Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.

Lyžování patří mezi sporty s vyšší úrazovostí. Nejčastější jsou poranění kolenních vazů, zlomeniny zápěstí a předloktí, úrazy hlavy nebo kolize mezi lyžaři. U dětí hraje roli menší zkušenost, vyšší rychlost i provoz na sjezdovkách. Zatímco v Česku akutní zdravotní péči hradí veřejné zdravotní pojištění, v zahraničí mohou v případě úrazu náklady rychle narůstat.

Právě proto pojišťovny každou zimu upozorňují, že zimní sporty vyžadují odpovídající krytí. „Lyžování a snowboarding jsou v základní variantě cestovního pojištění obvykle kryty na vyznačených sjezdovkách. Pokud se ale klient pohybuje mimo ně nebo využívá snowpark, je potřeba sjednat rozšíření,“ uvádí Martin Krejza z Kooperativa pojišťovny.

To je klíčová informace zejména pro rodiče dětí na školních lyžařských kurzech. Stačí vyjet mimo vyznačenou trasu a standardní pojistka nemusí plnit.

Kolik stojí pojištění na týden v Alpách

U zahraničního lyžařského pobytu, nejčastěji v Rakousku, Itálii nebo Francii, se týdenní cestovní pojištění dítěte se zimními sporty pohybuje přibližně mezi 250 až 600 Kč, podle výše limitů a připojištění.

Například ČSOB Pojišťovna nabízí limity léčebných výloh až 100 milionů korun a online sjednání; cena pro dítě na 7 dní do Rakouska se pohybuje od zhruba 300 korun podle varianty.

Generali Česká pojišťovna umožňuje pojistit zimní sporty v rámci balíčků s odpovědností, cena za týden se obvykle pohybuje mezi 300–500 korunami.

Konec dojení pacientů. Co už si lékaři nesmějí naúčtovat

Money

Co bylo roky tolerováno, je od letoška zakázané. Lékaři už nesmí vybírat poplatky za registraci ani další příplatky za hrazenou péči. Stát nově hrozí tvrdými sankcemi.

nst

Přečíst článek

Specialista na cestovní pojištění, ERV Evropská pojišťovna, nabízí vysoké limity léčebných výloh a silné asistenční služby; cena za týdenní pobyt dítěte zpravidla začíná kolem 400 korun.

Rozdíl mezi základní a vyšší variantou bývá jen 100–200 korun. Právě zde se ale rozhoduje o tom, zda bude limit dostatečný při vážném úrazu

Jeden pád může znamenat 400 tisíc korun

Finanční náročnost popisuje modelový příklad, který pojišťovací makléř Krejza popsal. Čtrnáctiletý student na kurzu v Rakousku nezvládne prudší úsek a srazí jiného lyžaře. Zásah horské služby s vrtulníkem může stát 80 až 150 tisíc korun. Hospitalizace a operace přidají dalších 200 až 300 tisíc korun. Pokud druhý lyžař utrpí vážnější zranění, mohou následovat nároky na odškodnění. Celkový účet tak může překročit 400 tisíc korun, v komplikovanějších případech i více. V Itálii je navíc zákonem vyžadováno pojištění odpovědnosti při lyžování. Bez něj hrozí pokuta.

Právě odpovědnost za škodu je přitom nejčastěji podceňovanou složkou pojistky. Kolize na sjezdovce nejsou výjimkou a moderní výbava stojí desítky tisíc korun.

A co rodinná lyžovačka v Česku?

Mnoho rodičů se domnívá, že v ČR žádné pojištění nepotřebují. Léčebné výlohy skutečně hradí veřejné zdravotní pojištění. To ale neznamená, že riziko zmizelo.

Pokud dítě srazí jiného lyžaře a způsobí mu zranění nebo poškodí výbavu, náhradu škody musí někdo zaplatit. A to je okamžik, kdy vstupuje do hry pojištění odpovědnosti v občanském životě.

