Něco jako švarcsystém, ale lepší a legální. Česko potřebuje nová pravidla práce, shodli se odborníci

Tereza Zavadilová
Pracovní právo je z minulosti, navíc odvody pro zaměstnance příliš vysoké. Proto se tak rozšířil švarcsystém. Ten ale problém neřeší, jen deformuje. Je nutné pracovní právo přizpůsobit současnosti, říkají zástupci firem i generace Z.

Pracovní podmínky neodpovídají současné realitě. Nejen mladí lidé potřebují v práci jistou flexibilitu. Až zamíří do důchodu nejsilnější ročníky, systém to přestane zvládat. To jsou hlavní myšlenky, na kterých se shodli diskutéři TedX Prague Salon: Pevný bod. Vystupující a panelisté hledali odpověď na otázku Co dnes znamená smysluplná práce – a jak ji vytvořit

Podle Petry Sokol Maňasové z Impakt Hubu, která akci otevírala, ideálně měla nastávat participační mezigenerační výměna. Ocitovala výrok Jona Alexandera, jednoho ze zakladatelů Impakt Hubu v Londýně, který uvedl: People in position in power need to give some of it away to citizens. „Prostě když můžete  předat zkušenost, příležitost a vliv, udělejte to, protože ani vám neubyde,“ řekla členka organizačního výboru TedX. 

„Svět se proměnil, místo pracovní židle existuje cloud, ale my jsme ve vnímání práce zamrzli,“ upozornil Investor Jan Jirovec s tím, že společnost tlačí mladou generaci do doby, kdy začínaly mobily. Ideální by bylo,nastavit podmínky tak, aby umožnily mladým lidem z celého světa pracovat a růst v podmínkách 21. století v Česku, a také samozřejmě, aby mladí Češi mohli pracovat v zahraničí.

Švarcsystém nebo běž

Tomáš Ervín Dombrovský (na snímku níže první zprava), známý specialista na trh práce a poradce ministra práce v demisi, uvedl, že problémem je rigidní forma zákoníku práce. „I v tomto systému ovšem existuje hodně záblesků flexibility, jako je práce na dálku, nebo typicky český vynález švarcsystém,“ upozornil.  Zhruba polovina živnostníků totiž „jede na švarcsystém“, naopak mezi zaměstnanci jich hodně pracuje ještě na dohodách, kvůli snížení odvodů. „Nejde jen o flexibilitu obecně, ale o přístup na pracovní trh, někdy jsou tyto formy práce lidem diktovány,“ uvedl řečník. „Jsou odvětví, které ani jiné formy zaměstnávání prakticky nedovolují,  také administrativní zátěž, když má začínající firma zaměstnance, je úplně jiná,“ doplnila Maria Šimůnková, zakladatelka platformy vzdělávací neziskovky Nekrachni, která pomáhá mladým lidem zvládat realitu dospělého života. 

Právník Jakub Císař, spoluzakladatel advokátní kanceláře Novalia a expert na startupy a investice, míní, že nutné je, aby byla konkrétní změna směrem k flexibilitě. „I v rámci startupové asociace na to míříme - k flexibilnější formě práce. Zjednodušeně, bude to něco jako švarcsystém, ale s vyšším zdaněním. Protože rozdíl mezi zaměstnáváním a švarcystémem má rizikové důsledky, rozdíl v odvodech je příiš velký, ale je jasné, že nestačí pracovní poměr definovaný kdysi, je třeba to posunout,“ argumentoval právník a investor. Dombrovský glosoval, že daně se v Česku vybírají na zaměstnancích, protože daně z majetku, z kapitálových zisků jsou malé. „Zaměstnanci zbyde 55 procent výdělku, živnostníkovi 84 i 90 procent, takže švarcsystém se oběma stranám ihned finančně vyplatí, pak chybí peníze v sociálním systému, komplikuje se mateřská, a podobně,“ varoval odborník. Podle Císaře start-upová scéna dlouho tlačila na prosazení legislativy pro opční akciové plány pro zaměstnance, jenže skutečných zaměstnanců ve start-upech moc není...

Miloš Myšička, COO Mediaboard (na snímku níže uprostřed s mikrofonem), uvedl, že problém je v Česku i s alternativními, třeba zkrácenými, pracovními úvazky. „Zjistil jsem, že firmy, které v zahraničí běžně nabízejí zkrácené úvazky, je v Česku nenabízejí. Asi proto, že tu není tlak,“ uvedl. 

