Když nepoteče ruský plyn, razantně se propadne evropská ekonomika. Unie chystá krizový plán

Save gas for a safe winter. Tak zní slogan chystaného krizového plánu na šetření s plynem kvůli očekávaným propadům v dodávkách cenné suroviny.

Zastavení dodávek ruského plynu do Evropské unie by mohlo snížit unijní hrubý domácí produkt až o 1,5 procenta, pokud bude chladná zima a EU nepodnikne preventivní opatření v zájmu snížení spotřeby. Vyplývá to z návrhu dokumentu s novými prognózami Evropské komise, ke kterému získala přístup agentura Bloomberg.

Evropská komise v návrhu rovněž předpovídá, že v případě průměrné zimy by přerušení dodávek snížilo unijní HDP o 0,6 až jedno procento. Komise připravuje pro členské státy EU soubor doporučených opatření k minimalizaci dopadů přerušení dodávek ruského plynu, včetně omezení vytápění, píše Bloomberg.

„Koordinovaná reakce EU před zimou a solidarita mezi členskými státy by omezila negativní dopad na HDP a pracovní místa,“ cituje Bloomberg z dokumentu, jehož titul zní „Save gas for a safe winter (Šetřete plynem pro bezpečnou zimu)“. Dokument předpokládá, že včasné kroky ke snížení poptávky by mohly omezit negativní dopad přerušení dodávek ruského plynu na unijní HDP na 0,4 procenta.

Plynu bude výrazně méně

Omezování dodávek plynu z Ruska se již dotýká 12 členských zemí EU a minulý měsíc přimělo Německo k vyhlášení stavu výstrahy, což je druhý ze tří varovných stupňů krizového plánu pro dodávky plynu. Celkové dodávky z Ruska v červnu podle dokumentu činily méně než 30 procent průměru z let 2016 až 2021, píše Bloomberg.

Plynovod Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní prochází pravidelnou údržbou. Trvat má do čtvrtka, panují však obavy, zda Rusko dodávky tímto plynovodem skutečně obnoví.

Německé energetické firmy Uniper a RWE oznámily, že jim ruský plynárenský gigant Gazprom sdělil, že nemůže plnit své závazky z důvodu zásahu vyšší moci. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) dnes varovala, že Evropa musí spotřebu plynu okamžitě snížit.

