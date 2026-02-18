mBank spouští spořicí účet pro děti s úrokem přes pět procent

Nový magazín právě vychází!

Veronika Kudrnová
mBank přichází s novým spořicím účtem pro děti s úrokem až 5,01 procenta ročně. Účet je bez poplatků a bez dodatečných podmínek. Založit jej lze od narození dítěte až do 15 let věku. Banka tím reaguje na rostoucí zájem rodičů o dlouhodobé spoření pro děti.

Digitální banka mBank představila nový mSpořicí účet pro děti. Nabízí úrokovou sazbu až 5,01 procenta ročně.  

Bez podmínek, ale s limitem

Zvýhodněná sazba 5,01 procenta platí pouze do částky 50 tisíc korun. Část nad tento limit je aktuálně úročena sazbou 3,01 procenta ročně, uvádí banka v tiskové zprávě.

Účet je podle banky bez poplatků a bez složitých podmínek. mBank u něj nevyžaduje aktivní využívání dalších produktů ani plnění měsíčních podmínek, což bývá u spořicích účtů běžné. Peníze nejsou časově vázané a rodiče je mohou kdykoli vybrat.

Produkt je určen dětem od narození do 15 let. Podmínkou je, aby měl rodič u banky vedený běžný účet a zároveň byl uveden v rodném listě dítěte.

„Rodiče mohou dětem spořit už od narození a postupně tak budovat jejich finanční návyky. Spořicí účet děti přirozeně učí zodpovědnému zacházení s penězi, což vnímáme jako klíčový krok k jejich finanční gramotnosti,“ uvedl Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank.

Stávající klienti si účet mohou založit plně online prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Pokud rodič u mBank účet nemá, musí si nejprve zřídit bezplatné mKonto.

mBank působí na českém trhu od roku 2007 a má zde téměř 790 tisíc klientů.

Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.

Ministryně financí Alena Schillerová představila EET 2.0, která bude zcela jistě lepší, snesitelnější, dokonalejší a ve všech ohledech přijatelnější než ta původní zatracovaná, kterou dokonce sama předchozí vláda Andreje Babiše pozastavila kvůli pandemii.

Nová elektronická evidence tržeb se tou první zjevně v mnohém poučila, a tak kupříkladu nebude nabíhat postupně, ale plošně, dále si kvůli ní nikdo nebude muset kupovat žádnou kasu od českých miliardářů, ale stačí mu mobilní telefon.

A co je zcela zásadní revoluční počin: nebude se tisknout žádná účtenka. Co vypadá jako další vstřícné gesto, je ve skutečnosti přiznání, že nebude žádná Účtenkovka, tedy loterie o hodnotné ceny, která vybízela tradičně neposlušně švejkující Čechy brát si v provozech účty.

Konec předstírání

Konec Účtenkovky je tak ukázka toho, jak zavádění podobných „inovací“ v praxi funguje. První fáze je často spojená s nějakou pozitivní motivací, například v podobě hodnotných cen. O morálním rozměru celé události snad ani nemá cenu spekulovat, člověk by se v myšlenkách dostal tam, kam nejspíš ani nechce.

Ale nyní již vláda prostě EET zavede a už v podstatě nic nepředstírá: počítá s tím, že na daních vybere o 15 miliard korun víc, to je tedy podle ministerstva onen potenciál, který lze očekávat legalizací různých leváren ve službách a maloobchodu, které jsou tu v šedé, jinde dokonce v černé části ekonomiky.

Tedy zjednodušeně řečeno: EET má podle vlády zatočit s nepoctivci, které jinak nedokáže postihnout, na což ale ve skutečnosti dojedou všichni, což se nezměnilo proti původnímu plánu.

Smělé, přesto nedostatečné plány

Připomeňme pro kontext dva podstatné údaje: původní EET v roce 2017 (první celorok fungující s EET) vynesla zhruba pět miliard, což bylo v souladu s očekáváními od prvních dvou vlny, třetí ani čtvrtá vlna nikdy nezačaly, cílový dopad ve výši 18 miliard tak nikdy nenastal. Že by se to mohlo povést nyní je však spíše zbožné přání než reálný odhad.

Druhá podstatná věc je deficit státního rozpočtu, který se pro letošek má vyšplhat ke 310 miliardám korun. Pokud by EET přinesla opravdu oněch 15 miliard, bude to jako plácnutí do vody.

