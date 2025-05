Bitcoin je zpět nad hranicí 100 tisíc dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin se dnes poprvé od února vrátila nad hranici 100 tisíc dolarů (zhruba 2,2 milionu korun). K jejímu růstu přispělo oznámení obchodní dohody mezi Spojenými státy a Británií, které vyvolalo naděje na pokles globálního obchodního napětí, napsala agentura Bloomberg.

Podle specializovaného serveru CoinDesk cena vystoupila až na 101 382,47 dolaru a krátce po 18:00 středoevropského letního času se bitcoin prodával za zhruba 100 700 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připisoval téměř čtyři procenta.

Bitcoin výrazně posiloval po listopadovém vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Trump v kampani sliboval, že vytvoří strategické zásoby bitcoinu a podpoří jeho domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.

V den Trumpovy inaugurace, tedy 20. ledna, se cena bitcoinu vyšplhala na rekordních více než 109 tisíc dolarů. Později však výrazně klesla, a to mimo jiné kvůli obavám kolem Trumpovy celní politiky.

„Nyní, když se Spojené státy zdají být rozumnější a uzavírají dohody s jinými zeměmi, jsou kryptoměny opět na vzestupu,“ řekl podle agentury AFP analytik Stéphane Ifrah ze společnosti Coinhouse. Dodal, že se zjevně obnovuje zájem investorů o rizikovější aktiva.

