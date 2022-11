Panika na kryptoměnovém trhu. Fúze dvou velkých burz vyvolala propad snad všech měn

Bitcoin se od včerejška propadl na nejnižší úroveň od listopadu 2020, výrazný pokles hodnoty zaznamenaly i další digitální měny ether, solana a zejména token FTT kryptoměnové burzy FTX. Další skrumáž na kryptoměnovém trhu vyvolaly zprávy o nesolventnosti jedné z největších kryptoměnových burz FTX a o převzetí této platformy konkurenční a největší burzou pro digitální měny Binance, napsala agentura Bloomberg.

Kryptoměny prohloubily poklesy z úterý, protože potenciální převzetí konkurenční burzy FTX ze strany Binance ukázalo, jaké napětí v odvětví digitálních aktiv nyní sužuje některé z jejích předních hráčů, uvedl Bloomberg.

Bitcoin se v úterý po zprávách o situaci FTX propadl o deset procent, ve středu ráno pak o dalších 5,4 procenta. V 9:50 se v Londýně obchodoval za přibližně 17 700 dolarů. S problémy se ale potýkala téměř každá digitální mince – mimo jiné ether, solana, polkadot, avalanche a meme token dogecoin. Mince FTT burzy FTX se za posledních 24 hodin propadl o více než 75 procent a podle údajů serveru CoinGecko se obchodoval kolem 4,20 dolaru.

Odliv aktiv za šest miliard dolarů

Generální ředitel Binance Čchang-pcheng Čao v úterý ohromil kryptosvět oznámením, že jeho firma hodlá převzít konkurenční burzu FTX, která se dostala do krize způsobené prudkým odlivem aktiv. Sám Čchang-pcheng Čao v neděli oznámil, že prodává 530 milionů dolarů tokenů FTX. Americká média odhadla, že za poslední tři dny chtěli investoři stáhnout z burzy FTX měny v přepočtu za šest miliard dolarů.

„S ohledem na propad FTT pod úroveň podpory dochází k masivním výběrům z FTX, a to napříč různými aktivy," uvedl Justin d'Anethan ze společnosti Amber Group, která se zabývá digitálními aktivy. „Zdá se, že investoři prodávají aktiva nebo je stahují z kryptoburzy. Pravděpodobně to bude chaotický týden," dodal. „Od té doby, co jsem v roce 2016 vstoupil do kryptoprůmyslu, jen velmi málo období testovalo jeho tržní infrastrukturu a účastníky jako posledních 24 hodin,“ řekl manažer krypto hedgeového fondu Dan Liebau z Modular Asset Management.

Dohoda signalizuje posun v kryptosvětě, kterému ublížily rostoucí úrokové sazby a ústup investorů od rizikových podniků. Pakt znamená vítězství zakladatele Binance Čchang-pcheng Čaa a pokořující pád Sama Bankmana-Frieda, zakladatele burzy FTX, která nabývala na velikosti a dostávalo se jí uznání – než střet mezi těmito dvěma muži odstartoval sérii událostí, které otřásly důvěrou investorů v jeho firmu, napsal deník The Wall Street Journal.

Náhlý obrat na FTX zdůrazňuje křehkost a nestabilitu kryptotrhů, které byly pod intenzivním dohledem investorů, regulátorů a dalších kvůli jejich sklonu vystavovat investory rizikům velkých ztrát, dodal WSJ.

