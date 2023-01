Lukáš Kovanda: Mnozí rozumbradové viděli bitcoin mrtvý, ale zase roste na ceně. Vyplatí se do něj investovat?

Na podzim mnozí i čeští rozumbradové tancovali na hrobu bitcoinu, aniž se ovšem ujistili, že je skutečně mrtvý. Kopat do nemohoucího není morální v životě a není to prozíravé ani na trzích. Bitcoin od začátku letošního roku vyskočil o nějakých 40 procent a mlčení dřívějších rozumbradů je nyní ohlušující, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V polovině ledna vystoupal bitcoin nad úroveň 21 tisíc dolarů (přes 465 tisíc korun), o týden později přidal další dva tisíce dolarů. Už poněkolikáté mnozí viděli bitcoin mrtvý, zřejmě v důsledku vlastního promarnění příležitosti do něj dříve výhodně investovat, a opět se spletli. Bitcoin a další kryptoměny se nyní stále více chovají jako technologické akcie. Vzhůru jej z velké části žene vyhlídka méně razantního utahování měnové politiky americké centrální banky.

Roční výnos 150 procent

Ta se sice nemusí naplnit, ale to neznamená, že má nyní valný smysl zůstat mimo bitcoin. Není mrtvý. Naopak, jedním z největších rizik současného dlouhodobého investování je nemít v bitcoinu investováno vůbec nic. Vždyť v uplynulých dvanácti letech zhodnocuje průměrným ročním tempem zhruba 150 procent.

Index Standard & Poor’s 500 za stejnou dobu přidává ročně průměrně přibližně 10 procent. Za uplynulé tři roky pak index amerických akcií přidává průměrně ročně přes sedm procent, kdežto bitcoin bezmála 37 procent.

Samozřejmě, obecně platí, že podíl bitcoinu na celkových investicích by měl být v jednotkách procent, zatímco podíl akcií v desítkách procent. Podstatné je dokupovat bitcoin stále i teď pravidelně bez ohledu na momentální cenu, v relativně malém, fixním objemu, HODLovat a vykašlat se na investice do 99,5 procenta další kryptoměn, takzvaných shitcoinů.

