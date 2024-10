Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled české ekonomiky

Hrubý domácí produkt České republiky se po loňském poklesu o 0,1 procenta v letošním roce o 1,1 procenta zvýší. Ve svém podzimním výhledu světové ekonomiky to předpověděl Mezinárodní měnový fond (MMF).

Zlepšil tak svou dubnovou prognózu, ve které na letošek předpovídal české ekonomice růst o 0,7 procenta. V příštím roce měnový fond očekává zvýšení HDP o 2,3 procenta, zatímco v dubnu předpovídal dvouprocentní růst.

Výhled MMF pro letošní růst české ekonomiky je nyní v souladu se srpnovou prognózou českého ministerstva financí. Ohledně příštího roku je ministerstvo stále o trochu optimističtější, HDP se podle jeho srpnové prognózy zvýší o 2,7 procenta.

Nejslabší růst z V4

Česká republika v letošním roce podle nejnovějšího výhledu MMF vykáže nejslabší hospodářský růst ze všech zemí Visegrádské skupiny (V4). V Maďarsku se letos HDP zvýšit podle odhadu měnového fondu o 1,5 procenta, na Slovensku o 2,2 procenta a v Polsku dokonce o tři procenta.

V příštím roce by české hospodářství mělo růst rychleji než slovenská ekonomika, jejíž růst podle MMF zpomalí na 1,9 procenta. Nadále by však mělo Česko v hospodářském růstu zaostávat za Polskem i Maďarskem. V Polsku ekonomika podle MMF vykáže růst o 3,5 procenta a v Maďarsku o 2,9 procenta.

Měnový fond rovněž předpověděl, že meziroční růst spotřebitelských cen letos v České republice zpomalí na 2,3 procenta z loňských 10,7 procenta. Na příští rok pak fond počítá s poklesem inflace na dvě procenta, což je cílová úroveň České národní banky (ČNB).

Míra nezaměstnanosti se v České republice podle fondu v letošním roce zvýší na 2,8 procenta z loňských 2,6 procenta. Příští rok podle odhadu MMF klesne a dostane se na 2,5 procenta.

