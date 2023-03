I přes vzlety a pády je bitcoin digitálním zlatem i pojistkou, míní experti

Bitcoin vznikl v roce 2009, od té doby mnohokrát jeho cena vystřelila nahoru a zase dolů. Část lidí v něm vidí budoucnost finančního systému a zajištění svobodné společnosti. Pro druhé je to však v lepším případě pouhá spekulace, v tom horším podvod až Ponziho schéma. Tak či onak, kryptoměny již několik let čeří vody světa financí i technologií. Zeptali jsme se finančních expertů na kryptoměny, jak na bitcoin aktuálně nahlíží a jakou mu předpovídají budoucnost.

Experti odpovídali na tři shodné otázky:

Jak aktuálně vnímáte bitcoin? Co od něj očekáváte do budoucna? Jaké bude mít za pět až deset let využití?

Dominik Stroukal, ekonom

Bitcoin je pořád bitcoin, na tom se nic nemění. Propad ceny v loňském roce mu alespoň pomohl zbavit se zase na čas obrázku magické investice. Díky tomu se nyní více bavíme o fundamentech, a ty jsou stejně silné jako kdykoli dříve. Má tak zářnou budoucnost, jak špatné budou naše peníze. To je jednoduchá rovnice. Čím hůř na tom budou státní peníze, tím lépe pro něj. Pokud si spravíme peníze, pak bitcoin nebudeme tolik potřebovat a bude jen hračkou pro ajťáky a ekonomy. Čím méně anonymní budou naše peníze, tím více se budou hledat alternativy. Čím více se budou naše peníze znehodnocovat, tím lépe pro alternativy. Za pět až deset let se moc nezmění. Bitcoin si sedá cenou, stonásobek za rok už neudělá, potečou do něj další peníze, ale nečekejme žádnou revoluci. Potenciál k vyšší ceně má, a to navzdory tomu, že si na něj v posledních letech posvítili regulátoři. Zajímavější je výhled daleko za deset let, kde věřím v evoluci peněz, nikoliv v revoluci. Jinými slovy, pokud bitcoin vážně dává smysl, pak se bude muset nějak dostat do peněžního systému tak, aby si toho prakticky nikdo nevšimnul. Stejně jako z toho systému vypadlo zlato, tak by do něj mohl vplout bitcoin.

Zásadní by bylo, pokud by u bitcoinu mohl kdokoliv uskutečnit opt-out, tedy vystoupení, vyjít z centralizovaného systému, uložit si své bitcoiny do hardwarové peněženky a být vlastním pánem nad svými penězi. To dnes nejde. Pokud se tohle podaří bitcoinu změnit, pak uspěl.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank

Bitcoin je stále nejperspektivnější ze všech kryptoměn. Přes 99 procent kryptoměn jsou různé podvody, takzvané shitcoiny, ale bitcoin je autentickou, decentralizovanou kryptoměnou. Kdo uvažuje o dlouhodobé investici do krypta, nechť vsadí právě na něj. Očekávám, že se bude dále rozvíjet. Mnoho lidí teď mluví o jeho smrti. Protože se jeho cena propadla z více než 65 tisíc někam k 15 tisícům dolarů. Od té doby je už ale výše. A hlavně: takových, i větších, propadů už v historii bylo. Samozřejmě, je to vysoce riziková investice. Kdo ale má ve svém investičním portfoliu do pěti procent bitcoinu, jedná prozíravě. Těžké předpovídat. Věřím, že bude nadále uchovatelem hodnoty a proti dolaru bude trendově sílit, byť s velkými výkyvy. Za pět i deset let bude v dolarech mnohem dražší než nyní, troufám si předpokládat. Právě toto jeho dramatické zhodnocení mu ale bude bránit v tom, aby byl plošněji využíván v platebním styku. Lidé si budou své bitcoiny „syslit". Věřím ale, že se bude dále technologicky rozvíjet a poroste jeho uživatelská přívětivost. To společně s postupnou stabilizací nynějších prudkých výkyvů povede k tomu, že bude více využíván právě i jako platidlo.

Roman Valihrach, spoluzakladatel a šéf české kryptoburzy Coinmate

Bitcoin vnímám od roku 2011, kdy jsem na nějakém fóru narazil na Satoshiho whitepaper, stále stejně. Jako lepší zlato, uchovatel hodnoty, jako revoluční technologii, nad kterou vývojáři z celého světa zkouší různé formy užití. Myslím, že pro další fázi adopce je důležité tuto technologii čím dál více přibližovat masám a jsem rád, že díky Lightningu (platebnímu protokolu) je možné do bitcoinu nejen spořit, ale také s ním platit.

