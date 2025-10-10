Inflace dál klesá. Potraviny v září zlevnily
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v září zpomalil na 2,3 procenta ze srpnových 2,5 procenta. Oznámil to Český statistický úřad, který tak potvrdil svůj předběžný odhad zveřejněný v pondělí. Růst se zmírnil potřetí v řadě, nižší inflaci evidovali statistici naposledy letos v dubnu. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v září klesly o 0,6 procenta.
"Spotřebitelské ceny v září oproti loňskému roku vzrostly o 2,3 procenta a již potřetí v řadě zmírnily svůj meziroční růst. Výrazný vliv na tento vývoj měly ceny potravin. Ty již od července zpomalují v meziročním růstu, který v září dosáhl 2,7 procenta. Oproti srpnu ceny potravin klesly o 1,1 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Oproti loňskému září ceny masa zpomalily růst na 4,4 procenta ze srpnových sedmi procent, ceny ovoce stouply v září meziročně o 0,8 procenta, přičemž v srpnu to bylo o 3,8 procenta a máslo zvolnilo tempo zdražování na 5,2 procenta ze srpnových 11,3 procenta. Polotučné trvanlivé mléko v září meziročně zlevnilo téměř o desetinu a zelenina byla levnější zhruba o osm procent. Kromě toho statistici upozornili na meziroční růst cen vajec téměř o dvě pětiny, čokolády a čokoládových výrobků o víc než desetinu a kávy a kakaa shodně o zhruba pětinu.
Inflace v Česku zpomalila na 2,3 procenta
Na meziroční růst cenové hladiny měly podle statistiků v největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se kromě nákladů vlastnického bydlení zvýšilo nájemné z bytu o 5,7 procenta, vodné o 4,2 procenta, stočné o 3,7 procenta a ceny tepla a teplé vody o 2,2 procenta. Naopak elektřina meziročně zlevnila o 3,5 procenta a zemní plyn o 8,5 procenta. V oddíle rekreace a kultura meziročně zdražily rekreační a kulturní služby o 6,3 procenta a dovolené s komplexními službami o pět procent. Vyšší byly i ceny stravovacích a ubytovacích služeb. Naopak zlevnily oděvy a obuv.
Letošního vrcholu dosáhla meziroční inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta. Nejnižší letošní inflaci zaznamenal ČSÚ v dubnu, kdy dosáhla 1,8 procenta.
Statistici také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní srpen. Dovozní a vývozní ceny meziročně i meziměsíčně klesly. Vývozní ceny se meziročně snížily o 2,9 procenta, dovozní ceny klesly o 3,3 procenta. V porovnání s předchozím měsícem byly vývozní ceny v srpnu o 0,9 procenta nižší, dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,6 procenta. V srpnu byly ceny vývozu a dovozu značně ovlivněny posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru, výrazně klesly zejména ceny elektřiny, uvedli statistici.
