Lyžaři na horách už utratili více než půl miliardy, hotovost mizí
Bezhotovostní platby se během letošní zimní sezóny na českých horách definitivně staly standardem. Jen v prosinci a lednu se prostřednictvím terminálů společnosti Global Payments v horských střediscích protočilo více než půl miliardy korun. Útraty lyžařů a turistů se za poslední tři roky zvýšily o dvacet procent a počet bezhotovostních transakcí vzrostl o třicet osm procent, a to napříč velkými i menšími areály.
Data firmy Global Payments ukazují, že platby kartou, mobilem či chytrými hodinkami už nejsou výhodou navíc, ale nutností. Bezhotovostně dnes lidé platí nejen větší částky, ale i drobné útraty za občerstvení, služby na svahu nebo menší nákupy. Průměrná hodnota jedné transakce se proto snížila zhruba z 1 032 na 953 korun, což potvrzuje, že bezkontaktní placení se stalo samozřejmostí i u nižších částek.
Vládnou Krkonoše
Největší objemy bezhotovostních plateb zaznamenávají velké horské areály. Nejsilnějším střediskem je SkiResort Černá hora – Pec, kde se během dvou zimních měsíců uskutečnily transakce v hodnotě kolem 90 milionů korun a téměř 110 tisíc plateb, s průměrnou útratou okolo 770 korun. Klínovec a Špindlerův Mlýn se pohybují mezi 35 a 42 miliony korun, přičemž průměrná platba zde dosahuje 1 200 až 1 350 korun.
Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.
Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König
Enjoy
Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.
Menší a lokální areály generují nižší celkové objemy, často však vykazují vyšší průměrné útraty. V Koutech nad Desnou nebo na Plešivci – Abertamech se průměrná hodnota jedné platby pohybuje kolem 2 300 korun. Dolní Morava naopak funguje na modelu častých menších plateb s průměrnou útratou zhruba 460 korun. Rozdíly souvisejí se skladbou služeb – zatímco areály s bohatou gastronomií a doprovodnými aktivitami generují vysoký počet menších plateb, střediska zaměřená na ubytování a balíčky služeb vykazují vyšší průměrné částky.
Český vývoj zapadá do širšího středoevropského trendu. Ve sledovaných horských regionech se během prosince a ledna protočilo 576 milionů korun, na Slovensku přibližně 356 milionů korun a v Rakousku zhruba 977 milionů korun, a to i přes slabší sněhové podmínky. Průměrná hodnota transakce činí v Česku 953 korun, na Slovensku 1 014 korun a v Rakousku 1 193 korun. Bezhotovostní platby se tak staly běžnou součástí zimní turistiky napříč střední Evropou.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.