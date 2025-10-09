Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Nobelova cena za literaturu putuje k maďarskému spisovateli

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai
ČTK
ČTK
ČTK

Nobelovu cenu za literaturu letos dostane 71letý maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Oznámila to ve Stockholmu Švédská akademie. Krasznahorkai se stává 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie ocenila jihokorejskou spisovatelku Han Kang.

Krasznahorkai patřil do okruhu spisovatelů, jejichž jména byla mezi favority letošního vyhlašování Nobelových cen. Mezi nejznámější díla tohoto literáta patří hned jeho prvotina, román Satanské tango o zkáze, prázdnotě a beznaději, který popisuje příběh posledních zoufalých obyvatel zchátralé maďarské kolektivní farmy.

Akademie ocenila „poutavé a vizionářské dílo“ autora, který v roce 2015 obdržel jiné prestižní literární ocenění, Mezinárodní Man Bookerovu cenu, a jehož některé knihy zfilmoval maďarský režisér Béla Tarr.

V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Cenu dostanou Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance. V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky. Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Laureáti ceny oficiálně převezmou ve Stockholmu 10. prosince, tedy v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Cena je spojeno s finanční odměnou 11 milionů švédských korun (téměř 24,5 milionů korun českých). Jednotliví nositelé rovněž dostávají 18karátovou zlatou medaili a diplom.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Profimedia
Zdeněk Pečený
pez

Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.

Akcie Porsche se v roce 2025 ocitly v krizi. Od svého burzovního debutu v roce 2022 ztratily více než 40 procent a musely dokonce opustit prestižní německý akciový index DAX. Kombinace slabší poptávky v Číně, odkládaného přechodu na elektromobilitu a rostoucích nákladů stlačila marže i zisky na nejnižší úroveň v historii značky.

V první polovině letošního roku klesly tržby meziročně o 6,7 procenta na 18,2 miliardy eur, zatímco provozní zisk se propadl o více než 65 procent na jednu miliardu eur. Marže spadla z 16 na 5,5 procenta. Stojí ve výsledkové zprávě podniku, v níž Porsche představilo i sérii transformačních opatření, která zahrnují restrukturalizaci portfolia, tj. prodloužení výroby vozů se spalovacími a hybridními motory a odložení uvedení některých elektrických modelů, i zvýšené výdaje na další vývoj. 

Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity

Trhy

Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

ČTK

Přečíst článek

Podle generálního ředitele Porsche Olivera Blumeho, který je současně generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen, se automobilka snaží přizpůsobit novým tržním podmínkám a měnícím se požadavkům zákazníků. 

Porsche navzdory propadu navrhuje dividendu kolem 2,3 eur na akcii, ale její udržitelnost je podle analytiků nejistá. 

Symbol krize luxusních automobilek

„Akcie Porsche procházejí nejtěžším obdobím od svého vstupu na burzu. I přes prestiž značky zatím chybí jasný katalyzátor obratu,“ říká Lukáš Raška z Portu.cz. Podle něj je Porsche symbolem širší krize luxusních automobilek, které vsadily na elektromobilitu, ale narážejí na realitu trhu. „Firma má silný brand i podporu koncernu Volkswagen, ale musí dokázat, že umí růst i v době, kdy luxus a elektromobilita přestávají být jistotou,“ dodává.

Trumpova cla i konkurence z Číny 

„Akciím Porsche v současných podmínkách nepomáhá ani punc prémiovosti,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB. Podle něj sentiment investorů zhoršila i celní politika Donalda Trumpa a slabá poptávka v Číně.

„Západní výrobci ztrácí konkurenční výhodu nejen v masovém, ale i prémiovém segmentu. Jedním z hlavních soupeřů Porsche je dnes čínské Xiaomi, které dokáže nabídnout větší míru personalizace a agresivní ceny,“ dodává Cverna.

„Porsche už třikrát zhoršilo svůj výhled pro rok 2025. Tržby v Číně klesly o 42 procent, což srazilo ziskovost i cenu akcie,“ připomíná Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.

„Marže se propadla z pěti až sedmi procent na dvě. Přesto dnes akcie považuji za relativně levné – s cílovou cenou kolem padesáti eur nabízí potenciál zhodnocení až o třicet procent a dividendový výnos přes pět procent,“ dodává Míšek.

Podle Míška by po přesunu do středně velkého indexu MDAX, ke kterému došlo letos 22. září, mohl technický tlak odeznít. K obratu by však Porsche muselo znovu přesvědčit investory, že dokáže udržet krok s konkurencí v elektromobilitě.

Zatímco Evropa a Asie hlásí pokles, Severní Amerika zůstává pro Porsche klíčovým trhem. Silný odbyt luxusních spalovacích modelů alespoň částečně tlumí propad jinde.

Akcie Porsche tak momentálně představují titul s vysokým rizikem, ale i potenciálem. Vše bude záviset na tom, zda se automobilka dokáže adaptovat na novou éru, kde luxus už sám o sobě nestačí.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

