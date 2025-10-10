Nový magazín právě vychází!

Trump zuří. Nobelovu cenu jsem si zasloužil nejvíc, píše

Americký prezident Donald Trump Nobelovu cenu nezískal
Bílý dům  zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa a označil rozhodnutí Nobelova výboru za politické. S odkazem na mluvčího Bílého domu Stevena Cheunga to napsala agentura Reuters.

"Prezident Trump bude nadále uzavírat mírové dohody, ukončovat války a zachraňovat životy. Má srdce člověka, který ctí hodnoty humanismu, a nikdy nikdo nebude jako on, který dokáže pohnout horami pouhou silou své vůle," uvedl na X. "Nobelův výbor prokázal, že politika je pro něj důležitější než mír," dodal.

Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výpočtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Trump ještě v noci na dnešek na své síti Truth Social sdílel video diskuze na serveru Breitbart, kde komentátoři hovořili o Trumpově mírovém plánu pro Pásmo Gazy a o tom, proč by Nobelovu cenu měl dostat právě on.

Mnozí experti však předem odhadovali, že Trump cenu letos nedostane, protože podle některých názorů rozkládá mezinárodní světový řád, kterého si Nobelův výbor cení.

Osmapadesátiletá Machadová, která je novou nositelkou Nobelobyla podle norského Nobelova výboru oceněna "za její neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii".

Nobelův výbor připomněl, že Machadová byla v uplynulém roce nucena žít v ústraní. "Navzdory vážným hrozbám ohrožujícím její život zůstala v zemi, což je volba, která inspirovala miliony lidí," zdůraznil výbor. Režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura se před loňskými prezidentskými volbami snažil odstavit své skutečné i domnělé oponenty a také kandidatura Machadové byla zablokována.

María Corina Machadová je laureátkou Nobelovy cen za mír v roce 2025.

Nositelkou Nobelovy ceny za mír pro rok 2025 je venezuelská opoziční politička María Corina Machadová. Oznámil to v pátek v Oslu norský Nobelův výbor. Osmapadesátiletá Machadová byla podle výboru oceněna „za neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii“.

María Corina Machadová je laureátkou Nobelovy cen za mír v roce 2025.
Nositelkou Nobelovy ceny za mír pro rok 2025 je venezuelská opoziční politička María Corina Machadová. Oznámil to v pátek v Oslu norský Nobelův výbor. Osmapadesátiletá Machadová byla podle výboru oceněna „za neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii“.

Loni venezuelská bojovnice za politickou svobodu a práva občanů obdržela Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou od roku 2013 udílí Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Machadová v posledních měsících výrazně omezila své veřejné aktivity a se světem komunikuje především prostřednictvím sociálních sítí. Média naposledy informovala o jejím veřejném vystoupení ve Venezuele letos v lednu. Podle svého týmu byla tehdy krátce zadržena. Některá média nyní uvádějí, že žije v ilegalitě. Když loni obdržela od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, cenu za ni převzala její dcera Ana Corina Sosaová.

Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku krátce poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží on – s odůvodněním, že „ukončil několik válek“. Mnozí experti však očekávali, že oceněn nebude, protože podle nich spíše rozkládá mezinárodní řád, který si výbor dlouhodobě cení.

Letos Nobelův výbor obdržel 338 nominací, z toho 244 jednotlivců a 94 organizací. V loňském roce, kdy cenu získala japonská organizace Nihon Hidankjó usilující o svět bez jaderných zbraní, bylo nominací o 52 méně.

V pondělí vyhlásil švédský Karolínský institut Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, kterou získali Mary E. Brunkowová, Fred Ramsdell a Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie. Nobelovu cenu za fyziku letos obdrželi John Clarke, Michel H. Devoret a John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky. Za chemii byli oceněni Susumu Kitagawa, Richard Robson a Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

Ve čtvrtek byla vyhlášena Nobelova cena za literaturu, kterou získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.

Týden vyhlašování Nobelových cen uzavře v pondělí oznámení laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Ocenění budou předána ve Stockholmu 10. prosince, v den výročí úmrtí zakladatele cen Alfreda Nobela.

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai
Nobelovu cenu za fyziku získali John Clarke, Michel Devoret a John Martinis
Město Gaza
