Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se státy EU. Kromě jednoho

Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, musí chránit klíčové ukrajinské a evropské bezpečnostní zájmy, zdůraznili také prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí podle agentury Reuters.
„Smysluplné vyjednávání je možné vést jen v kontextu příměří nebo omezení bojů,“ stojí mimo jiné v prohlášení, na němž se lídři dohodli. Země Evropské unie v něm dále dávají najevo přesvědčení, že trvalý a spravedlivý mír, který přinese stabilitu a bezpečnost, musí respektovat mezinárodní právo.
Prezidenti a premiéři se také zavazují k další podpoře Ukrajiny v jejím směřování ke členství v EU a vítají snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině.
Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, kvůli čemuž v některých evropských zemích panují obavy, aby se spolu oba nedohodli a pak nepostavili Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.
Trump v pondělí uvedl, že Putinovi na schůzce řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. „Nebudu uzavírat dohodu. Není na mně, abych uzavíral dohodu. Myslím, že dohoda by měla být uzavřena s oběma stranami,“ podotkl. Přál by si, aby se následně uskutečnila schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
