Inflace spadla na 1,5 procenta. Jen dočasně, varují ekonomové
Inflaci srazily především potraviny, benzin a nafta. Její červnový pokles na 1,5 procenta ale nemusí vydržet dlouho. Podle ekonomů se může už na podzim vrátit nad dvě procenta a na přelomu roku se přiblížit trojce.
Meziroční inflace v Česku v červnu výrazně zpomalila. Z květnových 2,1 procenta klesla na 1,5 procenta a dostala se pod dvouprocentní cíl České národní banky (ČNB). Spotřebitelské ceny proti květnu klesly o 0,3 procenta. Český statistický úřad tak potvrdil svůj předběžný odhad zveřejněný na začátku týdne. K poklesu inflace přispěly především levnější potraviny a pohonné hmoty, jejichž ceny po prudkém březnovém růstu postupně ustupovaly.
Ekonomové však varují před přílišným optimismem. Právě ceny potravin a paliv patří k nejproměnlivějším částem spotřebního koše a mohou se rychle vydat opačným směrem.
Benzin a nafta zlevnily
Nafta se v červnu podle ČSÚ prodávala v průměru zhruba za 37 korun za litr, benzin Natural 95 za necelých 40 korun.
„V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Pohonné hmoty byly stále dražší než před rokem, tempo jejich zdražování ale výrazně polevilo. Ceny paliv a maziv v červnu meziročně vzrostly o 14,9 procenta, zatímco v květnu byly vyšší o 26,3 procenta.
Vedle pohonných hmot pomohlo také zlevnění některých potravin, zejména masa, mléčných výrobků a másla.
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí
Zprávy z firem
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Nízké číslo skrývá drahé služby
Na první pohled jde podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka o velmi dobrý výsledek. Červnová inflace je nejen pod cílem centrální banky, ale také pod její aktuální prognózou.
Pokles však zajistily především dvě obtížně předvídatelné položky.
„Potraviny a pohonné hmoty nevstupují do jádrové inflace, která lépe charakterizuje sílu inflačních tlaků v ekonomice. Lze proto předpokládat, že jádrová inflace zůstává spíše blízko tří procent,“ upozornil Dufek.
Cenové tlaky se podle něj soustřeďují především ve službách a bydlení. Nájemné a takzvané imputované nájemné, které zachycuje vývoj nákladů na vlastnické bydlení, se na aktuální inflaci podílejí více než polovinou.
Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
Levné Česko mizí. Byty v regionech zdražují rychleji než v Praze
Reality
Praha zůstává nejdražší, největší realitní boom se ale odehrává jinde. Byty v Ústeckém kraji za sedm let ztrojnásobily cenu. Cenový náskok metropole se zmenšuje a dostupné bydlení mizí okres po okresu.
Energie zatím inflaci brzdí
Celkovou inflaci snižují také ceny energií pro domácnosti. Do účtů zákazníků se zatím plně nepromítlo dřívější zdražení silové elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích.
Právě to ale může být v dalších měsících problém. Pokud dodavatelé vyšší náklady postupně přenesou do konečných cen, současný protiinflační efekt energií začne slábnout.
„Zatímco zvýšená inflace ve službách má dlouhodobější charakter, současné zlevňování potravin nemusí vydržet dlouho. Vedle toho se do spotřebitelských cen začnou postupně promítat i dražší energie,“ uvedl Dufek.
Podle jeho odhadu by se inflace mohla už na podzim vrátit nad dvě procenta a na přelomu roku se přiblížit třem procentům.
Česká ekonomika vyslala několik povzbudivých signálů. Inflace v červnu zpomalila na 1,5 procenta a maloobchodní tržby v květnu výrazně vzrostly. Slabší zprávou je zahraniční obchod, jehož přebytek se meziročně snížil.
Levnější potraviny nakoply spotřebu. Maloobchod přidal téměř pět procent
Money
Česká ekonomika vyslala několik povzbudivých signálů. Inflace v červnu zpomalila na 1,5 procenta a maloobchodní tržby v květnu výrazně vzrostly. Slabší zprávou je zahraniční obchod, jehož přebytek se meziročně snížil.
ČNB sazby snižovat nebude
Červnový pokles inflace sám o sobě podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona nepřiměje Českou národní banku ke snížení úrokových sazeb.
Inflaci totiž stahují dolů především volatilní složky, jejichž vývoj se může rychle obrátit. Příkladem je ropa. Obavy z dalšího vyhrocení situace na Blízkém východě v posledních dnech vyhnaly cenu severomořské ropy Brent krátkodobě až o deset procent výše.
„Z pohledu ČNB se mnoho nemění. Návrat ke snižování úrokových sazeb můžeme vyloučit,“ uvedl Kron.
Centrální banka bude podle něj dál sledovat především domácí cenové tlaky, mzdy a vývoj inflace ve službách. Pokud by zůstaly silné, nelze podle analytika vyloučit ani další zvýšení sazeb ještě v letošním roce.
Hypotéky dál pomalu zdražují, prudký růst sazeb ale analytici neočekávají. Pro domácnosti teď může být důležitější správný výběr banky a délky fixace než čekání na nejistý obrat celého trhu.
Hypotéky znovu trestají čekající. Kdo otálel, platí víc
Money
Hypotéky dál pomalu zdražují, prudký růst sazeb ale analytici neočekávají. Pro domácnosti teď může být důležitější správný výběr banky a délky fixace než čekání na nejistý obrat celého trhu.
Radost může být jen dočasná
Červnová čísla tak přinášejí úlevu domácnostem, ale zatím nepotvrzují, že má Česko inflaci definitivně pod kontrolou. Potraviny a pohonné hmoty mohou opět zdražit, zatímco služby a bydlení zůstávají dlouhodobě nákladné.
Nízká celková inflace proto nemusí znamenat rychlejší pokles hypotečních sazeb ani zlevnění dalších úvěrů. Pro ČNB bude důležitější, zda začnou slábnout trvalejší cenové tlaky uvnitř české ekonomiky.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.