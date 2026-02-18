Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby
Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.
Lyžování patří mezi sporty s vyšší úrazovostí. Nejčastější jsou poranění kolenních vazů, zlomeniny zápěstí a předloktí, úrazy hlavy nebo kolize mezi lyžaři. U dětí hraje roli menší zkušenost, vyšší rychlost i provoz na sjezdovkách. Zatímco v Česku akutní zdravotní péči hradí veřejné zdravotní pojištění, v zahraničí mohou v případě úrazu náklady rychle narůstat.
Právě proto pojišťovny každou zimu upozorňují, že zimní sporty vyžadují odpovídající krytí. „Lyžování a snowboarding jsou v základní variantě cestovního pojištění obvykle kryty na vyznačených sjezdovkách. Pokud se ale klient pohybuje mimo ně nebo využívá snowpark, je potřeba sjednat rozšíření,“ uvádí Martin Krejza z Kooperativa pojišťovny.
To je klíčová informace zejména pro rodiče dětí na školních lyžařských kurzech. Stačí vyjet mimo vyznačenou trasu a standardní pojistka nemusí plnit.
Kolik stojí pojištění na týden v Alpách
U zahraničního lyžařského pobytu, nejčastěji v Rakousku, Itálii nebo Francii, se týdenní cestovní pojištění dítěte se zimními sporty pohybuje přibližně mezi 250 až 600 Kč, podle výše limitů a připojištění.
Například ČSOB Pojišťovna nabízí limity léčebných výloh až 100 milionů korun a online sjednání; cena pro dítě na 7 dní do Rakouska se pohybuje od zhruba 300 korun podle varianty.
Generali Česká pojišťovna umožňuje pojistit zimní sporty v rámci balíčků s odpovědností, cena za týden se obvykle pohybuje mezi 300–500 korunami.
Specialista na cestovní pojištění, ERV Evropská pojišťovna, nabízí vysoké limity léčebných výloh a silné asistenční služby; cena za týdenní pobyt dítěte zpravidla začíná kolem 400 korun.
Rozdíl mezi základní a vyšší variantou bývá jen 100–200 korun. Právě zde se ale rozhoduje o tom, zda bude limit dostatečný při vážném úrazu.
Jeden pád může znamenat 400 tisíc korun
Finanční náročnost popisuje modelový příklad, který pojišťovací makléř Krejza popsal. Čtrnáctiletý student na kurzu v Rakousku nezvládne prudší úsek a srazí jiného lyžaře. Zásah horské služby s vrtulníkem může stát 80 až 150 tisíc korun. Hospitalizace a operace přidají dalších 200 až 300 tisíc korun. Pokud druhý lyžař utrpí vážnější zranění, mohou následovat nároky na odškodnění. Celkový účet tak může překročit 400 tisíc korun, v komplikovanějších případech i více. V Itálii je navíc zákonem vyžadováno pojištění odpovědnosti při lyžování. Bez něj hrozí pokuta.
Právě odpovědnost za škodu je přitom nejčastěji podceňovanou složkou pojistky. Kolize na sjezdovce nejsou výjimkou a moderní výbava stojí desítky tisíc korun.
A co rodinná lyžovačka v Česku?
Mnoho rodičů se domnívá, že v ČR žádné pojištění nepotřebují. Léčebné výlohy skutečně hradí veřejné zdravotní pojištění. To ale neznamená, že riziko zmizelo.
Pokud dítě srazí jiného lyžaře a způsobí mu zranění nebo poškodí výbavu, náhradu škody musí někdo zaplatit. A to je okamžik, kdy vstupuje do hry pojištění odpovědnosti v občanském životě.
Roční pojištění odpovědnosti celé rodiny s limitem 5–10 milionů korun se běžně pohybuje mezi 800 až 2 000 korunami ročně, podle rozsahu krytí. Úrazové pojištění dítěte stojí orientačně od 1 000 Kč ročně výše, podle sjednaných částek. Přesná čísla nabízejí internetové srovnávače cen a specifikace konkrétních pojistek. Pro rodinnou dovolenou v Česku tak dává smysl mít kombinaci: odpovědnosti, úrazového pojištění, případně pojištění vybavení.
|Školní lyžák: Na co se ptát v případě sjednané hromadné pojistky
|Jaká je výše limitu léčebných výloh?
|Je zahrnuta odpovědnost?
|Je kryt zásah horské služby?
|Platí pojištění i pro snowpark?
Limity skupinových smluv bývají nižší. Individuální připojištění za několik stovek korun může výrazně zvýšit ochranu. Z právního hlediska navíc může dítě nést odpovědnost za způsobenou škodu, pokud je schopno posoudit následky svého jednání. Finanční dopad pak padá na rodiče.
|Kde se opravdu nevyplatí šetřit
Srovnání orientačních cen (dítě, 7 dní, Rakousko, zimní sporty)
Ceny se liší podle věku, varianty a aktuálních slev. Jde o běžné orientační částky. Zdroj: pojišťovny
|Kooperativa pojišťovna
|ČSOB Pojišťovna
|Generali Česká pojišťovna
|ERV Evropská pojišťovna
|Allianz pojišťovna
