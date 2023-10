Dopis čtenáře: Kvůli sjezdařům se drancují Krkonoše

Megalomanské projekty pro sjezdové lyžování stejně nakonec zničí globální oteplování, píše v názoru čtenář newstream.cz. Za názory redakce děkuje.

Reklama

S hrůzou jsem si přečetl článek o investicích do sjezdovek v Krkonoších. Včera jsem se vrátil z Krkonoš a když jsem šel z Míseček takzvanou vodovodní cestou dolů, do Špindlerova Mlýna jsem málem netrefil, protože namísto příjemných lesních cest jsem narazil na zbrusu nové vykácené průseky, kde by se mělo zřejmě sjezdovat jako v Alpách. Tyto megalomanské projekty, stavějící jen na sjezdovém lyžování, doufám narazí na globální oteplování, kdy nebude ani přírodní sníh, ani voda na zasněžování chemickým sněhem, ale ani dostatečně nízká teplota na to, aby ten chemický sníh na sjezdovkách vydržel.

Dopis čtenáře: Miloš Zeman nestál proti komunistickému režimu. Byl jeho součástí Názory Na nejnovější komentář Jany Havligerové hodnotící politickou éru Miloše Zemana reagoval čtenář Newstreamu Petr Skalský. Mystifikací kolem Zemana je podle něj mnoho. Třeba, že je intelektuál. „Nikdy jím nebyl a ani nemohl být. Byl vždy součástí systému a jeho motorem byla jen touha po moci,“ píše Skalský. Dopis čtenáře Přečíst článek

Dostkrát jsem sjížděl z výletu na běžkách po vodovodní cestě do Špindlu, a včera jsem narazil dole pod sjezdovkou nad Bedřichovem na značku, že je tam zákaz jezdit na běžkách a na sáňkách. Tak jo, vyžeňte každého, kdo nemá na sjezdovky, z hor. Stejně nebude pro sjezdaře ve Špindlu taková pohoda, jako v Alpách - několikrát jsem to tam vyzkoušel a bylo to vždy perfektní. A globální oteplování způsobí s největší pravděpodobností konec tomuto způsobu drancování Krfkonoš.

Jan Tuláček

Ve Špindlu přibyly dvě sjezdovky. Stavba propojovacího terminálu se ale opozdí, říká ředitel Skiareálu Leaders Projekt propojení areálů Svatý Petr a Medvědín je historická vize, která vznikla již za minulého provozovatele na přelomu tisíciletí. V roce 2006 se o ní začalo reálně uvažovat a projektovat. Tím záměr získal konkrétní podobu, která znamená propojení areálů dvěma lanovkami. Do územního plánu se projekt dostal v roce 2012. „Kvůli výraznému zdražení jsme nyní museli projekt přepracovat, a jinak rozfázovat, protože by se náklady vyšplhaly ze 750 milionů na 1,3 miliardy,” říká ředitel areálů Špindlerův Mlýn René Hroneš. Michal Nosek Přečíst článek