Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Schillerová odmítá kritiku cenových stropů. „Čím bude opozice strašit teď? Párkem k plné nádrži?“ rýpla si
Profimedia
ČTK

Opatření, která vláda zavedla v boji proti rostoucím cenám paliv, fungují, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Obavy opozice se nenaplnily, dodala. Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr nafty bude stát nejvýše 49,40 Kč a benzin 43,05 Kč. Stanovené ceny ale zůstávají nad průměrem z počátku týdne.

Maximální ceny paliv, které denně stanovuje ministerstvo financí, ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, což je o 19 haléřů méně než dnes. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 43,05 koruny, tedy o deset haléřů méně než ve středu. Stanovené ceny jsou však stále nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo zveřejnilo ve středu odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) opatření zafungovala podle plánu, opozice je naopak kritizuje. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.

Reakce čerpacích stanic

Mnohé čerpací stanice v krajích ve středu ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny cenovým stropům. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.

Schillerová: opatření fungují

Podle Schillerové ovšem vládní opatření zafungovala podle plánu. „Hrozby opozice, že čerpací stanice přizpůsobí ceny maximu, se naopak nenaplnily. S jakým nesmyslem přijdou dnes? Že si budou lidé k plné nádrži povinně kupovat párek v rohlíku?,“ uvedla ministryně financí ve středu na sociální síti X.

Podle opoziční ODS se hned v první den opatření ukázalo, že omezování marží poškozuje trh. „V případě benzinu ceny stouply tam, kde stanice měly velmi nízké marže,“ řekl novinářům předseda ODS Martin Kupka. Stalo se podle něj to, před čím ODS varovala. Za vhodné naopak ODS považuje druhé z opatření – snížení spotřební daně.

Ministerstvo financí začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

I přes aktuální snížení povolených cen na čtvrtek je cenový strop nadále nad průměrnými cenami paliv ze začátku týdne. Nafta se podle údajů společnosti CCS prodávala v ČR za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny za litr. Ministerstvo to nekomentovalo.

Kontroly a pokuty

Provozovatelé čerpacích stanic se ovšem ve středu omezením přizpůsobili. Dodržování stanovených maximálních cen má zároveň podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.

Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní činí 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr.

Michal Nosek

Na okraji Pardubic se rozrůstá technologické centrum, které posouvá český radarový průmysl na novou úroveň. Společnost Eldis ze skupiny CSG investuje stovky milionů do rozšíření výroby, vývoje i testování. Zároveň otevírá cestu k nové generaci 3D radarů s globálním dosahem.

Na první pohled nenápadný areál na okraji Pardubic skrývá ambice, které sahají daleko za hranice Česka. Společnost Eldis Pardubice zde aktuálně dokončila novou výrobně-administrativní halu za zhruba 100 milionů korun. Nejde však jen o rozšíření kapacit. Nový komplex představuje zásadní krok směrem k technologické budoucnosti firmy.

Eldis, který od roku 2017 patří do strojírenské skupiny CSG, už dávno není malým specializovaným výrobcem. Jeho radarové systémy dnes monitorují vzdušný prostor ve více než pětadvaceti zemích. Klíčovým trhem je například Indie, kde technologie z Pardubic pokrývají téměř celý vzdušný prostor. S rostoucí poptávkou však dosavadní infrastruktura přestávala stačit.

Nová hala proto propojuje výrobu, vývoj i logistiku do jednoho celku. Dominantou areálu je sedmipodlažní věž vysoká téměř 25 metrů, která slouží k instalaci a testování radarových antén přímo na místě. Právě zde se naplno ukazuje technologický posun firmy.

Radarová věž Newstream Michal Nosek

Nové prostory nám umožní nejen zvýšit výrobu, ale i výrazně zefektivnit testování radarů přímo v areálu,“ říká generální ředitel Vladimír Vojáček a doplňuje, že celková zastavěná plocha činí 531 metrů čtverečních, z čehož 424 připadá na čtyřpodlažní halu a 107 na sedmipodlažní věž, v níž jsou kromě antény 3D radaru umístěny též technologie pro zázemí budovy. Věž o výšce téměř 25 metrů je zhotovena z železobetonové konstrukce o síle 300 mm tak, aby unesla 13 tun vážící anténu 3D radaru.

Zásadní roli přitom hraje software. Moderní radary už nestojí jen na hardwaru, ale na kombinaci senzorů, výpočetního výkonu a pokročilých algoritmů. Eldis navíc těží z toho, že si přibližně 90 procent komponentů vyrábí interně. Díky tomu má plnou kontrolu nad kvalitou i schopnost rychle reagovat na specifické požadavky zákazníků.

Portfolio firmy dnes zahrnuje jak tradiční radarové systémy, tak moderní technologie včetně ADS-B řešení a nových 3D radarů. Tato kombinace umožňuje dodávat komplexní systémy pro řízení letového provozu.

