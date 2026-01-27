Jarní prázdniny se blíží. Česká horská střediska těží z investic a domácí poptávky
Česká horská střediska vstupují do období jarních prázdnin. Většina lanovek a sjezdových tratí je otevřená a sněhové podmínky zůstávají stabilní díky kombinaci přírodního a technického sněhu. Provozovatelé letos těží především z dřívějších investic do zasněžování, mírnějšího růstu cen a silné domácí klientely, která je pro tuzemský zimní cestovní ruch klíčová.
V provozu je v těchto dnech v České republice zhruba pět set lanovek a vleků a lyžaři mají k dispozici více než čtyři sta kilometrů sjezdových tratí. Lednové mrazivé počasí umožnilo vytvořit dostatečný sněhový základ i v nižších nadmořských výškách, což je z pohledu ekonomiky sezony zásadní právě v období nejvyšší poptávky.
GALERIE: Co lyžařům nabízí Rokytnice
„Investice do technického zasněžování a úpravy tratí jsou dnes hlavním stabilizačním prvkem sezony,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek ČR. Podle něj technologie výrazně snižují závislost na výkyvech počasí a umožňují lépe plánovat provoz i personální kapacity.
Jarní prázdniny jako klíčové tržní období
Jarní prázdniny v Česku začínají na přelomu ledna a února a podle jednotlivých okresů postupně probíhají až do poloviny března. Největší koncentrace návštěvníků tradičně připadá na únor, kdy se prázdniny překrývají ve více regionech současně. Pro horská střediska jde o ekonomicky nejvýznamnější část zimy, která rozhoduje o celkovém výsledku sezony.
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády
Enjoy
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Lyžování nebo snowboarding provozuje zhruba třetina české populace ve věku 15 až 70 let. Více než polovina z nich jezdí výhradně do tuzemských středisek, zatímco přibližně jedna osmina volí zimní dovolenou pouze v zahraničí. Zbytek kombinuje obě varianty.
„Domácí klientela je pro česká střediska dlouhodobě rozhodující,“ uvádí Kateřina Neumannová, prezidentka AHS ČR. Rodiny podle ní při rozhodování kladou důraz především na cenu, dostupnost a kratší délku pobytu, což hraje ve prospěch tuzemských areálů.
Na ceny tlačí náklady
Průměrná cena celodenního skipasu se v českých střediscích pohybuje mezi 750 a 1 000 korunami. Meziroční zdražení dosahuje zhruba dvou až tří procent, přičemž přibližně třetina areálů ceny ponechala beze změny. V alpských střediscích se přitom ceny běžně pohybují nad 60 eury za den.
„Dynamická cenotvorba a online prodej se stávají standardem,“ doplňuje Neumannová. Umožňují lépe řídit poptávku v exponovaných termínech a částečně kompenzovat rostoucí náklady na energie, zaměstnance a údržbu infrastruktury.
Nelyžaři nabývají na významu
Významným trendem posledních let je rostoucí podíl návštěvníků, kteří nevyužívají sjezdové tratě. V některých střediscích dnes tvoří téměř polovinu klientely. Provozovatelé proto investují do wellness, zimních pěších tras, bobových drah, vyhlídkových atrakcí nebo kulturních akcí.
„Cílem je snížit závislost na samotném lyžování a lépe rozložit poptávku v čase,“ říká František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism. Tento model podle něj zvyšuje útratu návštěvníků a pomáhá regionům i mimo hlavní špičky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.