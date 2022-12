Záporák roku. Povedlo se Samu Bankmanu-Friedovi zlikvidovat magii kolem krypta?

Kdyby se udílel titul pro největšího záporáka globálního byznysu, poprali by se o tento titul dva muži. Elon Musk a pak teprve třicetiletý Sam Bankman-Fried, o němž do letoška v Česku slyšelo jen pár zasvěcenců a čtenářů amerických byznysových magazínů. SBF, jak se mladíkovi běžně říká, totiž dokázal udělat takový průšvih na kryptoměnovém trhu, že se z něj tento oklepávat roky. Pokud se z něj vůbec oklepe. Zde je další příběh roku 2022.

Reklama

Příběh Sama Bankmana-Frieda trochu připomíná příběh Elizabeth Holmesové. Nadějný génius z velmi dobře situované rodiny nasedl na rychle se rozjíždějící byznys. Pak kolem sebe vytvářel auru dokonalého úspěchu. A na konci zbyla sekyra v hodnotě miliard dolarů a oči pro pláč celé řadě investorů.

Rozdíl mezi oběma je pak jen v sektoru, kde působili – zatímco Holmesová chtěla propojit technologie se zdravotnictvím, SBF nasedl na rychle pádícího draka zvaného kryptoměny.

Největší podvod v dějinách Silicon Valley. Elizabeth Holmesová míří do vězení na 11 let Leaders Měl to být revoluční nástroj, který změní zdravotní péči. Společnost Theranos vyvíjela zařízení, které na základě velkých dat měl analyzovat spoustu nemocí z pouhé kapky krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová díky této vizi sehnala miliardy dolarů. Ty však skončily v naprosto nefunkčním prototypu, který nedokázal víc než standardní analytické nástroje. Nyní má největší podvod v dějinách Silicon Valley první část za sebou. Stanislav Šulc Přečíst článek

Ale i výsledek nejspíš bude stejný. Zatímco Holmesová letos dostala s konečnou platností 11 let natvrdo, Sam Bankman-Fried na trest zatím čeká, ale nejspíš bude pořádný. A určitě se mu nevyhne, protože s velkou pravděpodobností před soudcem uvede, že se cítí vinen a na soud ani nedojde.

Štědrý sponzor demokratů

Tím jsme ale přeskočili to podstatné. A tím je otázka, jak ani ne třicátník SBF přišel ke jmění, které na vrcholu jeho kariéry prestižní magazíny odhadovaly na 26 miliard dolarů.

Reklama

Inu, rozhodně to nebylo tak, že by někdy po splasknutí první kryptoměnové bubliny nakoupil za hubičku bitcoiny a ty před rokem a půl prodal s pohádkovým ziskem. To by totiž bylo fér a o Samu by se dnes mohlo dál psát jako o významném filantropovi.

Osobnosti roku 2022: Musk, Kellnerová i nový guvernér Michl Enjoy Kdo jsou osobnosti roku 2022? Redakce byznysového portálu newstream.cz sestavila seznam klíčových osobností, které letos pohnuly dějinami, čeřily vody a měnily naše životy. Zdaleka ne všechny tak činily v pozitivním slova smyslu. Zde je jedenáctka politiků, byznysmenů i zástupců zábavního průmyslu, kteří zanechali v kronice roku 2022 výrazné stopy. V průběhu celého týdne budeme postupně zveřejňovat profily jednotlivých figur. Stanislav Šulc Přečíst článek

SBF však na to šel trochu jinak. A zprvu rozhodně správně. V dubnu roku 2019 založil FTX burzu s deriváty navázanými na kryptoměny. S tím, jak rostla cena bitcoinu až k vrcholu v polovině roku 2021, tak rostlo i jmění mladého podnikatele. Z nerda s ikonickým účesem se stal miláček byznysových médií, stal se z něj skutečně ohromný podporovatel kultury, sportu, vzdělávání a například také velký donor Demokratické strany.

Kolosální podvod

V listopadu letošního roku pak nastal raketový pád celého Bankman-Friedova impéria. Odstartoval jej přitom tweet jeho hlavního konkurenta Changpenga Zhaa, výkonného ředitele Binance. Ten uvedl, že Binance se zbaví většiny kryptoaktiv FTT, což bylo hlavní kryptoaktivum vydané burzou FTX. Podle Zhaa totiž trh s tokenem určoval investiční fond Alameda, který ale vlastnil právě Sam Bankman-Fried.

Padlý kryptobaron Bankman-Fried před soudem: Mám jen 100 tisíc dolarů Money Jeho jmění se ještě před rokem odhadovalo na 26 miliard dolarů. Nyní padlý kryptobaron Sam Bankman-Fried před soudem přiznal, že má asi 100 tisíc dolarů. Soudit jej bude stejný muž, který rozkryl jeden z nejrozsáhlejších podvodů historie. sta Přečíst článek

To spustilo řetězovou reakci výprodejů a dramatický propad hodnoty FTT. V tu chvíli se celá soustava zhroutila podobně jako jarní pád kryptoměny luna. Přitom ještě v létě právě Bankman-Fried dal hned několik rozhovorů o pádu luny a že právě jeho impérium je vůči podobné situaci odolné.