A musíme ještě připomenout, že současná situace má ke stabilitě poměrně daleko, takže by vláda měla přemýšlet spíše nad tím, jaká černá labuť v horizontu týdnů, maximálně měsíců rozmetá veškeré její plány, než nad tím, jestli se to náhodou nemůže stát.

Apolitická technikálie

Přesto všechno EET vlastně není špatný nástroj. Ostatně zástupci různých profesních i hospodářských organizací si jej v podstatě chválí a věří, že může narovnat podmínky v dané oblasti.

Je pak poněkud s podivem, že deklaratorně nejvíce pro-podnikatelská strana ODS proti EET brojí a zaštiťuje se údajnými zájmy právě podnikatelů. Jenomže ti o to vlastně vůbec nestojí, a naopak EET podporují (byť je samozřejmě nutné chápat, že všechno je spektrum a nejsou jen čisté extrémy pro a proti EET).

EET by tak nejvíc slušelo, kdyby přestala být politickým problémem a stala se technikálií, u níž bychom řešili jen parametry a jinak ji zbavili veškerých politických, a ještě spíše ideologických nánosů.

Na druhou stranu, o čem bychom se potom bavili, že?

Šéf Mety Mark Zuckerberg má dnes vypovídat v přelomovém procesu o bezpečnosti sociálních sítí. Žaloba tvrdí, že Instagram a další aplikace vědomě podporovaly návykové chování mladých lidí. Případ už teď odborníci přirovnávají k „Big Tobacco“ momentu technologického světa. Meta obvinění odmítá a tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za závislostní chování uživatelů svých platforem.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberk má ve středu vypovídat u soudu v Los Angeles v procesu, který může zásadně proměnit pohled na odpovědnost sociálních sítí.

Případ, jenž začal na konci ledna, řeší žalobu mladé ženy, která tvrdí, že se stala závislou na aplikacích jako Instagram či YouTube. Podle jejích právníků technologické firmy věděly, že design jejich platforem může mladým uživatelům škodit – a přesto veřejnost ujišťovaly o jejich bezpečnosti.

„Big Tobacco“ moment technologického světa

Odborníci přirovnávají letošní sérii soudních sporů k přelomovým procesům proti tabákovým firmám v 90. letech. Stejně jako tehdy výrobci cigaret věděli o zdravotních rizicích kouření a dlouhodobě je zlehčovali či popírali, jsou dnes technologické firmy podezřívány, že si byly vědomy návykového potenciálu svých platforem a přesto veřejnost ubezpečovaly o jejich neškodnosti a investovaly nemalé sumy do marketingu.

Snap a TikTok se s žalobkyní ještě před zahájením procesu dohodly na vyrovnání. Meta se ale rozhodla jít k soudu.

„Otázkou pro porotu je, zda byl Instagram podstatným faktorem v psychických potížích žalobkyně,“ uvedl mluvčí Mety pro CNBC. 

Kdy už jde o klinickou závislost?

Minulý týden v procesu vypovídal i šéf Instagramu Adam Mosseri. Přiznal, že používání sociálních sítí může být problematické, odmítl však srovnání s klinickou závislostí.

„Myslím, že je možné používat Instagram víc, než je vám příjemné. Ale příliš mnoho je relativní a každý tuto hranici máme jinde,“ uvedl Mosseri.

Losangeleský proces není jediný. Meta současně čelí žalobě také v Novém Mexiku, kde ji generální prokurátor Raúl Torrez obviňuje z nedostatečné ochrany dětí před online predátory. „Tvrdíme, že Meta vytvořila nebezpečný produkt, který umožňuje zneužívání dětí,“ řekl Torrez CNBC.

A na léto je navíc naplánován další proces v Kalifornii, který se zaměří na dopady aplikací na duševní zdraví mladých uživatelů. 

Zda půjde skutečně o „tabákový moment“ technologického světa, ukážou až nadcházející měsíce. Jisté ale je, že soudní síň se letos stává místem, kde se bude rozhodovat o hranicích odpovědnosti digitálních platforem. A případný verdikt může změnit nejen byznys modely sociálních sítí, ale i způsob, jakým je budou regulovat vlády po celém světě.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

