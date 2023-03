Jsme na prahu další kryptorevoluce? Sledujte nový seriál Young Money

Mladé, nové a atraktivní projekty přitahují pozornost investorů. A právě na ně se bude zaměřovat seriál Young Money na newstream.cz. Každý týden vám budeme přinášet tematické články a rozhovory o startupech, technologiích, moderních investicích a kryptoměnách.

Až do nebes

Žijeme ve vskutku fascinující době. V době, kdy křeček zvaný Mr. Goxx provozoval nezávislé portfolio, které obchodovalo s kryptoměnami z high-tech klece zvané Goxx Box a svým výběrem portfolia porážel trh. Kdy bizarní meme coiny typu Shiba Inu raketově rostly do nebes a pak zase padaly až ke dnu. Kdy víra retailových investorů z diskuzního fóra WallStreetBets poslala nahoru a zase srazila prodejce videoher GameStop.

A také v době, kdy fenomén reverse mergers (reverzní fúze) přivedl na trh jistou automobilku Nikola. Pamatujete? V jejím promovideu se řítil vodíkový kamion z kopce, ovšem pouze silou gravitace, protože vodíkový motor v něm jaksi chyběl. Podvod odhalila analytická společnost Hindenburg Research a akcie Nikoly, které mezitím vystoupaly na devítinásobek hodnoty, se zase rychle zřítily až na úplné dno. To byly v kostce roky 2020 a 2021.

Rok 2022 máme ještě v živé paměti. Akciové indexy se obrátily směrem dolů, valuace firem se začaly přibližovat reálnějším hodnotám a investiční bubliny z období covidu začaly splaskávat. Také kryptoměny vstoupily do medvědího trhu. Stonásobné hvězdy typu solana se dostaly na desetinu oproti maximům, byl odhalen podvod luny, a mimo to i burzy FTX a jejího bizarního vedení. Toho, které se na Bahamách věnovalo všemu, jen ne zodpovědné správě firmy.

Největší revoluce od počátku internetu

Co nám přinese letošek a budoucnost? Na světlo se prodrala umělá inteligence od OpenAI, u jejíhož zrodu stál legendární Sam Altman (ano, ten sympaťák, který šéfoval i prestižnímu startupovému akcelerátoru Y Combinator). A také například Elon Musk či investor Peter Thiel. Mimochodem, jeho knihu Zero to One vřele doporučuji.

ChatGPT, jak se ona AI jmenuje, toho už umí poměrně hodně. Začínáme stále více slýchat, jak nás díky ní čeká největší revoluce od příchodu internetu. Například kvůli nové podobě internetového vyhledávače Bing a prohlížeče Edge od Microsoftu sklízejícího pochvaly. Ač konkurenční Google mezitím se svým Bardem sklidil spíše výsměch, teprve uvidíme, kdo onen souboj vyhraje a kde všude umělá inteligence změní status quo. OpenAI k tomu má vcelku našlápnuto.

Dotkneme se nastupujících trendů a prozkoumáme, kam až mohou směřovat. Podíváme se také, čím nejen čeští podnikatelé a investoři žijí, v co věří a jak vidí současnost i budoucnost. Bude to vaše pravidelná dávka informací a inspirace ze světa Young Money. Mladých a chytrých peněz.