S pádem ikony se pak začaly množit divoké a ještě divočejší historky o tom, jak banda nevyzrálých šprtů obcovala v luxusních nemovitostech na Bahamách a užívali si jako rockové (tedy dnes spíše hiphopové) hvězdy.

Finanční perpetuum mobile

Podstata celého podvodu přitom nebyla ani tak sofistikovaná, jako skvěle ukryta. Vztah mezi FTX a Alamedou byl dokonale symbiotický, jeden kryl druhého, nikoli ve smyslu krýt někomu záda, ale aktiva jednoho kryla aktiva druhého a naopak.

Zlato za tři tisíce dolarů a 24 kilo masa na hlavu. To jsou šokující předpovědi Saxo Bank pro rok 2023 Money Referendum o znovupřipojení Británie do EU, společná evropská armáda či nařízené vegetariánství. Saxo Bank ve čtvrtek vydala svou pravidelnou sbírku Šokujících předpovědí na rok 2023. Jde o desatero nepravděpodobných, ale ne zcela nemožných událostí, které mají potenciál otřást finančními trhy, ale také politickou scénou. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Čím rychleji se to celé točilo, tím se hodnota aktiv zdála vyšší a tím více peněz zdánlivě SBF „vlastnil“. Ve skutečnosti ale jedinými skutečnými aktivy byly peníze drobných investorů.

Když se začala odkrývat skutečná podstata fungování FTX a Alamedy, nastal kritický bod, kvůli němuž se Sam Bankman-Fried nejspíš skutečně nevyhne vězení. Z klientských účtů totiž krátce před definitivním krachem FTX burzy zmizely prostředky (krypto i fiat) ve výši miliard dolarů.

Nejspíš není pravděpodobné, že by tyto peníze vyluxoval samotný šéf FTX, ale nedokázal tomu zabránit a možná to dokonce umožnil.

Z krachu FTX profitují konkurzní právníci. Na problémech kryptoburz vydělají miliardy Money Z propadu digitálních aktiv a problémů kryptoburz, které vyvolal krach společnosti FTX, profitují konkurzní právníci, napsala agentura Reuters. Podle odborníků mohou velké advokátní kanceláře, které poskytují poradenství firmám v potížích, při dlouhotrvajícím bankrotu získat na právních poplatcích i přes 100 milionů dolarů (přes 2,3 miliardy korun). ČTK Přečíst článek

Návrat krypta na scénu?

Pád FTX burzy se stalo významným okamžikem pro investiční potenciál kryptoaktiv. Do té doby v krypto věřilo čím dál více lidí, institucí i potenciálních drobných investorů. Právě oni často využívali uživatelsky jednoduchých a přístupných kryptoburz, aby se pokusili uspět se svou investicí.

Právě tito investoři však patřili k hlavním obětem. A o potenciálu krypta v investičních strategiích se tak pomalu ale jistě přestává mluvit. Velké instituce podle asset managera JP Morgan Jareda Grosse o kryptu v tuto chvíli nemohou uvažovat vůbec.

Navíc se do tohoto světa čím dál více pokoušejí vlomit úřady, což dál podrývá původní myšlenku alternativního finančního systému.

Krypto je pro seriózní investory mrtvá kočka, uvedl vlivný bankéř JP Morgan Money Přílišná volatilita a s ní spojené absurdní riziko. To je podle hlavního stratéga JP Morgan Asset Management Jareda Grosse hlavní důvod, proč kryptoaktiva jsou pro většinu relevantních finančních institucí „efektivně neexistující“. sta Přečíst článek

Špatný rok pro kryptoměny

Rok 2022 tak pro kryptoměny představoval výrazný otřes. Řada altcoinů zkrachovala, přední krypta v čele s bitcoinem a etherem výrazně ztratila na hodnotě (bitcoin letos odepsal 60 procent).

A hlavně: čím dál víc lidí si uvědomuje, že investovat do krypta není alternativou k investicím do akcií či dluhopisů. Jde totiž o čistou spekulaci bez podnikatelské podstaty. A to může být pro krypto v masovém měřítku likvidační a bitcoin se opět stane doménou pár zasvěcenců.

Další kostka v padajícím kryptodominu. Bankrot vyhlásila kryptoměnová půjčovna BlockFi Zprávy z firem Americká půjčovna kryptoměn BlockFi vyhlásila bankrot. Stala se tak další obětí pádu kryptoměnové burzy FTX ze začátku tohoto měsíce, který vyvolal nestabilitu na trhu s kryptoměnami. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek