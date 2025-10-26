Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Flexibilita místo jistoty: brigádníci si diktují podmínky a chtějí alespoň 160 korun za hodinu

Flexibilita místo jistoty: brigádníci si diktují podmínky a chtějí alespoň 160 korun za hodinu

Flexibilita místo jistoty: brigádníci si diktují podmínky a chtějí alespoň 160 korun za hodinu
iStock
ČTK
ČTK

Uchazeči o brigádu nejčastěji očekávají minimální hodinovou mzdu kolem 160 korun. Roste u nich zájem o flexibilitu práce a možnosti plánování směn na poslední chvíli. S předvánoční sezonou se přitom zvyšuje zájem o brigády na straně pracovníků i firem. Vyplývá to z analýzy společnosti Tymbe, která se specializuje na zprostředkování brigád.

Podle analýzy vyžaduje 35 procent brigádníků minimální odměnu 141 až 160 korun za hodinu, dalších 26 procent 161 až 180 korun za hodinu. „To odpovídá i aktuálním možnostem na trhu práce, průměrná hodinová mzda v současnosti činí 173 korun. Oproti loňsku se situace na trhu změnila. Zájem o brigády stále roste, což mezi uchazeči vytváří konkurenční prostředí, a firmy tak nejsou nuceny hodinovou sazbu navyšovat,“ uvedl spoluzakladatel Tymbe Michal Harásek.

Starší očekávají více peněz

Mzdu v nižším rozmezí očekávají zejména pracovníci do 33 let, starší brigádníci očekávají vyšší ohodnocení. Počet lidí, kteří si zajišťují brigádu i ve vyšším věku, přitom podle údajů Tymbe v posledních letech roste. Starší brigádníci využívají tuto formu práce nejčastěji jako přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru.

Třetina pracovníků podle analýzy vyžaduje flexibilitu při plánování brigády. Směny neplánují dopředu, ale rozhodují se podle aktuálního volného času nebo s ohledem na počasí. „Za touto změnou nestojí pouze poptávka mladé generace, ale především digitalizace oboru. Zájemci se dnes skrze aplikaci mohou přihlásit na brigádu klidně i méně než 24 hodin před začátkem směny,“ uvedl Harásek.

Zájem o brigády v současnosti roste jak na straně pracovníků, tak u firem, a to až o 30 procent proti uplynulému měsíci. „Důvodem je zejména začátek hlavní brigádnické sezony před Vánoci, kdy tradičně brigádničí nejvíce lidí a firmy významně navyšují objemy výroby či prodeje. Stejně tak aktuálně registrujeme ve vybraných regionech i vysokou nemocnost zaměstnanců, kterou firmy řeší právě angažováním brigádníků,“ uzavřel Harásek.

Tajemný sponzor. Pentagon přijal obří anonymní dar na výplaty vojáků

Politika

Pentagon přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), který využije na částečné pokrytí výplat amerických vojáků ve službě. V USA totiž trvá omezení provozu federálních úřadů, takzvaný shutdown, protože Kongres se dosud nedohodl na financování vlády.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Amazon zkouší ve skladech humanoidní roboty, zaměstnanci se bojí o práci

České mzdy rostou, ale zaměstnancům to stále není dost. Firmám tak utíkají nejlepší lidi

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi a nová práce. Výše mzdy už pro ně není jediným kritériem, chtějí i uznání a podporu

Money

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko se kvůli Trumpovým sankcím mohou zastavit

Těžba ropy
Profimedia.cz
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Sankce americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa na ruské ropné podniky Rosněfť a Lukoil mohou mít katastrofální důsledky pro jejich podnikání v Evropě, zejména pak v případě Lukoilu, uvádí server Politico. Lukoil ovšem může být nucen prodat své podíly v zahraničních projektech i mimo Evropu, například v Egyptě či Iráku.

Trumpovy sankce však nepředstavují problém jen pro zmíněné dva ruské podniky, jež se dohromady podílejí ze zhruba dvou třetin na celkovém ruském ropném vývozu, čítajícím v průměru 4,4 milionu barelů denně.

V rámci EU jsou potenciálně zvláště tíživým problémem pro Maďarsko a Slovensko, s možným dopadem na Česko. Maďarsko a Slovensko jsou totiž dvě zbývající země EU, které zůstávají vysoce závislé na potrubních dodávkách ruské ropy. Ta podle Politica představuje 86 až 100 procent jejich celkového ropného dovozu.

Tajemný sponzor. Pentagon přijal obří anonymní dar na výplaty vojáků

Politika

Pentagon přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), který využije na částečné pokrytí výplat amerických vojáků ve službě. V USA totiž trvá omezení provozu federálních úřadů, takzvaný shutdown, protože Kongres se dosud nedohodl na financování vlády.

ČTK

Přečíst článek

Trumpovy zmíněné sankce ovšem znamenají, že Budapešť ani Bratislava nemusí být schopny ruské straně za ropu zaplatit. Po letošním 21. listopadu, kdy sankce natvrdo vstupují v platnost, totiž ty banky a další finanční společnosti, které se budou účastnit transakcí s oběma zmíněnými ruskými podniky, ale i jejich dceřinými společnostmi, v nichž mají Rosněfť a Lukoil nadpoloviční podíl, riskují odstřižení od dolarového platebního systému. Takové odstřižení, které má v gesci ministerstvo financí USA, může být pro banky likvidační.

V praxi to vše znamená, že maďarský petrochemický podnik MOL, který zajišťuje dovoz ruské ropy do Maďarska a na Slovensko, své tamní dceři Slovnaftu, nebude moci ruské straně zaplatit. To by vedlo k ukončení dodávek, takže by se obě země musely obrátit na alternativní dodavatele. To mohou být stále i ruské podniky, protože například na Tatněfť se Trumpovy zmíněné sankce nevztahují.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Trump učinil dosud nejzásadnější krok USA ke zničení ruského „ropného bankomatu“

Názory

Americký prezident Donald Trump nebývale přitvrzuje vůči Rusku, a to zásahem proti tamnímu ropnému byznysu, na nějž si netroufla ani administrativa jeho předchůdce Joea Bidena. Trump oznámil potenciálně devastující sankce na dva největší ruské producenty, zodpovídající dohromady za takřka polovinu ruského ropného vývozu, tedy na státní podnik Rosněfť a na Lukoil, který je v soukromých rukou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Další možností je navýšení dovozu prostřednictvím jadranského ropovodu Adria, který by Maďarsku a Slovensku mohl zajistit dodávky ropy, která předtím do Chorvatska doputuje námořní cestou. Maďarsko a Slovensko ale již delší dobu poukazují na to, že poplatky za využívání Adrie jsou vysoké a že ropovod hlavně ani nemá dostatečnou kapacitu.

Pokud Trumpovy sankce skutečně natvrdo vstoupí v platnost, dovoz ruské ropy na Slovensko by se zastavil, připouští podle webu Politico nejmenovaný představitel slovenské vlády. Bratislava se ale prý bude snažit zajistit si udělení výjimky od Trumpovy administrativy. Podobně bude postupovat Maďarsko, jak již naznačil jeho premiér Viktor Orbán. Ten má s Trumpem nadstandardní vztahy, které za stávající situace mohou být tím jediným a posledním, co ještě ruskou ropu pro Maďarsko a Slovensko „zachrání“.

Lukoil by se v důsledku Trumpových sankcí, vystoupí-li v platnost, musel také vzdát vlastnických či spoluvlastnických podílů v rafinériích v Nizozemsku, Rumunsku či Bulharsku. A také stovek čerpacích stanic, které po Evropě provozuje – například jen v Belgii jich má zhruba 200.

Cena bitcoinu ještě letos překoná svůj dosavadní rekord, věří analytici

Trhy

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin by se do konce roku mohla vrátit nad úroveň 120 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,5 milionu korun, a pravděpodobně i atakovat rekordní hranici 125 tisíc dolarů. Nereálná není ani cena nad 130 tisíc dolarů. Poslední čtvrtletí bývá pro bitcoin nejsilnější s průměrným růstem o 57 procent. Uvedli to analytici a obchodníci.

