Konec izolace. Venezuela se vrací na světovou finanční mapu

Mezinárodní měnový fond a Světová banka po letech obnovují vztahy s Venezuelou. Země tím po pádu režimu Nicoláse Madura získává přístup k financím i větší důvěru investorů.

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB) obnovily vztahy s Venezuelou, které byly přerušeny od roku 2019. Obě organizace o tom informovaly v noci na dnešek a Caracas následně jejich oznámení potvrdil. Podle agentury AFP tento krok posiluje legitimitu venezuelské vlády a otevírá zemi nové finanční možnosti.

„Je to velmi důležitý krok pro venezuelskou ekonomiku,“ uvedla prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová (na úvodním snímku). Ta v lednu nahradila prezidenta Nicoláse Madura, kterého americká armáda zajala a unesla do Spojených států.

Rodríguezová za normalizaci vztahů s MMF a SB poděkovala mimo jiné americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píše agentura Reuters.

Otevírá se cesta k miliardám

Obnovení vztahů otevírá Venezuele cestu k půjčkám od MMF a Světové banky. Podle dostupných informací by země mohla získat přístup k miliardám dolarů a zahájit restrukturalizaci dluhu. Zároveň by krok mohl uklidnit zahraniční investory, kteří se zatím k Venezuele staví s velkou obezřetností.

Washington od Madurova únosu vyvíjí na Venezuelu silný tlak, aby otevřela svou ekonomiku zahraničním investicím, a to zejména v energetickém sektoru.

Politika

Rodríguezová, která byla Madurovou viceprezidentkou, po svém lednovém nástupu do funkce uvedla, že je třeba napravit ekonomické chyby z minulosti.

Venezuelský parlament na konci ledna schválil zákon, který umožňuje po několika desítkách let soukromým firmám podnikat v ropném průmyslu bez účasti státu. Dosud v tomto odvětví mohla působit pouze venezuelská státní ropná společnost nebo firmy s více než 50procentní účastí státu.

Únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a následné propuštění části politických vězňů podle expertů neznamenají návrat demokracie. Moc v zemi zůstává v rukou autoritářského režimu, zatímco Spojené státy prosazují spíše ekonomické než politické změny.

Karel Pučelík: Inspiraci k migraci hledejme raději ve Španělsku než v USA. Ekonomika nám poděkuje

Pedro Sánchez
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Amerika pořádá hony na migranty, Británie se snaží zastavit loďky uprchlíků a odrazovat lidi od příchodu přijetím drakonického migračního systému. Naproti tomu španělská vláda socialisty Pedra Sáncheze zlegalizuje pobyt statisícům lidí bez dokumentů. A zdá se, že jeho počínání má větší logiku než první dva příklady. Nedělá to totiž jen z dobroty srdce.

Španělská vláda jde opět proti proudu. O socialistickém premiérovi Pedru Sánchezovi se mluví v souvislosti s jeho odporem vůči zahraniční politice Donalda Trumpa a opozici vůči americko-izraelské invazi v Íránu. Americký prezident si Španělsko dokonce vybral jako jeden z hlavních terčů svých mstivých výlevů.

Sánchez však dokáže postupovat netradičně i v domácí politice. Zatímco za oceánem i v evropských zemích – včetně Velké Británie nebo Dánska – se hledají způsoby, jak jak omezit příliv imigrantů, španělská vláda nastavuje přívětivou tvář. Přistěhovalcům, kteří v zemi žijí bez potřebných dokumentů nabízí snadný způsob, jak svůj pobyt zrealizovat. Jak napsal Sánchez v „osobním“ dopise občanům „uznat realitu, že téměř půl milionu lidí již tvoří součást našeho každodenního života“.

Vláda tímto způsobem nabídne roční obnovitelné povolení k pobytu lidem, kteří ve Španělsku prokazatelně žijí alespoň pět měsíců a mohou doložit čistý trestní rejstřík. Stačí zažádat do konce června. Vláda mluví o zhruba půl milionu lidí, think-tank Funcas o více než 800 tisíc, konzervativní opoziční lidovci – spíše straší – více než milionem. Ačkoli je to výbušné téma, ve Španělsku nejsou podobné amnestie není ničím zcela novým, v minulosti k nim přistupovaly pravicové i levicové kabinety.

Pedro Sánchez k tomuto rozhodnutí nemá nelogické pohnutky. Z části argumentuje spravedlností, ale k tomu zmiňuje i ekonomickou nutnost. Migrace je obvykle podávána jako negativní téma, čímž se v Evropě záměrně či nezáměrně upozaďuje fakt, že bez určitého přílivu přistěhovalců se naše ekonomiky a sociální služby neobejdou.

Win-win situace

I španělská společnost stárne, což bude zesilovat tlak na důchodový a sociální systém, proto je potřeba, aby se imigranti, kteří už v zemi žijí, plně zapojili do společnosti. Nyní je pro ně náročné například získat důstojnou práci, přičemž rozsáhlá šedá ekonomika není výhodná ani pro stát, který přichází o peníze do rozpočtu. „Přinese to prospěch mnoha lidem, umožní jim to najít si práci a dosáhnout lepší kvality života,“ chválí opatření pro BBC původem bolivijský grafický designér Ricardo. „A pro španělský stát to znamená více peněz a pro zaměstnavatele zase větší počet legálně dostupných pracovníků,“ potvrzuje.

