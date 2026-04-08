Schillerová odmítá kritiku cenových stropů. „Čím bude opozice strašit teď? Párkem k plné nádrži?“ rýpla si
Opatření, která vláda zavedla v boji proti rostoucím cenám paliv, fungují, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Obavy opozice se nenaplnily, dodala. Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr nafty bude stát nejvýše 49,40 Kč a benzin 43,05 Kč. Stanovené ceny ale zůstávají nad průměrem z počátku týdne.
Maximální ceny paliv, které denně stanovuje ministerstvo financí, ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, což je o 19 haléřů méně než dnes. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 43,05 koruny, tedy o deset haléřů méně než ve středu. Stanovené ceny jsou však stále nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo zveřejnilo ve středu odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) opatření zafungovala podle plánu, opozice je naopak kritizuje. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
Reakce čerpacích stanic
Mnohé čerpací stanice v krajích ve středu ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny cenovým stropům. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.
Vládní regulace ceny paliv pokračuje druhým dnem. Ve středu vláda snížila v úterý vyhlášené maximální ceny. U benzínu to bude nově o deset haléřů méně, 43,5 koruny za litr. U nafty je pokles z 49,59 na 49,40. Hra na honěnou může pokračovat.
Schillerová: opatření fungují
Podle Schillerové ovšem vládní opatření zafungovala podle plánu. „Hrozby opozice, že čerpací stanice přizpůsobí ceny maximu, se naopak nenaplnily. S jakým nesmyslem přijdou dnes? Že si budou lidé k plné nádrži povinně kupovat párek v rohlíku?,“ uvedla ministryně financí ve středu na sociální síti X.
Podle opoziční ODS se hned v první den opatření ukázalo, že omezování marží poškozuje trh. „V případě benzinu ceny stouply tam, kde stanice měly velmi nízké marže,“ řekl novinářům předseda ODS Martin Kupka. Stalo se podle něj to, před čím ODS varovala. Za vhodné naopak ODS považuje druhé z opatření – snížení spotřební daně.
Ministerstvo financí začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
V okamžiku, kdy Donald Trump vyhlašoval, že srazí Írán během jednoho dne na kolena, a kdy během týdne zdražila nafta na burze o téměř čtyři koruny za litr, přišel český premiér s návratem plánovaného hospodářství. Začal diktovat pumpám maximální možné ceny benzínu a nafty.
I přes aktuální snížení povolených cen na čtvrtek je cenový strop nadále nad průměrnými cenami paliv ze začátku týdne. Nafta se podle údajů společnosti CCS prodávala v ČR za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny za litr. Ministerstvo to nekomentovalo.
Kontroly a pokuty
Provozovatelé čerpacích stanic se ovšem ve středu omezením přizpůsobili. Dodržování stanovených maximálních cen má zároveň podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní činí 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr.
Ropný trh v posledních dnech vyslal neobvyklý signál. Cena fyzické ropy Dated Brent výrazně překonala termínové kontrakty a ukázala na akutní nedostatek suroviny „tady a teď“. Právě tento skrytý tlak mohl zásadně ovlivnit politická rozhodnutí. Příměří tak může být spíše reakcí na ropnou tíseň než výsledkem diplomatického průlomu.