ČTK

Přečíst článek

Nejasný je také osud společnosti Rosneft Deutschland. Dceru Rosněfti, která vlastní rafinérie ve východní části Německa, má od roku 2022 ve správě německá vláda, avšak dosud nepřikročila k jejímu plnému znárodnění.

Případné zastavení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko by vytvořilo silný tlak na růst cen pohonných hmot v celém středoevropském regionu, tedy i v Česku, jehož zejména východní část zásobuje pohonnými hmotami zmíněný Slovnaft. Od letošního června Slovnaft musí Česku dodávat výhradně paliva vyrobená z neruské ropy, avšak zastavení dodávek ruské ropy by alespoň přechodně tlačilo na růst cen pohonných hmot obecně, neboť Slovnaft by například mohl být nucen slovenskou vládou k omezení exportu a upřednostnění dodávek pro domácí, slovenský trh.

Česko letos od ledna do srpna dovezlo ze Slovenska ropné produkty typu motorové nafty v hodnotě 8,6 miliardy korun. Jednalo se o zhruba 511,5 tisíce tun ropných produktů, meziročně o 18,2 procenta více, vyplývá z dat ČSÚ. Slovensko se tedy letos podílí ze sedmnácti procent na celkovém dovozu rafinovaných ropných produktů do Česka. Je druhým největším dovozcem po Německu. Ovšem i německý dovoz do ČR může být alespoň přechodně ochromený, pokud by Trumpovy sankce vedly k výpadku výroby ve zmíněných rafinériích podniku Rosneft Deutschland.

 

Související

Miliardová investice. Silničáři rozšíří Pražský okruh na šest pruhů

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitelství silnic a dálnic ČR chce za zhruba 1,3 miliardy korun rozšířit Pražský okruh nad Počernickým rybníkem na šest pruhů. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl oznámil vypsání tendru na stavbu na síti X.

Jiří Veselý z oddělení komunikace ŘSD k projektu řekl, že původní most čeká demolice a postaví se nový. Pracovat se bude na úseku dlouhém 585 metrů vždy na polovině mostu a přes druhou polovinu budou moci řidiči úsek objíždět.

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu
Aktualizováno

Česko obdrželo miliardy na dostavbu Pražského okruhu

Money

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu a pět miliard korun na železniční projekty. Poskytnutá půjčka je součást už dříve schváleného financování, na kterém se Česko s bankou dohodlo. Celkem by od banky na rozvoj dopravní infrastruktury mělo dostat 65 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

Stavba nového mostu v šestipruhovém uspořádání s přídatnými pruhy na stávajícím úseku Pražského okruhu má podle Mátla navazovat na nový úsek okruhu od Běchovic po dálnici D1. Stavba tohoto úseku oficiálně začala loni v prosinci, řidičům se má otevřít v roce 2027.

Zájemci o stavbu mostu přes Počernický rybník se mohou hlásit do 29. prosince. "Jedná se o kompletní demolici stávajícího mostu a výstavbu nové nosné konstrukce. Harmonogram uvažuje s délkou výstavby mostu 15 měsíců s tím, že ŘSD z důvodu důležitosti stavby umožní její provádění i v zimním období," řekl serveru Zdopravy.cz Jiří Veselý z ŘSD.

Praha

Jak se bude vyvíjet Praha? Město zveřejnilo Metropolitní plán. Lidé se k němu mohou vyjádřit do prosince

Reality

Praha zveřejnila aktuální návrh nového územního plánu, který zahrnuje zapracované připomínky z posledního kola veřejného připomínkování. Lidé se s ním mohou seznámit on-line nebo v Centru architektury a městského plánování, zároveň se k němu mohou do 3. prosince opět vyjádřit. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999 a podle vedení města má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Zastupitelstvo by ho mělo schvalovat v polovině příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme