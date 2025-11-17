Ukrajina posílí letectvo. Od Francie chce koupit až sto stíhaček Rafale
Ukrajina chce koupit od Francie až 100 bojových letounů Rafale. Uvedl to Elysejský palác po podepsání dohody ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, napsala agentura AFP. Nákup novinářům potvrdil i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Zelenskyj a Macron dohodu podepsali na základně Villacoublay, kam ukrajinský prezident přiletěl dnes dopoledne. Krátce po podpisu Elysejský palác informoval, že dokument obsahuje záměr Ukrajiny koupit zhruba 100 bojových letounů Rafale společně s výzbrojí. Vedle toho Ukrajina v dokumentu vyjadřuje záměr pořídit ve Francii radarové systémy, protivzdušný systém nové generace SAMP-T a také drony. Dodávky by se měly uskutečnit v rámci zhruba deseti let.
„Je to velký historický moment. Sto rafalů je novou etapou pro náš průmysl a pro náš lid,“ řekl Zelenskyj v prohlášení, které odvysílala stanice TF1 Info. Již v neděli Zelenskyj tvrdil, že ve Francii podepíše historickou dohodu. Zelenskyj dodal, že dnes podepsané dokumenty umožňují dostat letadla do roku 2035. „Ukrajina není na svou obranu sama,“ uvedl Zelenskyj.
„Regenerace ukrajinské armády“
„Dnes jsme vstoupili do nové etapy,“ uvedl Macron s tím, že Francie a Ukrajina posilují vzájemnou spolupráci v obranném průmyslu. Dnes podepsané dohody podle něj počítají s okamžitými dodávkami bezpilotních prostředků, dronů, které ničí další drony, a přesně naváděných bomb. V dalších letech Francie chce Ukrajině dodat systémy SAMP-T nové generace. Macron pak zmínil „akvizici až 100 rafalů, našich stíhaček poslední generace“. Cílem dlouhodobých dodávek podle Macrona je „regenerace ukrajinské armády“ po konfliktu tak, aby byla schopná odstrašit Rusko. Vedle toho francouzská společnost Alstom má dodat Ukrajině i 55 lokomotiv.
Macron a Zelenskyj dnes navštívili i štáb mnohonárodních sil v Paříži, které by mohly být rozmístěné v případě příměří na linii kontaktu. „Jsme připraveni,“ uvedl Macron. „Jsme odhodlání posílit naše sankce proti Rusku ve spolupráci se Spojenými státy,“ uvedl dále Macron s tím, že Rusko se rozhodlo pokračovat s válkou.
Dohoda uvádí, že pořízené zbraně by měly být nové výroby. Podle francouzských expertů dodávka tak vysokého počtu letadel potrvá nejméně několik let. Nákup si také vyžádá náročný výcvik pilotů. Otázky jsou otevřené také ohledně financování, zní v prvních reakcí analytiků. Dnes podepsaná dohoda ještě není nákupní smlouva.
Na konci října švédský premiér Ulf Kristersson oznámil, že Ukrajina podepsala dohodu na nákup 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Podle agentur se rovněž jednalo o předběžnou dohodu.
Pro Zelenského se jedná o devátou návštěvu Francie od začátku války v únoru 2022. Francie podpořila Ukrajinu vojenskými dodávkami, například houfnic Caesar, systému SAMP-T a bojových letounů Mirage2000, píše AFP.
