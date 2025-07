Bitcoin zase rostl. Ale jen v dolarech, v korunách to není žádný šlágr

Letošní rok byl pro držitele bitcoinu zatím příznivý. Přestože v první polovině dubna se jeho cena zřítila až k 75 tisícům dolarů, již v květnu zaznamenala rekordní hodnotu blížící se 112 tisícům dolarů. Celkově pak bitcoin od začátku roku posílil. Ale českým fandům krypta značně komplikuje situaci klesající dolar.

Málokdo udělal pro povědomí o bitcoinu v Česku tolik, jako exministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho „obchodní partner“ Tomáš Jiříkovský. Jestliže ještě do letoška platilo, že bitcoin je pro většinu Čechů téměř neznámý, dnes největší kryptoměnu znají doslova všichni. A pokud by do ní 1. ledna někdo investoval, mohl by nyní slavit.

Za první pololetí totiž bitcoin posílil, vyjádřeno v dolarech dokonce výrazně, konkrétně o více než 16 procent. A to navzdory výraznému propadu v první polovině dubna, kdy se cena zřítila k 75 tisícům dolarů, ačkoli rok zahajoval bitcoin na 93 tisících. Aktuálně se ale cena blíží 110 tisícům, což je poblíž historickému maximu z letošního května (téměř 112 tisíc dolarů).

Jenomže kdo s bitcoinem obchoduje častěji a výnosy převádí na koruny, zase tolik slavit nemůže. Kvůli výrazně sílící koruně, a naopak slábnoucímu dolaru totiž cena bitcoinu v korunách zase tak výrazně neroste.

Rekordní výše v korunách bitcoin dosáhl symbolicky letos 20. ledna, kdy se Donald Trump oficiálně ujal opět role prezidenta USA. Rekordní korunová cena činila 2,597 milionu korun za jede bitcoin. Pak se ale vydal směrem dolů, v polovině dubna vyklesal až k úrovni 1,7 milionu. Ačkoli poté opět rostl, v korunách přidal podstatně méně a aktuálně se prodává na úrovni 2,280 milionu za bitcoin.

Nárůst ceny od 1. ledna po dnešek tak v korunách představuje jen 0,4 procenta.