.cz.

Chyby na Hradě i v Lánech

Kontrola se týkala let 2019 – 2021 a zahrnovala Kancelář prezidenta republiky (KPR), Správu Pražského hradu i Lesní správu Lány. KPR podle kontrolorů hradila prezidentu Zemanovi soukromý soudní spor se Zdeňkem Šarapatkou ve výši 149 tisíc korun, ačkoli měl výdaje uhradit ze svého.

„Tímto jednáním byly u KPR zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně a kancelář nepostupovala hospodárně,“ uvedl NKÚ.

Kontroloři dále upozornili na chyby v účetnictví, zejména při evidenci státních vyznamenání v hodnotě 6,4 milionu korun a inventarizaci majetku.

Dělení zakázek i lov za hotové

Lesní správa Lány, tehdy vedená Milošem Balákem, se podle NKÚ dopustila účelového dělení zakázek. Objednávku sadebního materiálu za pět milionů korun v letech 2020 a 2021 rozdělila na čtyři menší smlouvy, ačkoli podle kontrolorů šlo o dvě veřejné zakázky, které přesáhly dvoumilionový limit pro malé zakázky.

NKÚ rovněž zjistil pochybení u právních služeb advokátky Jindřišky Koblihové, která figurovala i v kauzách vyšetřovaných policií. Balák navíc podle úřadu porušil zákon o střetu zájmů, když uzavřel nájemní smlouvu sám se sebou – jako ředitel Lesní správy i nájemce lánské hájenky.

Audit kritizuje také přijetí hotovostní platby 560 tisíc korun za lov v lánské oboře. Zákon přitom stanovuje, že platby nad 270 000 korun musí být provedeny bezhotovostně. „Mezi pozvanými hosty byly osoby, které nebyly ústavními činiteli ani oficiálními hosty prezidenta republiky,“ uvedl NKÚ.

Lesní správa podle kontrolorů pořádala i bezpoplatkové lovy, čímž porušila svou zřizovací listinu a neoprávněně snižovala výnosy z majetku státu.

Hrad po kontrole: chyby uznává

Kancelář prezidenta republiky výsledky kontroly v roce 2023 akceptovala, tedy na samém konci Zemanova mandátu. Podle NKÚ tak bylo potvrzeno, že Hrad a jeho organizace opakovaně porušovaly rozpočtovou kázeň a zásady hospodárnosti. Zpráva přináší nejucelenější pohled na hospodaření prezidentské kanceláře v období, kdy ji řídil Vratislav Mynář, a navazuje na kauzy, které v minulých letech řešila policie i státní zástupci.

