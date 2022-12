Krypto je pro seriózní investory mrtvá kočka, uvedl vlivný bankéř JP Morgan

Přílišná volatilita a s ní spojené absurdní riziko. To je podle hlavního stratéga JP Morgan Asset Management Jareda Grosse hlavní důvod, proč kryptoaktiva jsou pro většinu relevantních finančních institucí „efektivně neexistující“.

Pád kryptoburzy FTX se stal mementem pro kryptoaktiva. Trh s nimi se bude z této rány dlouho léčit a není vyloučené, že se donedávna zázračné investiční aktivum vrátí mnoho let zpět a bude opět okrajovou záležitostí pro pár nadšenců.

Pro velké instituce se totiž krypto v tuto chvíli stalo zcela slepou cestou. Naznačil to hlavní stratég JP Morgan Asset Management Jared Gross v podcastu agentury Bloomberg What Goes Up.

„Krypto je v tuto chvíli pro velké institucionální investory ‚efektivně neexistující‘,“ prohlásil doslova Gross. Důvodem jsou dva velké letošní skandály, kdy nejprve zkolabovala kryptoměna Luna a o několik měsíců později se zhroutila burza FTX, za níž zůstaly mnohamiliardové ztráty.

Bitcoin padá o desítky procent

Problém má ale také nejznámější a největší kryptoměna světa bitcoin. Jeho hodnota se letos propadla o šedesát procent z hladiny kolem 50 tisíc dolarů na aktuálních necelých 17 tisíc dolarů.

„Taková volatilita je příliš vysoká, navíc absence vnitřního výnosu, s nímž byste mohli operovat, z bitcoinu činí příliš problematické aktivum,“ uvedl Gross. „Myslím, že si hodně velkých investorů oddychlo, že na tuto módní vlnu nenaskočilo a v nejbližší době tak ani neučiní,“ dodal zkušený asset manager.

Agentura Bloomberg připomíná, že během razantního růstu ceny bitcoinu i celého trhu s kryptem v letech 2020 a 2021 řada finančních institucí zvažovala, že kryptoaktiva bude nabízet svým klientům.

To pak dodalo celému segmentu výrazný impuls, ale postupně se projevily i velké nedostatky vedoucí k mnohamiliardovým krachům.

