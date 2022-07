Dalibor Martínek: Pět rad, jak přežít katastrofu drahého podzimu a zimy

Inflace na Maledivách v květnu překročila dvě procenta. A dál roste, už i tam dosahuje globální zdražování. V letošní zimě to však může být proti Česku ráj na zemi. On tedy je neustále, ale už lze na sociálních sítích nalézt návody na drastickou inflaci a potenciální vypnutí plynu: Jeďte na zimu do nějakého tropického ráje. Kde plyn nepotřebují.

Jasně, není to rada pro každého. Ale jsou i jiné možnosti. A pozor, jde o dvě různé věci. Jednou je inflace, která atakuje hranici dvaceti procent. Jinou věcí je plyn, který nemusí být vůbec. Takže se připravujeme na kombinaci dvou vlivů.

Na dálnici D1 stojí litr nafty aktuálně 49,90. Při pomalejší jízdě můžete na sto kilometrech ušetřit i sto korun. Je to jednoduchý propočet, při sto čtyřicítce je spotřeba i o dva litry větší než při stovce. Rychlá auta už budou jen ta služební. Bohužel, v praxi to při prázdninových přesunech vypadá tak, že v pravém pruhu jedou kamiony, v levém kolona nervózních řidičů rychlostí sto kilometrů za hodinu.

A ještě. Když se na webu podíváte na srovnávače cen pohonných hmot, najdete i pumpy, kde je aktuálně litr nafty za 43,90 koruny, o šest korun levnější než u velkých značek. Typicky Tank Ono bratrů Ondrových, kteří dlouhodobě sázejí na nízké marže a vysoký obrat. Ti teď dělají pro lidi víc než ministr průmyslu Síkela s celým svým úřadem. Kolony aut před jejich stojany připomínají legendární fronty na banány za „socíku“.

Pokles maloobchodních tržeb byl v květnu téměř sedm procent. Prodejci se propad „chytře“ snaží kompenzovat dalším růstem cen. Těch dvacet procent inflace asi překonáme. Takže třetí rada zní: vařte doma. Vynechte hospody, kde vám nyní s klidem nabídnou rozmraženou malou pizzu za dvě stě korun. Viz promenáda v Karlových Varech, ale i jinde.

Anebo, jak třeba v jistém bufetu na Praze 3, a nejen tam, můžete slyšet stále častěji – segedínský guláš, ale už ne čtyři, jenom tři knedlíky. Na podzim to budou dva.

Otužujte se, asi trochu zoufalá další rada. Platí zejména pro měšťany. Ti nemohou ve svých činžácích narvat do kamen odpadky a plastové lahve. Ano, mohou vyhodit plynový kotel, na který stát ještě před deseti lety dával dotace. Jenže změna na elektřinu je drahá. Přejít na soláry? Firmy, které je dělají, jsou nyní zahlcené, zimu nestihnete. A i se státní podporou sto dvacet tisíc korun je to pořád výdaj přes sto tisíc. Dřevěnými briketami, které ostatně také zdražily na dvojnásobek, si na rozdíl od domků na vsi, také nezatopíte. Jediná rada je snížit vnitřní teplotu. Otužíme se jako Finové.

S energiemi souvisí ještě jedna rada. Opustit malé distributory energií, kterých je v Česku pořád několik desítek. A kteří často lovili zákazníky na levnou elektřinu. Teď musejí zvyšovat zálohy a modlit se, aby jim vyšlo cash-flow. Jejich zákazníky by mohl v opačném případě potkat neblahý osud těch z Bohemia Energy. A pokud to velké firmy nabízejí, zafixovat ceny na co nejdelší dobu. Ale pozor, některé velké už raději nové zákazníky ani nepřijímají, jako například Pražská energetika.

Rada pět plus jedna je samozřejmě šetřit na všem, co je možné. Zkusit změnit staré pojistky, prudit mobilního operátora o výhodnější tarif. Na to, chápu, nemá každý náturu. Pokud možno si nebrat zdražující půjčky ani hypotéky. Kdo hledá nájem, nečekat na nové byty, jít do second handu. A raději vynechat tu slavnou poslední dovolenou v Chorvatsku. I když podle provozu na dálnicích a zpráv z Chorvatska to bohužel spíše vypadá, že komu není rady…

