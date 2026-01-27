Nový magazín právě vychází!

Jarní prázdniny se blíží. Česká horská střediska těží z investic a domácí poptávky

Podmínky pro lyžování v ČR jsou ideální, hlásí skiareály
ČTK
Michal Nosek
nos

Česká horská střediska vstupují do období jarních prázdnin. Většina lanovek a sjezdových tratí je otevřená a sněhové podmínky zůstávají stabilní díky kombinaci přírodního a technického sněhu. Provozovatelé letos těží především z dřívějších investic do zasněžování, mírnějšího růstu cen a silné domácí klientely, která je pro tuzemský zimní cestovní ruch klíčová.

V provozu je v těchto dnech v České republice zhruba pět set lanovek a vleků a lyžaři mají k dispozici více než čtyři sta kilometrů sjezdových tratí. Lednové mrazivé počasí umožnilo vytvořit dostatečný sněhový základ i v nižších nadmořských výškách, což je z pohledu ekonomiky sezony zásadní právě v období nejvyšší poptávky.

GALERIE: Co lyžařům nabízí Rokytnice

Rokytnice doznala posledních 30 let velkých změn. Obec s 2500 obyvateli narostla, především v zimních měsících se stala cílem nejenom českých lyžařů. Rokytnice je jedním z největších zimních středisek. Na první pohled přesto dosud působí jako brownfield. Pro lyžaře je připraveno téměř 20 kilometrů sjezdovek. Různé obtížnosti, nejčastěji si zalyžujete na sjezdovce s označením "červená". Nejvyšším bodem, kam vás zavede lanovka je 1310 metrů vysoko. Nachází se téměř na vrcholku Lysé hory (1344 metrů nad mořem). 14 fotografií v galerii

Investice do technického zasněžování a úpravy tratí jsou dnes hlavním stabilizačním prvkem sezony,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek ČR. Podle něj technologie výrazně snižují závislost na výkyvech počasí a umožňují lépe plánovat provoz i personální kapacity.

Jarní prázdniny jako klíčové tržní období

Jarní prázdniny v Česku začínají na přelomu ledna a února a podle jednotlivých okresů postupně probíhají až do poloviny března. Největší koncentrace návštěvníků tradičně připadá na únor, kdy se prázdniny překrývají ve více regionech současně. Pro horská střediska jde o ekonomicky nejvýznamnější část zimy, která rozhoduje o celkovém výsledku sezony.

Ilustrační foto

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Enjoy

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

nst

Přečíst článek

Lyžování nebo snowboarding provozuje zhruba třetina české populace ve věku 15 až 70 let. Více než polovina z nich jezdí výhradně do tuzemských středisek, zatímco přibližně jedna osmina volí zimní dovolenou pouze v zahraničí. Zbytek kombinuje obě varianty.

Domácí klientela je pro česká střediska dlouhodobě rozhodující,“ uvádí Kateřina Neumannová, prezidentka AHS ČR. Rodiny podle ní při rozhodování kladou důraz především na cenu, dostupnost a kratší délku pobytu, což hraje ve prospěch tuzemských areálů.

Na ceny tlačí náklady

Průměrná cena celodenního skipasu se v českých střediscích pohybuje mezi 750 a 1 000 korunami. Meziroční zdražení dosahuje zhruba dvou až tří procent, přičemž přibližně třetina areálů ceny ponechala beze změny. V alpských střediscích se přitom ceny běžně pohybují nad 60 eury za den.

„Dynamická cenotvorba a online prodej se stávají standardem,“ doplňuje Neumannová. Umožňují lépe řídit poptávku v exponovaných termínech a částečně kompenzovat rostoucí náklady na energie, zaměstnance a údržbu infrastruktury.

Nelyžaři nabývají na významu

Významným trendem posledních let je rostoucí podíl návštěvníků, kteří nevyužívají sjezdové tratě. V některých střediscích dnes tvoří téměř polovinu klientely. Provozovatelé proto investují do wellness, zimních pěších tras, bobových drah, vyhlídkových atrakcí nebo kulturních akcí.

Cílem je snížit závislost na samotném lyžování a lépe rozložit poptávku v čase,“ říká František Reismüller, ředitel agentury CzechTourism. Tento model podle něj zvyšuje útratu návštěvníků a pomáhá regionům i mimo hlavní špičky.

Puma má nového největšího akcionáře. Je z Číny

Puma má nového největšího akcionáře. Je z Číny
Profimedia
nst
nst

Čínská Anta za 1,5 miliardy eur kupuje téměř 30 procent Pumy. Akcie německé sportovní značky na zprávu reagovaly okamžitě, poskočily o desítky procent.

Čínský výrobce sportovního oblečení Anta Sports Products se dohodl na koupi zhruba 29procentního podílu v německé společnosti Puma za 1,5 miliardy eur. Anta se tak stane největším akcionářem firmy, uvedla agentura Bloomberg.

Nový impuls pro akcie Pumy

Anta odkoupí přibližně 43 milionů akcií od investiční společnosti Artémis, kterou ovládá francouzská miliardářská rodina Pinaultových. Cena 35 eur za akcii představuje 62procentní prémii oproti poslední zavírací ceně Pumy. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku.

