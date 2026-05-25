„Chceme velké investory. A dostat se na miliardu," říká Hubinger z fondu Diagram

Dalibor Martínek

Nájemní bydlení šlo stranou, fond Diagram dnes staví hlavně byty na prodej. Spoluzakladatel Martin Hubinger v podcastu Realitní Club popisuje, proč změnili strategii, kde chtějí růst a proč hledají institucionální investory.

Martin Hubinger před několika lety spoluzaložil investiční fond Diagram, který se soustředí na výstavbu rezidenčních projektů. Nekupuje hotové budovy, ale koupí pozemek, postaví objekt, prodá ho a peníze reinvestuje. Investorům slibuje solidních dvanáct procent ročního zhodnocení.

„Jsme fond nižší střední velikosti,“ říká Hubinger. Druhým spoluzakladatelem je Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB. Aktuálně má fond rozpracované dva projekty, apartmánový resort na šumavské Modravě a projekt v Praze 4. K tomu má rozjednanou akvizici několika dalších projektů a soustředí se hlavně na rezidenční projekty v Praze.

Od přátel k institucionálním investorům

Ruku v ruce s tím se snaží nabírat další finanční prostředky. Do fondu, se kterým má velké plány, zatím investovali oba zakladatelé a jejich přátelé. Už se jim ale podařilo sehnat prvního institucionálního investora.

„Na počátku jsme měli představu, že budeme pracovat s penězi institucí. To plynulo z pracovní historie i současného působení Zdeňka Tůmy,“ říká Hubinger. V nabírání větších investorů by rádi pokračovali.

Nájemní bydlení ustoupilo prodeji

Fond se původně chtěl soustředit na nájemní bydlení, strategii však upravil s růstem sazeb, kdy nájmy sice dál rostou, ale ne rychleji než cena výstavby. A také proto, že zpočátku nezískal dost peněz právě od institucionálních investorů.

Nadstandardní slibovaný výnos plyne z faktu, že fond si své projekty sám staví. Nespoléhá tedy na růst hodnoty majetku neboli bytů jako jiné realitní fondy.

„My koupíme pozemek, připravíme projekt, povolíme ho, postavíme a rozprodáme. A máme marži,“ popisuje Hubinger přístup. „Pokud by odteď pět let nerostly ceny nemovitostí, pořád budeme vydělávat to, co chceme.“

Každý rok několik projektů

Cílem fondu je každý rok zahajovat a zároveň dokončovat několik projektů. „Z hlediska velikosti fondu žádný strop ambicí není. Naše bezprostřední ambice je dostat se přes jednu miliardu korun,“ říká Martin Hubinger, který byl hostem podcastu Realitní Club.

Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Modrava je unikát. Stavíme tam desítky apartmánů, říká Martin Hubinger

Investiční fond Diagram, který spoluzaložil Martin Hubinger, nyní kromě jiného rozvíjí unikátní projekt apartmánů na šumavské Modravě. Má jich v této exkluzivní oblasti vzniknout několik desítek.

„Jsou to čtyři domy, celkem přes šedesát jednotek. Je to poměrně velký projekt,“ říká Hubinger. Fond již získal pravomocné územní rozhodnutí a chystá se na začátek prací. „Už víme velmi přesně, co tam vznikne.“ Zatím je podle něj otázkou, zda celý projekt prodají jako celek, nebo část jako celek a část po jednotlivých jednotkách.

Fond Diagram, který Hubinger před pěti lety spoluzaložil s bývalým guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, se soustředí na rezidenční projekty, zejména v Praze. Ve správě má zatím několik set milionů korun, které investuje do jednotlivých projektů. Ambicí je získat zejména větší institucionální investory. V jednom případě už se to povedlo.

Celý díl podcastu s Martinem Hubingerem vychází již zítra ráno

Fond si projekty na rozdíl od jiných realitních fondů sám staví, nekupuje hotové. I proto o něm Hubinger mluví jako o developerském fondu. Koupí pozemek, postaví projekt a ten následně prodá. Tento způsob fungování umožňuje nabízet investorům očekávané zhodnocení dvanáct procent ročně.

