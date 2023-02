Bitcoin už zase roste na ceně, navzdory sílící regulaci

Ceny kryptoměn se ve čtvrtek navzdory přísnějšímu regulačnímu postoji americké vlády zvyšují. Bitcoin se dopoledne pohyboval kolem 24 656 dolarů (544 tisíc korun), a byl tak nejvýše od loňského srpna.

Proti předchozímu dni si bitcoin ve čtvrtek dopoledne připisuje asi 11 procent. Druhá největší kryptoměna ether vykazovala růst o více než osm procent. Hodnota celého trhu z kryptoměnami pak byla za 24 hodin vyšší téměř o 85 miliard dolarů, uvedla televize CNBC.

Objevuje se stále více známek toho, že trh se loni v listopadu odrazil ode dna a začal růst, řekl viceprezident kryptoměnové burzy Luno Vijay Ayyar. „Nabíráme zde na rychlosti a jakýchkoliv špatných zpráv si nevšímáme. To jsou typické známky toho, že trh věří, že to nejhorší je za námi.”

Regulační kladivo

Situace na trhu s kryptoměnami byla na začátku týdne napjatá kvůli tomu, že americké regulační orgány se na digitální měny více zaměřily. V pondělí úřady státu New York nařídily firmě Paxos, aby přestala razit nové stablecoiny BUSD od Binance, které jsou vázané na americký dolar. Paxos také potvrdil, že ho americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) upozornila, že by proti němu mohly být zahájeny kroky kvůli podezření, že BUSD je cenným papírem. Zatím však SEC oficiálně žádné obvinění nevznesla.

Loni hodnota trhu s kryptoměnami klesla téměř o 1,4 bilionu dolaru. Trh zažil výkyvy, které doprovodily krachy projektů a firem. Vše završil pád kryptoměnové burzy FTX.

Analytik japonské kryptoměnové firmy Bitcoin Bank Juja Hasegawa uvedl, že kvůli regulačním opatřením je patrný přesun od alternativních mincí k bitcoinu, protože bitcoin je jediná kryptoměna, kterou šéf SEC označil za komoditu, nikoli za cenný papír. Komodity jsou aktiva jako zlato, a regulují se jinak než cenné papíry.

Zájem o riziková aktiva, mezi která patří kryptoměny, podpořil v poslední době také názor, že hospodářský pokles nemusí být tak silný, jak se očekávalo. Americká centrální banka (Fed) by tak mohla zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb.