Roční pojištění odpovědnosti celé rodiny s limitem 5–10 milionů korun se běžně pohybuje mezi 800 až 2 000 korunami ročně, podle rozsahu krytí. Úrazové pojištění dítěte stojí orientačně od 1 000 Kč ročně výše, podle sjednaných částek. Přesná čísla nabízejí internetové srovnávače cen a specifikace konkrétních pojistek. Pro rodinnou dovolenou v Česku tak dává smysl mít kombinaci: odpovědnosti, úrazového pojištění, případně pojištění vybavení.

Školní lyžák: Na co se ptát v případě sjednané hromadné pojistky
 
Jaká je výše limitu léčebných výloh?
Je zahrnuta odpovědnost?
Je kryt zásah horské služby?
Platí pojištění i pro snowpark?

Limity skupinových smluv bývají nižší. Individuální připojištění za několik stovek korun může výrazně zvýšit ochranu. Z právního hlediska navíc může dítě nést odpovědnost za způsobenou škodu, pokud je schopno posoudit následky svého jednání. Finanční dopad pak padá na rodiče.

Kde se opravdu nevyplatí šetřit
  • Léčebné výlohy v zahraničí – doporučeno alespoň 50–100 milionů korun
  • Odpovědnost za škodu – minimálně 3–5 milionů korun
  • Zásah horské služby – včetně leteckého transportu
  • Asistenční služby 24/7
  • Pojištění sportovního vybavení

Srovnání orientačních cen (dítě, 7 dní, Rakousko, zimní sporty)

Ceny se liší podle věku, varianty a aktuálních slev. Jde o běžné orientační částky. Zdroj: pojišťovny
Kooperativa pojišťovna
  • cca 300–500 korun
  • léčebné výlohy až 100 milionů korun
  • možnost připojištění aktivních sportů
ČSOB Pojišťovna
  • cca 300–450 korun
  • léčebné výlohy až 100 miionů korun
  • zahrnutý zásah horské služby
Generali Česká pojišťovna
  • cca 300–500 korun
  • balíčkové řešení včetně odpovědnosti
ERV Evropská pojišťovna
  • cca 400–600 korun
  • vysoké limity léčebných výloh
  • silné asistenční služby
Allianz pojišťovna
  • cca 350–600 korun
  • možnost velmi vysokých léčebných výloh

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Se začátkem školního roku přibývá úrazů, pojišťovny občas řeší i kuriózní případy

Money

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Brno lije desítky milionů do ShipEx Arény a chystá stadion na návrat mezi elitu

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie.
ShipEx
Michal Nosek
nos

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie. A město spolu s provozovatelem otevírá investiční kohoutky. Během dvou let má do modernizace stadionu zamířit více než 32 milionů korun. Nejde ale jen o fotbal. Ve hře je ekonomika, development i budoucí podoba sportovní infrastruktury Brna.

Ještě nedávno se stadion na Srbské ulici řešil hlavně v kontextu zastaralého zázemí a nutných oprav. Dnes se o něm mluví jako o nejživějším druholigovém stadionu v Česku. ShipEx Aréna během podzimní části sezóny přilákala na devatenáct zápasů téměř 67 tisíc diváků. Průměrná návštěva 3,5 tisíce fanoušků na utkání výrazně převyšuje standard druhé fotbalové ligy a derby dvou brněnských klubů sledovalo přes 8 200 lidí. Právě kombinace sportovních ambicí a diváckého zájmu odstartovala další investiční vlnu.

Přes 32 milionů jako vstupenka do vyšší ligy

Do modernizace stadionu směřují během dvou let prostředky přesahující 32 milionů korun. Od jara 2025 do startu sezóny se opravovalo za 3,7 milionu, na rok 2026 je připravena další etapa v objemu 28,5 milionu.

„Rekordní návštěvnost je pozitivní signál, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav stadionu. Pokud má areál dlouhodobě fungovat jako kvalitní městská infrastruktura, musí tomu odpovídat jeho údržba i investice,“ říká provozní ředitel společnosti ShipEx David Otoupalík.

