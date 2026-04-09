Česká ekonomika pod tlakem: Konflikt v Perském zálivu škrtí růst

Ivana Pečinková

Ministerstvo financí zhoršilo kvůli situaci v Perském zálivu svou makroekonomickou předpověď. Ekonomika by měla letos vzrůst o 2,1 procenta, zatímco ještě v lednu se počítalo s 2,5 procenta. Pokud se ale situace v zálivu neuklidní, mohl by náš růst zpomalit na 1,4 procenta.

Snížení svého odhadu v základním scénáři ministerstvo odůvodnilo přibrzděním domácí poptávky kvůli zvýšené nejistotě a růstu cen energií na pozadí vojenského konfliktu na Blízkém východě. Domácí poptávka ale i nadále zůstane hlavním tahounem hospodářského růstu. Očekává se také oživení investiční aktivity firem. „To vše navýší objem dovozu, přičemž stranu vývozu budou limitovat zvýšené obchodní bariéry a nadále nízký objem exportních zakázek. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu hrubého domácího produktu (HDP) by tak měl zůstat záporný,“ uvedlo ministerstvo. Příští rok by růst našeho HDP měl dosáhnout 2,4 procenta.

Základní scénář predikce je postaven na brzké deeskalaci vojenského konfliktu v Perském zálivu a předpokladu, že nárůst cen komodit by byl v takovém případě dočasný a bez výrazných makroekonomických dopadů.

Alternativní scénář

Experti ministerstva se zabývali také možností, že by válka vyústila v úplnou blokádu klíčového Hormuzského průlivu, čímž by Írán odříznul země Perského zálivu od mezinárodních obchodních tras. „Scénář předpokládá kompletní vojenskou blokaci v délce dvou čtvrtletí a nutnost dalších šest měsíců trvajících odminovacích a dalších zabezpečovacích operací. Tento technicko-vojenský parametr určuje horizont nabídkového šoku na minimálně jeden rok, než by mohla být plně obnovena bezpečná komerční plavba,“ popisuje ministerstvo východiska svého alternativního scénáře.

V takovém případě by bylo české hospodářství intenzivněji zasaženo dražšími energiemi, nižší dynamikou exportu a zhoršením domácí poptávky. Hrubý domácí produkt by pak podle alternativního scénáře predikce ministerstvo letos vzrostl o pouhých 1,4 procenta a v příštím roce o 1,5 procenta. Inflace by ale naopak byla vyšší, dle odhadu pro letošek čtyři procenta a pro příští rok pak 4,6 procenta. „Výsledné dopady by závisely na rychlosti posilování kapacit alternativních dodavatelů energií (například USA, Alžírsko, Ázerbajdžán), na případných fiskálních opatřeních vlád evropských zemí a na reakcích centrálních bank. Velkým rizikem je výpadek dodávek polovodičů, který by vedl k omezování výroby v řadě odvětví,“ uvádí ministerstvo závěrem kapitoly věnované dopadům déletrvajících zvýšených cen energií na českou ekonomiku.

Hormuzský průliv je nadále prakticky uzavřen, za den proplulo šest lodí

Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Inflace, nezaměstnanost a mzdy

Odhad inflace zůstává v základním scénáři pro letošek v dubnové předpovědi oproti odhadům z ledna nezměněn na 2,5 procenta. V příštím roce by ale měly spotřebitelské ceny růst rychleji (o 2,8 procenta), zatímco ještě v lednu ministerstvo předpokládalo slabší dynamiku (lednový odhad byl 2,1 procenta). To znamená, že letos i v příštím roce by inflace měla zůstat v takzvaném tolerančním pásmu České národní banky.

Lehce vyšší oproti lednové predikci by letos měla být i míra nezaměstnanosti (2,9 oproti původním 2,8 procenta) a v příštím roce by se měla průměrná míra nezaměstnanosti dostat na 2,7 procenta oproti původně očekávaným 2,8 procenta.

Pomaleji by měly růst také mzdy. Meziroční plus nominálního objemu mezd je aktuálně odhadován na úrovni 6,8 procenta a pro příští rok by měl růst dosáhnout šesti procent. Původně se počítalo s růstem 7,3 (letos) a 6,3 procenta (příští rok). Lehce slabší by měl být kvůli Perskému zálivu i kurz koruny (24,3 proti původnímu odhadu 24,1 koruny za jedno euro).

