Něco jako švarcsystém, ale lepší a legální. Česko potřebuje nová pravidla práce, shodli se odborníci
Pracovní právo je z minulosti, navíc odvody pro zaměstnance příliš vysoké. Proto se tak rozšířil švarcsystém. Ten ale problém neřeší, jen deformuje. Je nutné pracovní právo přizpůsobit současnosti, říkají zástupci firem i generace Z.
Pracovní podmínky neodpovídají současné realitě. Nejen mladí lidé potřebují v práci jistou flexibilitu. Až zamíří do důchodu nejsilnější ročníky, systém to přestane zvládat. To jsou hlavní myšlenky, na kterých se shodli diskutéři TedX Prague Salon: Pevný bod. Vystupující a panelisté hledali odpověď na otázku Co dnes znamená smysluplná práce – a jak ji vytvořit.
Podle Petry Sokol Maňasové z Impakt Hubu, která akci otevírala, ideálně měla nastávat participační mezigenerační výměna. Ocitovala výrok Jona Alexandera, jednoho ze zakladatelů Impakt Hubu v Londýně, který uvedl: People in position in power need to give some of it away to citizens. „Prostě když můžete předat zkušenost, příležitost a vliv, udělejte to, protože ani vám neubyde,“ řekla členka organizačního výboru TedX.
„Svět se proměnil, místo pracovní židle existuje cloud, ale my jsme ve vnímání práce zamrzli,“ upozornil Investor Jan Jirovec s tím, že společnost tlačí mladou generaci do doby, kdy začínaly mobily. Ideální by bylo,nastavit podmínky tak, aby umožnily mladým lidem z celého světa pracovat a růst v podmínkách 21. století v Česku, a také samozřejmě, aby mladí Češi mohli pracovat v zahraničí.
Švarcsystém nebo běž
Tomáš Ervín Dombrovský (na snímku níže první zprava), známý specialista na trh práce a poradce ministra práce v demisi, uvedl, že problémem je rigidní forma zákoníku práce. „I v tomto systému ovšem existuje hodně záblesků flexibility, jako je práce na dálku, nebo typicky český vynález švarcsystém,“ upozornil. Zhruba polovina živnostníků totiž „jede na švarcsystém“, naopak mezi zaměstnanci jich hodně pracuje ještě na dohodách, kvůli snížení odvodů. „Nejde jen o flexibilitu obecně, ale o přístup na pracovní trh, někdy jsou tyto formy práce lidem diktovány,“ uvedl řečník. „Jsou odvětví, které ani jiné formy zaměstnávání prakticky nedovolují, také administrativní zátěž, když má začínající firma zaměstnance, je úplně jiná,“ doplnila Maria Šimůnková, zakladatelka platformy vzdělávací neziskovky Nekrachni, která pomáhá mladým lidem zvládat realitu dospělého života.
Právník Jakub Císař, spoluzakladatel advokátní kanceláře Novalia a expert na startupy a investice, míní, že nutné je, aby byla konkrétní změna směrem k flexibilitě. „I v rámci startupové asociace na to míříme - k flexibilnější formě práce. Zjednodušeně, bude to něco jako švarcsystém, ale s vyšším zdaněním. Protože rozdíl mezi zaměstnáváním a švarcystémem má rizikové důsledky, rozdíl v odvodech je příiš velký, ale je jasné, že nestačí pracovní poměr definovaný kdysi, je třeba to posunout,“ argumentoval právník a investor. Dombrovský glosoval, že daně se v Česku vybírají na zaměstnancích, protože daně z majetku, z kapitálových zisků jsou malé. „Zaměstnanci zbyde 55 procent výdělku, živnostníkovi 84 i 90 procent, takže švarcsystém se oběma stranám ihned finančně vyplatí, pak chybí peníze v sociálním systému, komplikuje se mateřská, a podobně,“ varoval odborník. Podle Císaře start-upová scéna dlouho tlačila na prosazení legislativy pro opční akciové plány pro zaměstnance, jenže skutečných zaměstnanců ve start-upech moc není...
Miloš Myšička, COO Mediaboard (na snímku níže uprostřed s mikrofonem), uvedl, že problém je v Česku i s alternativními, třeba zkrácenými, pracovními úvazky. „Zjistil jsem, že firmy, které v zahraničí běžně nabízejí zkrácené úvazky, je v Česku nenabízejí. Asi proto, že tu není tlak,“ uvedl.
Neúspěšný táta, neúspěšný syn
Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila (na snímku výše první zleva) nejde jenom o mladé lidi a start-upy, ale o regionální rozdíly a demografii. „V Česku bychom měli pracovat na velkých regionálních rozdílech, vzdělávací systém je nastaven tak, že děti kopírují vzdělání rodičů. Potom stále ty stejné regiony propadají v žebříčcích finanční gramotnosti, vévodí v exekucích a podobně,“ upozornil ekonom. Česká populace také stárne, až půjdou dnešní silné ročníky do důchodu, budou na jednoho zaměstnance připadat dva důchodci. „Jenže dožití ve zdraví je 62 let, takže pokud se řeší posun odchodu do důchodu, člověk si bude moci vybrat mezi důchodem a nemocenskou,“ uvedl Navrátil s tím, že pokud nedojde k systémové změně, poroste počet starších lidí, lidé budou muset i v důchodovém věku pracovat, budou chybět lidé i ve zdravotnictví a podobně. I v kvalitě zdraví pak jsou podle něj stejné regionální rozdíly.
Debatu moderovali Adam Martiška a Petra Biache.