Podle něj jde o systematický proces, nikoli jednorázovou akci. „Postupné zlepšování technického stavu i zázemí stadionu je nezbytné, pokud má obstát v konkurenci moderních areálů. Cílem je připravit stadion na podmínky první ligy,“ dodal ředitel.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Reality

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dva kluby, jeden stadion

Ambice přitom nejsou jen teoretické. Stadion aktuálně sdílejí dva profesionální kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno a sportovní kalendář je zaplněný prakticky každý týden. To vytváří mimořádnou zátěž nejen pro hrací plochu, ale i pro šatny, technologie, bezpečnostní režim nebo logistiku.

„Pro stadion i kluby je to velká zátěž, ale komunikace je velmi korektní, nikdo nikomu nehází klacky pod nohy. Za to jsem velmi rád,“ říká generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš.

A zároveň naznačuje, kam může vývoj směřovat: „Je před námi poměrně reálný scénář, kdy by příští rok hrály na stadionu dva kluby v první lize. Náročnost by tím zase ještě vzrostla.“

Opravit to, co hoří

První investiční etapa se soustředila na provozní základy. Rekonstrukcí prošla šatna hostujícího týmu podle ligových požadavků, opravovaly se vstupy, oplocení i konstrukce tribun, modernizovaly se datové sítě a nouzové osvětlení. Úprav se dočkaly také prostory pro vozíčkáře a zázemí stánků.

Specifickým tématem zůstává hrací plocha. Trávník sice prošel kompletní rekonstrukcí včetně podloží už v roce 2024, aktuálně se ale řeší reklamace kvůli nedostatečnému odvodu vody. Intenzivní zápasový i tréninkový provoz mimo vegetační období situaci dále komplikuje.

Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty

Reality

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

nst

Přečíst článek

Komfort, technologie i energetika

Druhá fáze, naplánovaná na rok 2026, už míří výrazně dál než k nutným opravám. Zasáhne hlavní tribunu, VIP prostory, kabiny, kanceláře trenérů i zázemí rozhodčích. Modernizací projde press centrum i technická budova.

Do poloviny července má být hotové nové ozvučení stadionu a instalace turniketů, postupně se vymění sedačky napříč tribunemi. Součástí je také přechod na LED osvětlení, opravy toalet a střechy hlavní tribuny.

Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží,“ doplňuje Mikš.

Stadion jako byznysový akcelerátor města

Ekonomický rozměr investice je stále viditelnější. Každé větší utkání znamená vyšší tržby pro restaurace, bary i hotely v okolí. Roste vytížení dopravy, parkovacích kapacit i městských služeb. Stadion se tak postupně mění z nákladové položky na aktivum s multiplikačním efektem.

„Většinu sportovišť jsme přebírali ve špatném stavu. Lužánecký bazén jsme přebírali v době, kdy tam vypadávaly okenní tabule, dnes je to nejlepší plavecký areál v ČR. Stejně chceme postupovat i u fotbalu,“ doplňuje Mikš.

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jak stadiony vydělávají jinde

Tento trend je patrný napříč Evropou. Moderní fotbalové arény dnes fungují jako multifunkční byznysová centra s obchodními zónami, eventovými prostory i komerčními nájemci.

Nové stadiony ve Freiburgu či Brentfordu výrazně zvýšily klubové příjmy a pomohly rozvoji celých městských čtvrtí. V Česku ukázaly podobný efekt nové arény v Hradci Králové nebo Pardubicích, které klubům otevřely cestu k vyšším komerčním výnosům i stabilnějším rozpočtům.

Studie velké proměny je připravená

Brno zatím volí evoluční, nikoli revoluční cestu. Vedle průběžné modernizace už ale existuje i studie generální rekonstrukce stadionu. Počítá se zachováním kapacity přes deset tisíc míst i s etapizací prací tak, aby nebyl přerušen soutěžní provoz. O dalším postupu rozhodne vedení města.

Pokud by se naplnil scénář dvou prvoligových klubů v jednom areálu, tlak na infrastrukturu dramaticky vzroste. Od bezpečnostních standardů přes televizní zázemí až po VIP a gastronomický sektor.

