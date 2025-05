Analýza: Banky snižují sazby spořicích vkladů, vesměs je úročí do čtyř procent

Banky postupně snižují úroky u spořicích účtů. Dvě banky nyní nabízejí čtyřprocentní úročení, vážou se k tomu ale složitější podmínky pro získání. U ostatních spořicích účtů jsou sazby vesměs kolem tří procent. Důvodem je snižování sazeb České národní banky (ČNB). Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. ČNB ve středu rozhodla o snížení sazeb o čtvrt bodu na 3,5 procenta.

U České spořitelny lze stále získat sazbu 4,05 procenta, kterou se úročí částka do 400 999 korun. Je ale třeba mít Plus účet, George a investovat pravidelnými pokyny nebo si přispívat na penzijní spoření minimálně 2000 korun.

Raiffeisenbank si drží na svém bonusovém účtu sazbu čtyři procenta, podmínkou je provést tři platby kartou měsíčně. VÚB banka nabízí úročení i 3,7 procenta, navíc bez omezení výše vkladu a bez dalších podmínek. Jde ale o pobočku slovenské banky a pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka daň 19 procent.

Trinity bank zhodnocuje peníze sazbou až 3,58 procenta. Sazba platí do vkladu 400 tisíc korun, a to díky spořicímu účtu v rámci marketingové akce. Tato nabídka platí pro nové klienty při založení nového účtu, kdy na tento účet dají nový vklad.

ČSOB nabízí aktivním klientům úročení spořicího účtu až 3,5 procenta ročně na vklady do 250 tisíc. K získání sazby je třeba posílat si na účet minimálně 15 tisíc měsíčně. Druhou podmínkou je pět plateb kartou měsíčně, počítají se i nákupy on-line. Úrok 3,46 procenta nabízí Partners banka. Nestanovuje limit na maximální úročenou částku. Podmínkou je, že klient musí mít jeden z balíčků nebo pět plateb kartou měsíčně u účtu zdarma.

Fio banka drží sazbu 3,5 procenta, kterou se na spořicím účtu úročí vklady do 200 tisíc. Sazba platí jen pro jednu fyzickou osobu. Max banka, která prošla fúzí s Creditas, nabízí úrok tři procenta platící až do vkladu 500 tisíc. mBank garantuje bonusovou úrokovou sazbu 3,25 procenta ročně až do 100 tisíc.

UniCredit na svém spořicím účtu nabízí úrok až tři procenta. Celková úroková sazba se skládá ze součtu základní úrokové sazby 0,25 procenta, bonusové sazby 2,25 procenta a bonusové sazby extra 0,5 procenta. Bonusovou sazbu lze získat u tří transakcí kartou měsíčně. Bonusovou sazbu extra lze získat v případě měsíčního kreditního obratu minimálně 20 tisíc nebo při sjednání pravidelné investice.

U Komerční banky se peníze na spořicím účtu mohou zhodnocovat až 3,25 procenta. Spořicí účet banka úročí základní sazbou 0,1 procenta. Vedle základní sazby automaticky poskytuje bonusovou sazbu 2,15 procenta. Pokud má klient současně vedený účet v tarifu Komfort nebo Exclusive, odmění ho ještě další bonusovou sazbou jedno procento.

Moneta Bank momentálně nabízí tři procenta pro vklady do milionu Kč, část vkladu nad milion se úročí 0,5 procenta. Air Bank aktuálně poskytuje 2,5 procenta. Pro získání sazby je nutní pětkrát měsíčně zaplatit kartou, úročení se vztahuje na sumu do 500 tisíc.