„Projekty si na začátku velmi konzervativně naceníme a míříme ještě nad dvanáct procent. S těmi dvanácti procenty jsme si velmi silní v kramflecích,“ říká Hubinger. Fond navíc spolupracuje s developerskou společností Realism, kde Hubinger také figuruje jako spoluzakladatel. Tato spolupráce umožňuje lépe sladit investici a vlastní výstavbu.

„Když si vybíráme projekty, které koupíme, velmi kriticky si je vyhodnocujeme a koupíme až ve chvíli, kdy velmi věříme, že je to bezpečný projekt.“ Když projekty projdou velmi kritickým sítem, „vybíráme projekty, které nejvíc vydělají,“ připouští Hubinger. Jedním z pravidel, kterého se fond drží, je, že nespekuluje na změny územního plánu ani se o ně nepokouší.

Babišovo horké léto

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.

Babiš nedostal klid. Aktuálně ho mnohem víc trápí dva koaliční partneři, kteří sice drží jeho vládu, ale on po nich musí žehlit jeden průšvih za druhým. Nyní se horkým bramborem stalo setkání sudetských Němců v Brně. Poklidná akce, která mohla posunout česko-německé vztahy. Ne, Okamura s Macinkou z toho naopak udělali tyátr.

12 fotografií v galerii

Nejdřív usnesení Poslanecké sněmovny, že „sudeťáky“ tady nechceme, potom poštvání pár stovek rebelů do ulic Brna. Výsledek? „Protesty proti sudetoněmeckému sjezdu ukazují, že obě strany čeká ještě hodně práce na usmíření.“ To jsou slova německého ministra zahraničí Johanna Wadephula, která pronesl ve švédském Helsingborgu, kde členové NATO ladili notičky před očekávaným červencovým summitem v Ankaře.

Český premiér tak musí hasit nejen spor s prezidentem o účast na tomto summitu, zároveň tam bude muset hasit nízké české výdaje na zbrojení. Teď ještě kvůli svým vládním kolegům vztahy s Německem.

Situace s Pavlem v Ankaře se pro Babiše nevyvíjí dobře. Macinka se na Pavlovu účast dál kření, Pavel hrozí kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Zcela zbytečné napětí, horká kaše, z které se Babiš neumí vylízat. Neustále odkazuje na jednání vlády 8. června. Dobře ví, že s prezidentem prostě nemůže zametat. Ale Macinka dobře ví, že ani Babiš s ním.

Explosia

Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti

Názory

Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.

Michal Nosek

Přečíst článek

Další horký Babišův brambor

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová vzkázala, že podpora Ukrajiny „není rovnoměrně rozložena“ a přidal se i šéf NATO Mark Rutte, který vyzval spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta svého HDP. Přeloženo: pokud si Babiš myslí, že se z výdajů na zbrojení vykroutí, plete se. Další horký Babišův brambor. Jeho koalice sice rozvolnila rozpočtová pravidla, každá lokálka má být vykazována jako výdaj na zbrojení. NATO tím však neopije. Babiš si dobře uvědomuje, že Pavel by se mu v Ankaře hodil. Ale co s Macinkou?

Co se týká zmatků v Brně, Babiš si dal komunikační klid. Počínání jeho kolegů z vlády se mu nelíbí, štve ho, ale nechce vyvolávat spory. Němci budou vůči stále se ještě rozvíjejícímu Česku shovívaví. Svého východního souseda ekonomicky potřebují, i přes výlevy Macinky a Okamury. A Babiš zase potřebuje oba bratry z mokré čtvrti. Ale i Německo, Trumpa. Babiš chtěl vládnout, moc ho fascinuje. Je mu blízká představa, že vše ví nejlépe a má rozhodovat. Kvůli tomu se zamotal do pavučiny vztahů a zájmů. Patrně ani on sám nyní neví, jak se z ní vymotá.

