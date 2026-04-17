Nemovitosti zůstávají hitem, ale jinak. Investovat do realit lze i bez milionů
Češi stále věří nemovitostem, ale stále méně lidí si může dovolit koupit vlastní investiční byt. Část investorů proto hledá alternativu – do realit lze nově vstoupit už s několika stovkami korun.
Češi mají nemovitosti stále vysoko v žebříčku investičních preferencí, jejich strategie se ale mění. Zatímco dříve byl standardem nákup investičního bytu, dnes na něj stále více lidí nedosáhne. Vysoké ceny, složitější financování a starosti se správou nutí část investorů hledat alternativu v nemovitostních fondech.
Podle průzkumu agentury Ipsos dává přímému nákupu nemovitosti přednost 48 procent Čechů, zatímco investici do nemovitostních fondů preferuje 34 procent. Další pětina lidí tuto možnost alespoň zvažuje.
České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.
Vysoké ceny a hypotéky jako brzda
Hlavní bariérou zůstává cena. Vysokou pořizovací hodnotu nemovitosti uvádí jako problém 59 procent respondentů. Dalšími překážkami jsou starosti se správou (37 procent) a nutnost financování hypotékou (26 procent).
„Představa, že investor zbohatne přímým nákupem dalších bytů, přestává být pro velkou část trhu realistická. Ceny rezidenčních nemovitostí rostly v posledních letech rychleji než příjmy a pro mnoho lidí je stále těžší shromáždit potřebný kapitál,“ říká hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný.
Fondy jako nová cesta
Právě kvůli těmto bariérám roste význam nemovitostních fondů. Ty umožňují investovat i do segmentů, které jsou pro jednotlivce obtížně dostupné, například do komerčních nemovitostí.
„Vedle přímých investic roste význam profesionálně spravovaných fondů, které otevírají přístup k jiným segmentům trhu, zejména ke komerčním nemovitostem, a to bez nutnosti řešit vysokou vstupní investici či správu,“ dodává Slaný. Výhodou fondů je rozložení rizika, nižší kapitálová náročnost a absence starostí spojených s vlastnictvím.
Investovat lze už od stovek
Na změnu chování investorů reagují i nové nástroje. Například aplikace EFEKTA umožňuje investovat do nemovitostních fondů už od nižších stovek korun, bez nutnosti hypotéky nebo správy nemovitosti.
Vedle realit nabízí i další investiční možnosti, například ETF nebo dluhopisy.
Mladí mění pravidla
Z průzkumu vyplývá, že otevřenost vůči fondům roste zejména u mladších lidí ve věku 18 až 26 let. Ti oceňují nižší vstupní bariéru a flexibilitu.
Naopak lidé ve věku 36 až 53 let častěji preferují přímé vlastnictví, které jim dává větší kontrolu nad investicí. Vyšší zájem o fondy je patrný také u lidí s vyšším vzděláním a u obyvatel Prahy.
Navzdory rostoucímu zájmu zůstávají bariéry. Nedůvěru ve správce fondů uvádí 31 procent respondentů, 32 procent se obává horší dostupnosti peněz a 19 procent odrazují poplatky.
Typickým investorem do nemovitostních fondů je podle průzkumu člověk ze střední třídy, který už má vyřešené vlastní bydlení. Nemá ale dostatek kapitálu na další nemovitost, nebo nechce podstupovat riziko spojené s vyšším zadlužením.
Nemovitostní podílový fond EFEKTA Real Estate Fund připsal za deset let své existence investorům výnosy přesahující dvě miliardy korun. Od svého založení oslovil více než 22 tisíc klientů a patří mezi fondy, které stály u zrodu českého trhu nemovitostních podílových fondů.
