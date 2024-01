Světová ekonomika letos poroste rychleji, než se očekávalo. Výrazné zlepšení čeká Rusko

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky. Podle aktualizované prognózy se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 3,1 procenta, zatímco v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,9 procenta. Za zlepšením prognózy podle fondu stojí příznivější hospodářské vyhlídky ve Spojených státech a v některých velkých rozvíjejících se ekonomikách.

Tempo růstu globální ekonomiky by tak podle aktualizované prognózy mělo zůstat stejné jako loni. Měnový fond v dnešní zprávě také potvrdil, že v příštím roce i nadále počítá s růstem světové ekonomiky o 3,2 procenta. „Oživení globální ekonomiky z pandemie covidu-19, ruské invaze na Ukrajinu a krize životních nákladů je překvapivě odolné,“ uvedl fond. „Inflace klesá rychleji, než se očekávalo,“ dodal.

Odhad letošního růstu ekonomiky ve Spojených státech měnový fond zlepšil na 2,1 procenta, zatímco dosud předpokládal 1,5 procenta. Růst největší ekonomiky světa by tak i navzdory zlepšení výhledu zpomalil z loňských 2,5 procenta. V příštím roce navíc MMF očekává další zpomalení, a to na 1,7 procenta.

Takhle ekonomika nevzkvétá. České HDP se loni propadlo Money Česká ekonomika loni klesla o 0,4 procenta po růstu o 2,4 procenta v roce 2022. V posledním čtvrtletí loňského roku se hrubý domácí produkt (HDP) mezikvartálně zvýšil o 0,2 procenta, meziročně klesl o 0,2 procenta. Předběžný odhad vývoje ekonomiky zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků je loňský hospodářský pokles důsledkem vysoké inflace, údaje za čtvrté čtvrtletí ale dávají naději na obrat k lepšímu. V evropském srovnání česká ekonomika loni zaostávala, Evropská unie jako celek loni podle Eurostatu hospodářsky rostla o 0,5 procenta. ČTK Přečíst článek

Růst ekonomiky eurozóny v letošním roce podle MMF zrychlí na 0,9 procenta z loňského tempa 0,5 procenta. Fond nicméně odhad letošního hospodářského růstu v zemích používajících euro zhoršil proti říjnové prognóze, která počítala s růstem HDP eurozóny o 1,2 procenta. V příštím roce MMF nyní očekává zrychlení růstu na 1,7 procenta.

„Předpokládá se, že motorem oživení (ekonomiky eurozóny) bude silnější spotřeba domácností, protože poleví dopady cenového šoku u energií a zároveň klesne inflace, což podpoří růst reálných příjmů,“ uvedl MMF.

Odhad letošního růstu čínské ekonomiky fond zlepšil na 4,6 procenta z dříve předpokládaných 4,2 procenta. Ke zlepšení letošního výhledu MMF přikročil také například u Indie, Brazílie a Mexika.

Lukáš Kovanda: V Číně nastal „okamžik Lehman“. Krachuje světově nejzadluženější developer Názory Soud v Hong Kongu poslal do likvidace čínského realitního obra Evergrande. Pro celou Čínu může jít o okamžik srovnatelný s tím, co pro Západ značil bankrot investiční banky Lehman Brothers v roce 2008. Pád Evergrande, stejně jako pád Lehmanů, je dosud nejprůkaznějším dokladem neudržitelného ekonomického růstu živeného dluhem. Dneškem se tedy investoři po celém světě definitivně dozvídají – a mají na to štempl hongkongského soudu –, že vzestup čínské ekonomiky byl zejména v posledních letech nezdravý a v podstatě iluzorní. Vyhnaný dluhem. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Výrazným zlepšením prošel výhled pro Rusko. Měnový fond nyní předpokládá, že ekonomika Ruské federace letos vykáže růst o 2,6 procenta, zatímco v říjnu růst odhadoval na 1,1 procenta. Zlepšení výhledu ruské ekonomiky podle MMF odráží pokračování jejího překvapivě silného růstu z loňského roku, za kterým stály vysoké vojenské výdaje.

Ruská ekonomika loni podle MMF vykázala růst o tři procenta, zatímco o rok dříve o 1,2 procenta klesla. V příštím roce očekává měnový fond zpomalení růstu na 1,1 procenta. Ředitel evropského odboru MMF Alfred Kammer loni na podzim uvedl, že krátkodobý hospodářský růst v Rusku v současnosti podporují rozsáhlé vojenské výdaje, zatímco dlouhodobější vyhlídky ruské ekonomiky označil za pochmurné, a to kvůli omezenému přístupu k technologiím.