Česká média samozřejmě raději kvůli větší čtenosti referují rovnou o migrantech z Afriky, podle analýz však většina lidí bez dokumentů ve Španělsku pochází z Latinské Ameriky, takže rozumí jazyku a relativně podobné kultuře.

Krok může být inspirací i pro další evropské země, které čelí populačnímu poklesu mnohdy ve větší míře než stále ještě poměrně konzervativní Španělsko. K vcelku radikálnímu kroku přistoupili třeba v Řecku, kde finančně motivují lidi, aby se usadili i na venkově. Země totiž čelí odlivu zejména mladých lidí, což by v budoucnu mohlo vyústit k obrovským ekonomickým a sociálním potížím a téměř vylidnění venkovských regionů.

Vyloženě se nabízí také srovnání s Španělska a latinskoamerických imigrantů s Českem a uprchlíky z Ukrajiny, jejichž integrace do společnosti nabízí – navzdory protiukrajinským náladám – velký ekonomický potenciál.

Odhad ministerstva financí, že stát letos vybere o 125 miliard korun více než loni, je realistický. Takové jsou závěry čtvrtečního jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Zvýšit se mají výnosy všech daní kromě korporátní a majetkové a silniční.

„Když to řeknu stručně, k ničemu dramatickému tam nedošlo. Téměř všichni členové Výboru pro rozpočtové prognózy se shodli v tom, že makroekonomická predikce je realistická. U prognózy rozpočtových příjmů se na tom shodli dokonce úplně všichni. To znamená, že jsme nezjistili, že by si ministerstvo financí někde dělalo nějaký rezervní příjmový prostor, tedy jak se říká vatu,“ řekl Newstreamu předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

Diskusi vyvolalo pouze předpokládané tempo růstu takzvaného deflátoru hrubého domácího produktu, který má vliv na výpočet nominálního HDP, a tedy i na odhad rozpočtových příjmů. Pokud je deflátor vysoký, umožní vám to naplánovat si vysoké daňové příjmy. Proto jsme zástupcům ministerstva financí položili řadu otázek, které se deflátoru týkaly. Ministerstvo financí vysvětlilo, že vyšší deflátor je dán zejména levnějšími dovozy energií, protože problém Hormuzského průlivu bude podle předpokladu jejich základního scénáře eskalovat ještě letos. A že tedy příští rok nebude tak velký odliv peněz kvůli dovozu ropy a zemního plynu,“ podotkl Skořepa.

Dalším důvodem vyššího růstu rozpočtových příjmů podle ministerstva je svižný vzestup platů i mezd, což se podle něj projevilo i v aktuální makro predikci, v níž ministerstvo oproti lednové verzi odhad objemu mezd a platů zvýšilo.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (v miliardách korun, hotovostní metodika)

Položka 2025 2026 2027 2028 2029
Daň z příjmu fyzických osob 290,1 313,8 334,1 359,1 383,3
Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků, bez DPPO placené obcemi a kraji 371,4 360,1 352 382,5 414,6
Daň z přidané hodnoty 623,1 655,3 686,6 718,2 750,1
Spotřební daň z minerálních olejů 93,6 94,6 96,1 96,5 96,6
Spotřební daň z tabákových výrobků 59,1 61,1 63,3 63,2 62,6
Ostatní spotřební daně 22,6 22,5 22,4 22,4 22,4
Odvod z nadměrných příjmů 0 0,1      
Dorovnávací daně - minimální zdanění velkých skupin podniků 0 1 2 2 2
Majetkové a silniční daně 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9
Pojistné na sociální pojištění 806,3 868,6 920,8 968,4 1 013,3
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) 370,1 395,7 418,3 439,1 458,7
Státní pojištěnec 153,7 158,2 161,4 165,8 172,8
Ostatní daně a poplatky 27,6 28,7 27,2 28,2 29,6

Zdroj: Ministerstvo financí, podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Volné ruce pro vládu?

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy se coby host zúčastnil také člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Členy výboru informoval o důležité novince, která se v oblasti sestavování státního rozpočtu chystá. Do novely zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který má nyní ve třetím čtení projednat Poslanecká sněmovna, byl totiž tento týden načten pozměňovací návrh poslankyně a ministryně financí Aleny Schillerové, který má zásadní význam. „Hlavním problémem toho návrhu je, že pokud sněmovna v prvním čtení vrátí vládě návrh zákona o státním rozpočtu, má pak kabinet volné ruce v další práci. Může rozpočet připravovat bez ohledu na výdajové rámce, které jsou určeny těmi pravidly rozpočtové odpovědnosti,“ řekl Newstreamu Petr Musil.

Podle něho se tato změna de facto dotkne i Výboru pro rozpočtové prognózy. „Pokud totiž bude zákonná novela schválena ve smyslu uvedeného pozměňovacího návrhu, nebude mít činnost Výboru pro rozpočtové prognózy, který posuzuje realističnost makroekonomické predikce a odhadu rozpočtových příjmů, prakticky žádné opodstatnění,“ dodal.