Prodejna Apple v Šanghaji

Ivana Pečinková: Blokáda Hormuzu ohrožuje váš příští iPhone i sledování Netflixu

Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Teherán už první dubnový víkend umožnil proplout 21 lodím za 48 hodin. S některými zeměmi uzavřel dohodu. Provoz v úžině zůstává minimální od začátku americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února. Reuters v analýze vychází z dat společností Kpler, Lloyd’s List Intelligence a Signal Ocean. Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží.

Agentura Bloomberg dnes uvedla, že izraelské útoky v Libanonu a přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu ohrozily příměří mezi USA a Íránem. Z tohoto důvodu se změnila i nálada na trzích.

„Po středečním pochopitelném nadšení z příměří je dnes těžké najít katalyzátor pro další růst dluhopisů a akcií, a čím déle zůstane Hormuzský průliv uzavřen, tím menší bude důvěra v již nastalé oživení,“ řekla analytička Bloombergu Skylar Montgomeryová Koningová.

Donald Trump

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

Ceny ropy ve středu zaznamenaly největší jednodenní propad od dubna 2020. Spojené státy a Írán v noci na středu uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Írán okamžitě otevře Hormuzský průliv.

Norští rejdaři ve středu oznámili, že Hormuzským průlivem bez bezpečnostních záruk plout nebudou. Podle sdružení německých rejdařů (VDR) zůstává situace námořníků v Perském zálivu napjatá. Německá rejdařská společnost Hapag-Lloyd ale upozornila, že případné úplné otevření průlivu by trvalo šest až osm týdnů.

Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Týden tradera: Trhy rostou, ale válka nekončí. Investoři balancují na hraně

Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem
Ivana Pečinková

Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.

„Je zajímavé, že z historického pohledu dnes nejsou ani nafta, ani benzín na české poměry, v poměru ke mzdám, nikterak drahé. Nafta byla touto logikou stejně drahá jako dnes v roce 2018, benzín v roce 2019. Ale po drtivou většinu naší moderní historie jsme měli ve vztahu k příjmům domácností naftu i benzín dražší než dnes a nikdy nás nenapadlo, že by to stálo za nějakou intervenci ze strany vlády,“ hodnotí rozhodnutí vlády snížit spotřební daň u nafty hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Špatně na tom nejsme ani ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. „V datech, která před Velikonocemi vydala Evropská komise, jsme nevypadali nikterak varovně. S cenou benzínu a nafty, ať už s daní či bez daně, jsme byli bezpečně pod průměrem zemí EU. I pod Německem, Rakouskem a Polskem. Neměli jsme proto důvod vidět v našich cenách něco varovného,“ podotýká Hradil.

Jan Palaščák

Palaščák: Ekonomika brzdí, ukazují to měřáky energií

Zakladatel energetické skupiny Amper Jan Palaščák má originální metodiku ekonomické predicke: stav elektroměrů ukazuje budoucí vývoj HDP. A vypadá to, že ekonomika ztrácí dech. A to ještě nezohledňujeme dopady aktuální energetické krize v důsledku íránské války, které mohou přinést další zpomalení ekonomiky,“ odhaduje Jan Palaščák.

Snížení spotřební daně u nafty by podle vládního prohlášení mělo zabrzdit prosakování inflace do cen zboží a služeb. Je ale ovšem také pravda, připomíná Hradil, že rychlý růst cen postihl více naftu než benzín. „Do Velikonoc se cena benzínu zdvihla asi o pět korun, zatímco cena nafty o 15 korun. Takže vládu, která se snížení spotřební daně dlouho bránila, asi zasáhl šok z růstu ceny nafty, kdy ceny vzrostly náhle, nikoliv evolučně,“ dodává.

Komu pomůže snížení spotřební daně?

Snížení spotřební daně považuje hlavní ekonom Investiky za krok nesprávným směrem. Ba dokonce za krok, který může situaci ještě zhoršit. „Jedinou správnou reakcí je v tuto chvíli nechat ty ceny fungovat. Nechat je vytřídit spotřebitele na ty, co ropu, benzín či naftu nutně potřebují a jsou tak ochotni zaplatit víc. A ty, kteří je nutně nepotřebují a jsou ochotni si je odpustit,“ říká Hradil.

Zároveň by to ekonomiku v dlouhém období motivovalo k tomu, aby se stávala méně závislou na těchto energetických zdrojích, protože jsou prostě čím dál vzácnější. „Stát by měl řešit jen to, co od něj očekáváme, tedy bránit tomu, aby někdo propadl do chudoby. Takže nějakým způsobem zohlednit, že mohou být zasaženy nízkopříjmové skupiny, jimž může jít až o živobytí, a tyto skupiny konkrétně identifikovat a konkrétně jim pomoci,“ nastiňuje Hradil.

Centrální banky začaly vyprodávat zlato

Kdo neprodal, nejspíš prohloupil. Cenu zlata ovlivňují Turci, kteří se ho zbavují ve velkém

Turecká centrální banka vyprodávala zlaté rezervy. Musela, aby ochránila liru před dalším propadem. Podle listu Financial Times byl výprodej natolik masivní, že se podepsal na propadu ceny kovu, k němuž došlo za uplynulý měsíc.

A pokud už se vláda rozhodne pro plošnou pomoc, protože není takové identifikace schopna, tak by měla každému pomáhat stejnou částkou. Jako třeba zvýšením základní slevy na poplatníka. Což je forma, kdy by stejnou částku podpory dostal každý, nezávisle na tom, zda by byl bohatý či chudý. „Ani tohle samozřejmě není ideální, ale horší variantou je udělat věc jako snížení spotřební daně, kdy vlastně aktivně dáváte víc peněz tomu, kdo spotřebovává hodně. Kdy odměňujete vyšší spotřebu, nejvíce dáváte bohatým a zároveň snižujete cenový signál, který říká, šetřete s tím, je toho málo. Místo toho motivujete lidi, aby tolik nešetřili, a tím tu situaci jen zhoršujete,“ podtrhuje Vít Hradil.

Cenový diktát

Vláda ale v úterý ke snížení spotřební daně přidala další opatření – čerpacím stanicím každodenně určuje maximální koncovou cenu benzínu a nafty pro spotřebitele. To podle Víta Hradila způsobí deformaci trhu. Už jen z toho titulu, že jde o plošné opatření, napříč celou republikou. „Každý si asi dokáže představit, že se marže liší v závislosti na konkrétním podniku. Že s úplně jinou marží bude operovat benzínka na D1 těsně u Prahy a s jinou zapadlá čerpačka někde na samotě u lesa. Obchodní marže ještě není zisk, ale pokrývá mzdy, nájem, režijní náklady případně investice. Takže i kdybychom se chtěli bavit o „férové“ marži, tak u každé benzínky bude jiná. Někde těch nastolených 2,50 koruny na litr bude tak akorát, někde to bude zbytečně vysoko, takže to žádný výchovný efekt mít nebude,“ upozorňuje hlavní ekonom Investiky. Teoreticky by se naopak mohlo stát, že stanovení marží bude fungovat jako koordinační mechanismus a táhnout ceny nahoru. Ale to se asi většinou dít nebude.

A je tu jeden nepřehlédnutelný aspekt. „Politika zastropování marží by teoreticky dávala smysl, pokud bychom byli přesvědčeni, že máme co do činění s kartelem. To se ale neprokázalo,“ podtrhuje Hradil s odkazem na opakované kontroly ministerstva financí před čtyřmi lety v době energetické krize, které kartel neprokázaly. „Nyní kontrola proběhla znovu a opět se nic nezjistilo. Antimonopolní úřad nemá žádné indicie, že by u nás docházelo ke kartelovému chování. Máme nejhustší či jednu z nejhustších sítí benzínových stanic v celé Evropě, hromadu různých majitelů a provozovatelů. Nemáme důvod se domnívat, že by u nás docházelo ke kartelovému chování, tedy k nadsazování marží nad nějakou normální tržní úroveň. Takže umělé stlačování marží se zdá jako neúčinné, zato s potenciálně nežádoucími účinky,“ soudí Hradil.

Bude benzínu a nafty dost?

A může nám hrozit nedostatek pohonných hmot? Maďarský příklad je varovný. „Nedostatek pohonných hmot coby důsledek zastropování cen teoreticky vyloučit nelze, ale pokud by k tomu došlo, tak ojediněle,“ hodnotí Hradil. Spíš by podle něj mohlo nastat to, že pokud benzínka pro své normální fungování objektivně potřebuje marži čtyři koruny na litr a dostane přikázáno jen 2,50, tak se to někde musí projevit. Extrémním případem by bylo, kdyby přestala prodávat. Mohla by ale v případě nedostatečných příjmů kvůli nižší marži omezit některé jiné služby.

Schillerová odmítá kritiku cenových stropů. „Čím bude opozice strašit teď? Párkem k plné nádrži?“ rýpla si

Opatření, která vláda zavedla v boji proti rostoucím cenám paliv, fungují, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Obavy opozice se nenaplnily, dodala. Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr nafty bude stát nejvýše 49,40 Kč a benzin 43,05 Kč. Stanovené ceny ale zůstávají nad průměrem z počátku týdne.

Lukáš Kovanda: Zatímco Babiš „hlídá ceny“, Poláci naftu skutečně zlevňují