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Reality

Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Rekonstrukce staročeské chalupy v Chlumu

Zbourat, nebo rekonstruovat? Projektant popisuje, jak se podařilo staré chalupě vrátit lesk

Reality

Jan Shejbal

Přečíst článek

Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci

Mladí pijí pivo méně
iStock
nst
nst

České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.

Piva s nízkým obsahem sacharidů a slabším procentem alkoholu se postupně zabydlují i na českém trhu. Vaří je malé řemeslné pivovary i velcí hráči a cílí na zákazníky, kteří chtějí skloubit chuť piva se zdravějším životním stylem.

Například nepomucký pivovar uvedl na trh novinku „Low Carb Ale“. Podle sládkové Žanety Petružálkové vzniklo pivo jako reakce na rostoucí fitness trend. „Hodně lidí cvičí a nechtějí si pak dát dvě dvanáctky. Naše pivo má minimum zbytkového cukru a výrazně méně kalorií. Myšlenka byla jednoduchá – dát si pivo a nemít výčitky,“ popsala.

Nápoj je silně prokvašený, laboratorně certifikovaný a obsahuje zhruba 3,2 procenta alkoholu. Pivovar zdůrazňuje, že i přes „lehčí“ parametry si zachovává plnou chuť.

Mladí pijí méně, ale vybírají víc

Podle zástupců pivovarů se mění i samotná pivní kultura. Mladší generace už nepije ve velkém, ale spíše ochutnává. „Nedají si deset piv za večer. Dají si tři čtyři kvalitní a sledují kalorie i životní styl,“ uvedl marketingový šéf nepomuckého pivovaru Tomáš Sladký. Právě to byl podle něj impuls přinést na trh nový typ produktu.

Podobnou zkušenost má i pražský pivovar Board, který vaří osmistupňový „Lowcarb – session brut IPA“ s přibližně tříprocentním alkoholem.

„Kupují si ho hlavně lidé, kteří do sebe nechtějí dostat hromadu cukru. Klasický pivař si ho často nevezme, protože je pro něj slabé,“ řekl sládek Michael Král. Odběrateli jsou podle něj bary, pivotéky i sportoviště.

Pivo je výrobně srovnatelně nákladné jako silnější ležáky, používají se ale aromatické zahraniční chmely, například americké odrůdy. „Už nejméně polovina naší produkce jde tímto zdravějším směrem,“ dodal.

Do segmentu vstupují i velké pivovary

Nízkosacharidová piva nenabízejí jen minipivovary. Plzeňský Prazdroj má v portfoliu už několik let Gambrinus Dry. „Díky vyššímu prokvašení vycházíme vstříc pivařům, kteří preferují moderní životní styl a chtějí pít pivo s menším obsahem cukrů. Přesto si zachovává klasické chuťové vlastnosti,“ uvedl mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Prodeje této varianty sice meziročně rostou, stále však patří k menším segmentům nabídky.

Návrat staré myšlenky

Podle pivovarského experta Josefa Krýsla nejde o úplně nový fenomén. Připomíná takzvané dia pivo, které se v Česku prodávalo už před desítkami let.

Mělo také velmi nízký obsah nezkvasitelných cukrů. Zpočátku se pilo jako novinka, ale zájem postupně klesal,“ uvedl.

Upozorňuje také na technologickou výzvu: udržet správnou chuťovou rovnováhu. Nízkosacharidová piva bývají méně hořká, a je proto nutné dobře vybalancovat sladkost a hořkost.

Zatím doplněk, ne revoluce

Pokud by se segment výrazněji rozšířil, velké pivovary by podle odborníků reagovaly rychle. V současnosti ale zůstává spíše doplňkem trhu.

Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Dalibor Martínek: Kolik stojí jarňáky na českých horách? Ne prasátko, musíte rozbít prase

Názory

Jsou tu dětské jarní prázdniny. Pro rodiče finanční horor. Podle aktuální zprávy státní agentury CzechTourism „stále platí, že ceny za dovolenou na zimních horách v ČR jsou nižší než v zahraničí.“ Není to úplně pravda. Kolik by stály jarní prázdniny na horách rodinu se dvěma dětmi?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme