Trumpova armáda. Prezident pohrozil dalšímu městu, že tam pošle vojáky
Republikánský prezident Donald Trump pohrozil dalšímu městu vedenému demokraty, že do jeho ulic pošle Národní gardu. Tentokrát se jedná o Baltimore ve státě Maryland, píší tiskové agentury. Trump odůvodňuje vyslání vojáků vysokou kriminalitou, což ale místní politici odmítají.
Trump již nasadil Národní gardu v Los Angeles, když se tam konaly demonstrace proti zadržování migrantů, a ve Washingtonu. Republikánský prezident tento týden uvedl, že by podobně mohl postupovat i v Chicagu či New Yorku. Podle amerických médií ministerstvo obrany již zpracovává plány vyslání Národní gardy do Chicaga.
Za vysokou kriminalitu Trump kritizuje i stát Maryland a město Baltimore, které se tam nachází. Kritiku kvůli vysoké kriminalitě však odmítá guvernér státu Maryland Wes Moore, který prezidenta vyzval, aby se spolu prošli po městě. „Naposledy byla míra vražd v Baltimore tak nízká v době, kdy jsem ještě nebyl na světě,“ uvedl šestačtyřicetiletý demokratický politik, který tvrdí, že za jeho vlády kriminalita ve státě klesla.
Trump však nabídku na společnou procházku na své sociální síti Truth Social odmítl a Moorea vyzval, aby dříve snížil kriminalitu ve městě. „Pokud Wes Moore potřebuje pomoc, (..) pošlu tam vojáky, jak jsem to udělal v nedalekém (Washingtonu) DC, a rychle to tam vyčistím od zločinu,“ napsal Trump. Tvrdí, že vyslání gardy do Washingtonu v srpnu vedlo v krátkém čase k prudkému snížení kriminality.
Opoziční demokraté však prezidentovy plány odmítají a poukazují, že v řadě měst kriminalita i bez Národní gardy klesá. Šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, který byl zvolen v New Yorku, podle listu The New York Times řekl, že Trump nemá pravomoc do měst posílat Národní gardy. Další demokratičtí zástupci tvrdí, že se prezident chce jen předvést před voliči.