Zpráva okamžitě rozhýbala trhy. Akcie Anty v úterý posílily až o 3,4 procenta, zatímco akcie Pumy vyskočily na platformě Tradegate přibližně o 19 procent. Přestože nákup podílu může do budoucna otevřít cestu k úplnému převzetí, Anta uvedla, že v tuto chvíli plné převzetí Pumy neplánuje.

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Zprávy z firem

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

nst

Přečíst článek

Strategie globálních značek

Investice zapadá do dlouhodobé strategie Anty, která v posledních letech systematicky buduje portfolio globálních značek. Skupina tak už kapitálově vstoupila do společností Fila, Descente nebo Jack Wolfskin a v roce 2019 stála v čele konsorcia, které za 5,2 miliardy dolarů koupilo společnost Amer Sports, majitele prémiových značek Salomon a Arc’teryx. Díky tomu Anta těží z rostoucí popularity sportu a outdoorových aktivit v Číně a dokáže růst rychleji než konkurenti typu Nike či Adidas, a to i v prostředí slabší spotřebitelské poptávky.

Jsou tu ale i rizika. Podle analytiků investiční banky Jefferies může akvizice Pumy dál zatížit hlavní značku Anta, která už dříve snížila výhled tržeb na rok 2025. „Manažerské kapacity Anty mohou být touto transakcí dále rozmělněny,“ cituje Bloomberg analytiky banky. 

Pro samotnou Pumu přichází investice v citlivém období. Firma se snaží znovu nastartovat zájem zákazníků po letech slabší výkonnosti, obměnila vedení a do čela dosadila nového generálního ředitele. Akcie Pumy za posledních dvanáct měsíců klesly o více než 30 procent, a vstup silného strategického investora tak může znamenat důležitý obrat v dalším vývoji značky.

Puma

Puma na prodej. O značku mají zájem Číňané i Japonci, rozhodnutí závisí také na Pinaultovi

Zprávy z firem

Čínská sportovní skupina Anta Sports zvažuje převzetí německé společnosti Puma, uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Fanshop SK Slavia Praha získal ocenění Visa Czech Top Shop za listopad

Fanshop SK Slavia Praha získal ocenění Visa Czech Top Shop za listopad
VISA CZECH TOP SHOP užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Listopadovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stal Fanshop SK Slavia Praha ve Vršovicích. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili Petr Polák, Country Manager CZ společnosti Visa – titulární partner soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, hlavní partner soutěže, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, dále zástupci společnosti Global Payments a samozřejmě tým prodejny v čele s Jiřím Šabatkou, CEO Fanshopu.

Prodejna Fanshopu představuje plnohodnotný brandový prostor, který pracuje s emocemi a identitou klubu. Výrazný branding je patrný už zvenčí, interiér je laděn do klubových barev a nabízí přehledné členění sortimentu. Dominantním vizuálním prvkem je téměř dvacetimetrový LED panel táhnoucí se po celé šíři prodejny, který výrazně posiluje fanouškovskou atmosféru.

Koncept prodejny je navržen s ohledem na vysokou návštěvnost zejména v období před zápasy. Fanshop proto využívá mobilní pokladny a platební terminály, které umožňují rychlé odbavení zákazníků i během největších špiček. Součástí prostoru je také kiosek pro okamžitou personalizaci vybraných produktů, například dresů. Sortiment doplňuje atraktivní prvek - model stadionu přímo v interiéru. Prostřednictvím e-shopu si navíc mohou fanoušci objednat zboží předem a vyzvednout ho před utkáním.

„Za MORIS design gratulujeme Fanshopu Slavia k prvenství v listopadovém kole Visa Czech Top Shop. Prodejna po rozšíření získala výrazně modernější podobu. Velmi oceňujeme dlouhé digitální prvky i celkový nákupní zážitek, který fanouškům nabízí,“ uvedl Adam Klofáč, CEO MORIS design.

Volbu vítěze okomentovala Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop: „Fanshop SK Slavia Praha si ocenění zasloužil nejen díky výraznému vizuálnímu pojetí a práci s moderními technologiemi. Porotu zaujalo i to, jak dobře zde rozumí potřebám fanoušků – využití mobilních pokladen a platebních terminálů během zápasových špiček nebo možnost rychlé personalizace produktů ukazuje, že technologie zde skutečně slouží lepšímu zákaznickému zážitku.“

Gratulaci připojila i Andrea Ptáčková ze společnosti Global Payments: „Prodejně moc gratulujeme k listopadovému vítězství. Jsme rádi, že můžeme Fanshop podporovat v digitálním růstu prostřednictvím našich platebních terminálů a platební brány, a budeme držet palce i ve finále.“

„Velmi si vážíme toho, že naše práce přináší takové výsledky a že se můžeme účastnit takto prestižní soutěže. Největší poděkování patří celému týmu, který na prodejně tráví dlouhé hodiny a každý den se stará o potřeby našich fanoušků. Děkujeme také vedení společnosti za důvěru – čeká nás ještě hodně práce a těšíme se na další výzvy,“ shrnul Jiří Šabatka, CEO Fanshopu.

Díky vítězství v listopadovém kole se Fanshop SK Slavia Praha zařadil mezi finálovou dvanáctku soutěže Visa Czech Top Shop, ze které vzejde celkový vítěz roku. O absolutním vítězi se rozhodne už během slavnostního finále letos v březnu.

