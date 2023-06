Bezpečné investování znamená vytvoření finanční rezervy a zvážení rizik

Zvyšující se inflace přiměla řadu lidí přehodnotit své finanční návyky. Peníze ležící na běžných nebo i spořicích účtech začaly rychle ztrácet hodnotu a velkým tématem se tak stalo investování. Jenže začínající investoři často bojují s obavami a také s množstvím investičních produktů, mezi kterými si těžko vybírají. Hlavní roli by měla hrát bezpečnost, na což upozorňuje i Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti Ronda Invest, zabývající se zejména financováním nemovitostních projektů.

Podle údajů Českého statistického úřadu se meziroční inflace v dubnu zastavila na 12,7 procentech. O tolik tedy vzrostly spotřebitelské ceny oproti loňskému dubnu. V porovnání s předchozími měsíci tak došlo k mírnému zpomalení, přesto takové hodnoty znamenají rychlou devalvaci peněz uložených na běžných účtech.

Investice mohou být poměrně efektivním řešením tohoto problému, je ale třeba vědět, jak na ně. Odborníci se shodují, že hlavním předpokladem bezpečného investování je vytvoření dostatečné finanční rezervy. „Přiměřená finanční rezerva je přibližně na úrovni šesti celkových měsíčních výdajů. Tato částka slouží pro případ možného výpadku příjmů. Obecně se doporučuje odkládat si ze mzdy 10 až 20 procent, záleží ovšem na životní situaci každého investora. Je jasné, že lidé s vyššími příjmy jsou schopni naspořit vyšší podíl ze mzdy než lidé s příjmy nižšími,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti Ronda Invest.

Riziku se nevyhneme, lze ho ale minimalizovat

Každá investice přirozeně představuje riziko, kterému se nelze zcela vyhnout. Míra rizika jde přitom ruku v ruce se zhodnocením. Často platí, že investice, u kterých je možné vyšší zhodnocení, bývají rizikovější než jiné. Neopomenutelným faktorem je také likvidita, která udává, jak rychle lze přeměnit investici na hotovost. Každý investor si pak může vybrat, jakým způsobem k této investiční trojčlence přistoupí a jaké riziko, výnosnost a likviditu upřednostní.

Míru kolísání hodnoty investic a jejich výnosu, tedy i míru rizika pak znázorňuje volatilita. „Je třeba zvážit různé scénáře vývoje a také jejich pravděpodobnost. K diverzifikaci je vhodné nakupovat dynamičtější složky, jako jsou například akcie různých firem z různých oborů. Nejrychlejším způsobem může být volba indexového fondu. Část portfolia by potom měly tvořit konzervativnější instrumenty s garantovaným výnosem. Může jít o státní dluhopisy, stavební spoření nebo úvěry zajištěné nemovitostmi. My umožňujeme investovat do úvěrů, kdy každý je zajištěn zástavním právem k nemovitosti a úvěr je maximálně do 70 procent LTV. Toto číslo vyjadřuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zástavní nemovitosti. Při relativně vysokém výnosu se tak jedná o jednu z nejbezpečnějších příležitostí na trhu,“ doplňuje Blažek.

Nejlépe funguje dlouhodobé investování, třeba i s malými částkami

Investice se dělí na krátkodobé s investičním horizontem do 5 let, střednědobé s intervalem od 5 do 15 let a dlouhodobé, které jsou na více než 15 let. Každá varianta představuje jinou investiční strategii. Volbu té nejvhodnější ovlivňuje řada faktorů včetně věku, finančních možností, preferencí investora a jeho investičních cílů.

Zatímco u dlouhodobých investic mohou dobře fungovat volatilnější produkty s občasnými výkyvy u výnosů, u krátkodobých investic je třeba nad rizikem přemýšlet o něco více. Obecně platí, že investice potřebují svůj čas. Čím déle budete investovat, tím lepšího zhodnocení se dočkáte. Rychlé zbohatnutí se v drtivé většině případů nekoná a produkty slibující vysoké zhodnocení v krátkém časovém horizontu působí značně podezřele.

Pokud jde o výši investice, stále panuje přesvědčení, že investování se neobejde bez vysokých jednorázových částek. Mnohem důležitější než výše investice je přitom její pravidelnost. Faktem zůstává, že i dobře investovaná tisícikoruna měsíčně dokáže v dlouhodobém horizontu přinést velmi zajímavé výnosy. „P2B platformy, jako je například Ronda Invest, nabízí investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi už od jednoho tisíce korun – a s pevně stanoveným ročním výnosem. Tyto výnosy dostávají investoři vyplacené pravidelně každý měsíc na svůj účet, aniž by platili jakékoliv vstupní nebo pravidelné poplatky,“ vysvětluje Blažek.

Dobrou strategií je rozložení investic

Jedním z důležitých bezpečnostních opatření je už zmíněné rozložení investic do několika produktů nebo platforem. Výsledné portfolio by mělo obsahovat nejen konzervativnější produkty, jako jsou třeba nemovitosti, ale také dynamicky se vyvíjející akcie. V případě rozložení financí pak jako investor můžete zůstat klidnější i v dobách větších výkyvů a ekonomických krizí. Přechodný pokles jednoho aktiva neohrozí celý investovaný majetek.

Pokud přece jen dojde k výraznějšímu poklesu, je třeba zachovat chladnou hlavu a nedělat unáhlená rozhodnutí. Prodej celého portfolia kvůli obavám ze ztráty by nebyl nejlepším strategickým krokem. Správnému investorovi by zkrátka neměly chybět pevné nervy a trpělivost, protože výkyvy na trzích nejsou ničím ojedinělým. „V době poklesu není rozumné se dlouhodobě budovaných investic zbavovat, naopak je výhodné dokupovat," dodává Lukáš Blažek.

