Gazprom zdůvodnil neplnění závazků vůči Uniperu zásahem vyšší mocí. Nesmysl, tvrdí Němci

Německá společnost Uniper, která je největším dovozcem ruského plynu do Německa, dostala od ruské plynárenské společnosti Gazprom oznámení o zásahu vyšší mocí. To by znamenalo, že se Gazprom snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči Uniperu. Německý podnik ale sdělil, že oznámení Gazpromu neuznává, protože má retroaktivní účinnost, a to od 14. června, informovala agentura Reuters.

„Uniper se domnívá, že je to neopodstatněné. Tvrzení o zásahu vyšší mocí proto oficiální odmítl,“ uvedl německý podnik. Reuters krátce předtím napsal, že Gazprom vyhlásil zásah vyšší moci na dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli, kterého ale nejmenoval. Odvolával se na dopis Gazpromu s datem 14. června, později uvedl, že dopis má datum 14. července. Účinnost oznámení je od 14. června.

Gazprom v tomto červnovém oznámení podle Reuters uvedl, že nemůže plnit své závazky kvůli mimořádným okolnostem, nad nimiž nemá kontrolu. Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity plynovodu Nord Stream 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu. Gazprom v polovině června kapacitu plynovodu omezil se zdůvodněním, že se zpožďuje avizovaný návrat ruské turbíny ze servisu, který v Kanadě prováděla německá společnost Siemens Energy.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní ale prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července a zejména Německo už dalo najevo, že má obavy, aby po údržbě začal plyn tímto potrubím vůbec znovu proudit.

Dopis Gazpromu datovaný podle Reuters 14. července a určený Uniperu může ruskou firmu chránit před kompenzacemi za nedodání suroviny v termínu stanoveném smlouvou. Gazprom, nad kterým má kontrolu Kreml, ale tímto postupem riskuje další eskalaci napětí mezi Ruskem a Západem kvůli invazi svých vojsk na Ukrajinu.