Neúspěšný táta, neúspěšný syn

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila (na snímku výše první zleva) nejde jenom o mladé lidi a start-upy, ale o regionální rozdíly a demografii. „V Česku bychom měli pracovat na velkých regionálních rozdílech, vzdělávací systém je nastaven tak, že děti kopírují vzdělání rodičů. Potom stále ty stejné regiony propadají v žebříčcích finanční gramotnosti, vévodí v exekucích a podobně,“ upozornil ekonom. Česká populace také stárne, až půjdou dnešní silné ročníky do důchodu, budou na jednoho zaměstnance připadat dva důchodci. „Jenže dožití ve zdraví je 62 let, takže pokud se řeší posun odchodu do důchodu, člověk si bude moci vybrat mezi důchodem a nemocenskou, uvedl Navrátil s tím, že pokud nedojde k systémové změně, poroste počet starších lidí, lidé budou muset i v důchodovém věku pracovat, budou chybět lidé i ve zdravotnictví a podobně. I v kvalitě zdraví pak jsou podle něj stejné regionální rozdíly. 

Debatu moderovali Adam Martiška a Petra Biache. 

Dalibor Martínek: Ošetřit dítě ne, víc peněz ano. Doktoři, novodobá šlechta

Dalibor Martínek: Ošetřit dítě ne, víc peněz ano. Doktoři, novodobá šlechta
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Za rok 2023 šlo na zdravotní péči v Česku 642 miliard korun. To je nejnovější údaj statistického úřadu z letošního října. Většinu platí lidé z odvodů. Bezplatná zdravotní péče, kterou má v programovém prohlášení i vznikající vláda, je chiméra. Všude se těžce platí.

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2023 na zdravotní péči 467 miliard korun. Průměrné výdaje na jednoho obyvatele činily 59 tisíc korun. Tolik statistika. Jaká je praxe? Například ta, že policie začátkem listopadu provedla razii v centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny. V největší zdravotní pojišťovně, kam míří nejvíc peněz ze zdravotního pojištění.

Policie obvinila třináct lidí, podezírá je z řady trestných činů včetně „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení či přijetí úplatku“. Jde o stovky milionů korun. 

Není to první takový případ kolem VZP, kterým se policie zabývá. Vzpomeňme na kauzu „podnikatele“ Tomáše Horáčka, který dodával služby nemocnici Bulovka. Policisté ho dopadli, a on před šesti lety za slib nižšího trestu uvedl, že při organizaci zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny se objevila korupce. V případu figurovaly špičky tehdy vládnoucích politických stran.

Je to pořád dokola. Nedá se říci nic jiného, než že VZP je prolezlá korupcí. Jde o toxický ústav, který místo aby proplácel péči, potýká se opakovaně s korupcí. Do jeho čela jsou dosazováni političtí nominanti.

A teď z druhé strany. V Česku je stále takzvaná bezplatná zdravotní péče. Což je eufemismus. Za všechno už se nyní u doktorů platí.

Osobní příběh, který zažil asi každý z nás. Dítě má triviální a běžný kožní problém, který vyžaduje pětiminutový zákrok. Dětský lékař doporučuje vyhledat dermatologa. Hledejte, praví. Takže google. A moře telefonátů.

„Nové pacienty nabíráme nejdříve za půl roku.“ Nebo: „Přijďte na úvodní konzultaci, ta stojí dva a půl tisíce korun. Tam se domluvíme na datu zákroku, bude to opět dva a půl tisíce.“ Nechci úvodní konzultaci. Chci pět minut doktorovy práce. Anebo, další reakce: „Dětské pacienty nebereme.“ Nebo žena na telefonu z fakultní nemocnice na Karlově náměstí, která se ani nepředstaví: „Zavolejte na jinou linku, ale až koncem týdne.“

Zákrok, který před pár desítkami let trval pár minut a byl hrazen ze zdravotního pojištění, teď nejde prakticky zajistit. Buď zaplatíte mnoho tisíc korun, nebo není čas. To je bezplatné zdravotnictví, které ročně spolkne stovky miliard korun z odvodů? A část peněz se ještě mezitím rozkrade.

Výňatek z programového prohlášení vznikající vlády: „Prioritou vlády je kvalitní, bezplatné a dostupné zdravotnictví pro všechny občany. Cílem je zkrátit čekací lhůty na vyšetření a zákroky, zajistit dostupnost léků…“ Jak se říká, papír snese všechno. Realita je však úplně jinde. Zdravotní péče v Česku je nedostupná, placená.

Doktoři jsou novodobá šlechta. Jejich průměrná mzda už přesahuje 120 tisíc korun. U lékařů ve veřejných lůžkových zařízeních činila v roce 2024 podle statistického úřadu 124 tisíc korun. Hrubá mzda se pohybuje mezi 55 a 155 tisíci korun. To jsou peníze ze zdravotních pojišťoven.

Doktorům to však nestačí. Praktikují soukromé ambulance, kde kasírují násobně více. To už je ryze komerční trh, do kterého nás všechny tlačí. A do toho ještě přicházejí lékařští odboráři. „Naléhavě požadujeme, aby úhradová vyhláška pro rok 2026 zajistila rostoucí potřeby péče a finanční prostředky na zvýšení platů a mezd o 10 procent.“

Takže ošetřit dítě ne, ale víc peněz ano?

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

