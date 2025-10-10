Trump zuří. Nobelovu cenu jsem si zasloužil nejvíc, píše
Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa a označil rozhodnutí Nobelova výboru za politické. S odkazem na mluvčího Bílého domu Stevena Cheunga to napsala agentura Reuters.
"Prezident Trump bude nadále uzavírat mírové dohody, ukončovat války a zachraňovat životy. Má srdce člověka, který ctí hodnoty humanismu, a nikdy nikdo nebude jako on, který dokáže pohnout horami pouhou silou své vůle," uvedl na X. "Nobelův výbor prokázal, že politika je pro něj důležitější než mír," dodal.
Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výpočtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Trump ještě v noci na dnešek na své síti Truth Social sdílel video diskuze na serveru Breitbart, kde komentátoři hovořili o Trumpově mírovém plánu pro Pásmo Gazy a o tom, proč by Nobelovu cenu měl dostat právě on.
Mnozí experti však předem odhadovali, že Trump cenu letos nedostane, protože podle některých názorů rozkládá mezinárodní světový řád, kterého si Nobelův výbor cení.
Osmapadesátiletá Machadová, která je novou nositelkou Nobelobyla podle norského Nobelova výboru oceněna "za její neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii".
Nobelův výbor připomněl, že Machadová byla v uplynulém roce nucena žít v ústraní. "Navzdory vážným hrozbám ohrožujícím její život zůstala v zemi, což je volba, která inspirovala miliony lidí," zdůraznil výbor. Režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura se před loňskými prezidentskými volbami snažil odstavit své skutečné i domnělé oponenty a také kandidatura Machadové byla zablokována.
Nobelovku za mír získala venezuelská rebelka. Trump opět ostrouhal