Věřím mu nejvíce ze všech kryptoměn a je mi jedno, jestli je jeho cena zrovna nahoře nebo dole. V dlouhém horizontu je totiž fundament jasný. Je ovšem těžké platit něčím, čeho se nechcete zbavovat a značně kolísá na hodnotě. V tomto si myslím, že jsou aktuálně lepší stablecoiny nad ethereem a jeho druhými vrstvami. Technologie Taro nad bitcoinem ovšem taktéž vypadá velmi nadějně. Bitcoin funguje už 14 let bez jediného výpadku. Každým dnem se snižuje pravděpodobnost, že by mohl přestat fungovat nebo plnit svou funkci. Budoucnost vidím čím dál lépe. Největší kouzlo je v tom, že funguje nezávisle na jakémkoliv státu nebo autoritě. Je to jeho základní vlastnost, ne chyba. To se samozřejmě mnohým nelíbí, ale upřímně s tím nic neudělají. Maximálně mohou zpomalit adopci.

Bitcoin je nejvíce decentralizovaný ze všech kryptoměn. Pokud by do něj vstupovalo více „velryb”, současně jeho hodnota poroste pro drobné střadatele, kteří jej dlouhodobě drží a nezbavují se ho. Jestliže bude adopce pokračovat stejným tempem jako doposud, věřím, že budoucnost je růžová. S hodnotou poroste i decentralizovaný vliv bitcoinu. Důvody, proč čím dál rychleji roste množství peněz v oběhu neúměrně k růstu produktivity, nechám na jiných. Ale jsou dvě možnosti – buď se růst množství peněz v oběhu zastaví a pak je otázka co to udělá s předluženou globální ekonomikou, nebo se inflace bude opakovaně vracet.

Bitcoin vznikl jako odpověď na poslední velkou finanční krizi v roce 2008 a měl by plnit jakousi funkci kotvy. V roce 2028 bude vytěženo již 98 procent veškerého bitcoinu, nadále už bude přibývat jen velmi malým tempem. Pro běžné lidi bude tedy něco jako digitální zlato, do kterého si budou spořit. Pro ty bohatší je to taková pojistka. Majetek, který jim nikdo nesebere. Jelikož je ale kryptoměnový trh velmi mladý, jednou z nejdůležitějších součástí je dostatečná edukace širší veřejnosti. Ostatně na tom pracujeme už od založení Coinmate.

Štěpán Uherík, finanční ředitel skupiny SatoshiLabs a šéf společnosti Invity

Na současnou situaci mám více úhlů pohledu. V tom prvním jde o turbulentní vývoj událostí ve světě a společnosti jasně ukazující, že bitcoin potřebujeme a hlavně, že skvělé plní svou funkci svobodného aktiva. Z krátkodobého pohledu je potom vidět téměř klasický průběh bitcoinového cyklu, jak jej veřejnost viděla například od roku 2017. Tedy po bláznivém přehřátí trhu kryptoměn došlo na jeho očistu (například pád burzy FTX), což ovlivnilo negativně i bitcoin. Ten nyní jen koriguje svou letovou hladinu. Očekávání mám konzervativní a prolomení trendu čekám nejdříve v roce 2024. Očekávám výrazné zrychlení globální adopce v celé společnosti. Myslím, že to přijde spolu s vývojem nových a vylepšováním stávajících řešení, které usnadňují nabytí, držení, ale i používání bitcoinu. Hlavně pro nováčky to vnímám jako velmi důležité. Je nutné říct, že na jedné straně bitcoin od svého vzniku urazil nesmírně náročnou technologickou cestu a ukázal nevídanou odolnost a možnosti využití. Na druhé straně jsme ale pořád v zárodku jeho společenské adopce. Věřím, že splní svou primární misi a jeho uživatelé a držitelé jej budou využívat jako svobodné peníze. Celá společnost si to nejen zaslouží, ale také nutně potřebuje. Tím ovšem jeho využití určitě neskončí a myslím, že si najde cestu tam, kde si to dnes ani neumíme představit. Stejně jako první vynálezci internetu nemohli predikovat, že díky jejich technologii někdo jiný způsobí revoluci v soukromé dopravě (Uber) nebo ubytování (Booking). Bitcoin má před sebou ještě velmi zajímavou budoucnost.