Pohled z věže budovy Newstream Michal Nosek

Růst firmy je patrný i ve výrobních číslech. Zatímco v roce 2024 Eldis vyrobil jedenáct radarů, o rok později už více než dvacet. A zakázky naznačují další expanzi, mimo jiné na trzích v Evropě, Asii, Africe i na Blízkém východě.

S rozvojem přichází i potřeba nových lidí. Firma letos plánuje přijmout až padesát zaměstnanců, především technicky zaměřených odborníků. Celkový počet pracovníků se blíží pěti stovkám. Ještě před několika lety jich bylo zhruba 150.

Nedostatek specialistů řeší Eldis dlouhodobou spoluprací se školami. Partnerství s Univerzitou Pardubice i středními školami zahrnuje stáže, odborné práce i zapojení studentů do reálných projektů. Firma si tak systematicky vychovává budoucí zaměstnance.

Příběh Eldisu ukazuje, že špičkový technologický průmysl nemusí vznikat jen v metropolích. Z Pardubic dnes míří do světa technologie, které pomáhají řídit letecký provoz i posilovat bezpečnost států. S nástupem 3D radarů a rostoucími nároky na přesnost i bezpečnost se přitom zdá, že význam tohoto hráče bude dál růst.

Otvření provozu výrobně-administrativní haly se zúčastnil management společnosti, hosté z CSG, zástupců zhotovitele, města i Pardubického kraje. Mezi hosty byl též profesor Libor Čapek, rektor Univerzity Pardubice, a docent Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, s níž Eldis Pardubice intenzivně spolupracuje.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Změna v penzijku. Mladí by automaticky šli víc do rizika
iStock
ČTK

Mladí by už neměli u spoření na důchod na výběr. Nový návrh Asociace penzijních společností počítá s povinným investováním do dynamičtějších fondů, které mohou přinést vyšší zisky – ale i větší riziko.

Asociace penzijních společností navrhuje pro zvýšení atraktivity a výhodnosti penzijního připojištění ve třetím pilíři u nových smluv povinné zavedení strategie životního cyklu, tedy přizpůsobení investičního přístupu podle věku klienta. Novinářům to ve středu řekl prezident asociace Radek Moc. Asociace podle něj usiluje o silný motivační impulz pro vstup mladých; své návrhy představila zástupcům české vlády. Ministerstvo financí (MF) návrh dostalo a bude jej analyzovat, řekl mluvčí ministerstva Filip Běhal.

„MF se s asociací shoduje na obecné nutnosti posílení motivace mladých klientů ke vstupu do třetího pilíře a posílení motivace k dlouhodobému spoření ve výnosnějších dynamických fondech s využitím strategie životního cyklu,“ uvedl Běhal.

Podle něj se úřad zaměří také na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy i vyšší naspořenou částku při odchodu do důchodu. „Podle plánu legislativních prací vlády chceme změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027,“ dodal.

Klíč je v mladých

„Správné fungování třetího pilíře garantuje bezpečnost a udržitelnost penzí v ČR na generace dopředu. Tento stav je do budoucna podmíněn tím, že penzijní připojištění bude produktem atraktivním pro mladou generaci, který dokáže v investování automaticky zohledňovat různé životní fáze,“ uvedl Moc.

„Stejně tak je důležité vyřešit otázku transformovaných fondů a adekvátně nastavit politiku úplat,“ dodal.

Jak funguje strategie životního cyklu

Zavedení strategie životního cyklu spočívá v tom, že nový účastník bude zařazen do mixu fondů podle svého věku. Smyslem je, aby mladší účastníci investovali v dynamických fondech s vysokým podílem akcií a jejich portfolio se zhruba deset až 15 let před odchodem do penze postupně stávalo konzervativnějším.

Podle výpočtů asociace je nyní více než polovina účastníků mladších 55 let z hlediska této strategie ve zbytečně konzervativním typu fondu.

Další návrhy: bonusy i bydlení

Zvýšit atraktivitu penzijního spoření pro mladé by měl podle asociace například jednorázový vstupní státní příspěvek omezený věkem 30 let, vyšší státní příspěvek pro účastníky do 30 let nebo snížení minimální částky nutné pro jeho získání.

Součástí návrhu je také možnost využít až 50 procent naspořených prostředků na nákup první nemovitosti. I tato možnost by byla omezena věkovým limitem.

Zájem o spoření klesá

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři, loni podle statistik ministerstva financí klesl o 84 tisíc na 3,914 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo na konci loňského roku 1,75 milionu lidí, což je o 270 tisíc méně než o rok dříve.

Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,164 milionu účastníků. V jeho fondech počet lidí loni naopak vzrostl o 187 tisíc.

Starý vs. nový systém

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 lze uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, které se liší zejména nutností volby investiční strategie.

Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů spořit se státním příspěvkem od roku 1994.

