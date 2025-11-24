Rozpočtová bitva vrcholí. Fialově vládě se vrací návrh k přepracování
Sněmovna má vrátit návrh státního rozpočtu končící vládě Petra Fialy (ODS) v demisi k přepracování. Vláda by v něm měla mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Měla by také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou upravit některé povinné sociální výdaje v kapitole ministerstva práce. Do rozpočtu ministerstva dopravy by měla doplnit chybějících 37,2 miliardy korun na dotaci Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Hlasy nastupující vládní koalice ANO, Motoristů a SPD to schválil sněmovní rozpočtový výbor.
Premiér Petr Fiala (ODS) v demisi dnes uvedl, že nastupující koalice chce jen odvrátit pozornost od problémů předsedy ANO Andreje Babiše. „Nám jako Starostům chybí odpověď na to, kde nastupující vláda vezme 110 miliard korun na splnění předvolebních slibů,“ řekl poslanec STAN Jan Papajanovský. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba nastupující vláda předvádí divadlo.
Vláda má mít podle výboru na přepracování 20 dní, což znamená, že nový návrh by měla předložit 16. prosince. Sněmovna má v prvním čtení projednávat rozpočet ve středu 26. listopadu. Pokud na některé výdaje nenajde peníze pomocí škrtů, má podle výboru zvýšit deficit. Nynější dosluhující vláda navrhla schodek 286 miliard korun. Náměstek ministra financí Tomáš Holub ale varoval, že pokud Sněmovna vyzve vládu ke zvýšení schodku rozpočtu, vyzve ji tím k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Rozpočet dosluhující vláda předložila s tím, že pro příští rok předpokládala růst ekonomiky o dvě procenta. Podle listopadové predikce má ekonomika růst o 2,2 procenta. Náměstek Holub uvedl, že i po započtení vlivu listopadové predikce budou rozpočtové příjmy zhruba stejné jako nyní.
Rozpočet v předložené podobě by podle místopředsedkyně ANO a členky výboru Aleny Schillerové (ANO) znamenal paralyzovaný stát. Jako příklad uvedla, že v listopadu příštího roku by přestali důchodcům chodit důchody a již začátkem roku by se musely zakonzervovat některé rozestavěné dopravní stavby.
Důvěra spotřebitelů v českou ekonomiku v listopadu výrazně narostla na nejvyšší úroveň od roku 2019. Dosahuje 111,7 bodu, přičemž dlouhodobý průměr let 2003 až 2024 odpovídá hodnotě rovných 100 bodů. Naposledy byla důvěra spotřebitelů v tuzemské hospodářství vyšší v prosinci 2019, vyplývá dále z dat ČSÚ. To bylo ještě před propuknutím pandemie covidu.
Návrh rozpočtu také podle usnesení výboru, které Schillerová navrhla, není v souladu s příslušnými zákony. Podle ní by navržený rozpočet paralyzoval hospodaření státu. Opozice s tím nesouhlasila a vyzývala nastupující koalici například k tomu, aby si připravila vlastní rozpočet.
Schillerová již minulý týden uvedla, že v rozpočtu chybí téměř 96 miliard korun na povinné a obdobné výdaje a také na klíčové investiční výdaje. Skutečný schodek je podle ní až 381 miliard korun.
Opozice neúspěšně navrhovala, aby výbor doporučil rozpočet schválit. Předseda klubu TOP 09 Jakob také navrhoval prodloužit lhůtu pro přepracování z 20 na 30 dnů. Schillerová s tím nesouhlasila a argumentovala tím, že navržená doporučení jsou jasná. Výbor také odmítl Jakobův návrh přerušit projednávání rozpočtu do doby jmenování nové vlády, nejpozději do konce ledna 2026. Neuspěla ani poslankyně Pirátů Vendula Svobodová, která chtěla vyzvat vládu, aby do rozpočtu doplnila 14 miliard korun na dostupné nájemní bydlení.
Vláda má také podle Schillerové dát rozpočet do souladu se zásadou pravdivosti, úplnosti a reálnosti. Zdůraznila, že pro přepracování navrhla nejkratší lhůtu. Podle ní jsou schválená doporučení jasná.
Vláda by měla podle výboru také upravit národní spolufinancování projektů v národní zemědělské politice. Podle Schillerové ohrožuje nedostatek těchto peněz čerpání evropských fondů. Vláda se má také zaměřit na údajně nepokryté výdaje v rozpočtu ministerstva školství.
