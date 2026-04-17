Konec izolace. Venezuela se vrací na světovou finanční mapu
Mezinárodní měnový fond a Světová banka po letech obnovují vztahy s Venezuelou. Země tím po pádu režimu Nicoláse Madura získává přístup k financím i větší důvěru investorů.
Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB) obnovily vztahy s Venezuelou, které byly přerušeny od roku 2019. Obě organizace o tom informovaly v noci na dnešek a Caracas následně jejich oznámení potvrdil. Podle agentury AFP tento krok posiluje legitimitu venezuelské vlády a otevírá zemi nové finanční možnosti.
„Je to velmi důležitý krok pro venezuelskou ekonomiku,“ uvedla prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová (na úvodním snímku). Ta v lednu nahradila prezidenta Nicoláse Madura, kterého americká armáda zajala a unesla do Spojených států.
Rodríguezová za normalizaci vztahů s MMF a SB poděkovala mimo jiné americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, píše agentura Reuters.
Otevírá se cesta k miliardám
Obnovení vztahů otevírá Venezuele cestu k půjčkám od MMF a Světové banky. Podle dostupných informací by země mohla získat přístup k miliardám dolarů a zahájit restrukturalizaci dluhu. Zároveň by krok mohl uklidnit zahraniční investory, kteří se zatím k Venezuele staví s velkou obezřetností.
Washington od Madurova únosu vyvíjí na Venezuelu silný tlak, aby otevřela svou ekonomiku zahraničním investicím, a to zejména v energetickém sektoru.
Rodríguezová, která byla Madurovou viceprezidentkou, po svém lednovém nástupu do funkce uvedla, že je třeba napravit ekonomické chyby z minulosti.
Venezuelský parlament na konci ledna schválil zákon, který umožňuje po několika desítkách let soukromým firmám podnikat v ropném průmyslu bez účasti státu. Dosud v tomto odvětví mohla působit pouze venezuelská státní ropná společnost nebo firmy s více než 50procentní účastí státu.
Únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a následné propuštění části politických vězňů podle expertů neznamenají návrat demokracie. Moc v zemi zůstává v rukou autoritářského režimu, zatímco Spojené státy prosazují spíše ekonomické než politické změny.
