mBank spouští spořicí účet pro děti s úrokem přes pět procent
mBank přichází s novým spořicím účtem pro děti s úrokem až 5,01 procenta ročně. Účet je bez poplatků a bez dodatečných podmínek. Založit jej lze od narození dítěte až do 15 let věku. Banka tím reaguje na rostoucí zájem rodičů o dlouhodobé spoření pro děti.
Digitální banka mBank představila nový mSpořicí účet pro děti. Nabízí úrokovou sazbu až 5,01 procenta ročně.
Bez podmínek, ale s limitem
Zvýhodněná sazba 5,01 procenta platí pouze do částky 50 tisíc korun. Část nad tento limit je aktuálně úročena sazbou 3,01 procenta ročně, uvádí banka v tiskové zprávě.
Účet je podle banky bez poplatků a bez složitých podmínek. mBank u něj nevyžaduje aktivní využívání dalších produktů ani plnění měsíčních podmínek, což bývá u spořicích účtů běžné. Peníze nejsou časově vázané a rodiče je mohou kdykoli vybrat.
Produkt je určen dětem od narození do 15 let. Podmínkou je, aby měl rodič u banky vedený běžný účet a zároveň byl uveden v rodném listě dítěte.
„Rodiče mohou dětem spořit už od narození a postupně tak budovat jejich finanční návyky. Spořicí účet děti přirozeně učí zodpovědnému zacházení s penězi, což vnímáme jako klíčový krok k jejich finanční gramotnosti,“ uvedl Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank.
Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.
Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací
Stávající klienti si účet mohou založit plně online prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Pokud rodič u mBank účet nemá, musí si nejprve zřídit bezplatné mKonto.
mBank působí na českém trhu od roku 2007 a má zde téměř 790 tisíc klientů.
