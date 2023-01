Inflace, zadlužení, válka. Globální recese je pravděpodobná, ukazuje průzkum

Dvě třetiny hlavních ekonomů ze soukromého a veřejného sektoru očekávají v letošním roce globální recesi. Ukázal to průzkum Světového ekonomického fóra (WEF). Přibližně 18 procent z nich přitom považuje recesi globální ekonomiky za velmi pravděpodobnou. To je více než dvojnásobek ve srovnání s předchozím průzkumem z loňského září.

„Současná vysoká inflace, nízký růst, vysoké zadlužení a prostředí s vysokým stupněm roztříštěnosti snižují pobídky pro investice nutné k návratu k růstu a ke zvýšení životní úrovně pro nejzranitelnější obyvatele světa,” uvedla výkonná ředitelka WEF Saadia Zahidiová.

Průzkum vychází z 22 odpovědí skupiny vysoce postavených ekonomů z mezinárodních agentur, včetně Mezinárodního měnového fondu (MMF), investičních bank, nadnárodních firem a zajišťoven. Přichází poté, co Světová banka (SB) minulý týden zhoršila výhled pro mnoho zemí na úroveň blízkou recesi. Zdůvodnila to tím, že sílí dopad zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami, pokračuje válka na Ukrajině a zejména se zadrhávají hlavní světové ekonomické motory.

Definice recese se ve světě liší, obecně ale znamená pokles ekonomiky. Pokud se přidá i vysoká inflace, označuje se takový scénář jako stagflace.

Skepse panuje v Evropě

Ohledně inflace průzkum WEF zaznamenal velké regionální rozdíly. Podíl osob očekávajících letos vysokou inflaci se pohyboval od pěti procent v Číně po 57 procent v Evropě. Evropa loni zaznamenala vysoký růst cen energií, který se v ekonomice rozšířil. Většina ekonomů také očekává další zpřísňování měnové politiky v Evropě a ve Spojených státech.

Devět z deseti respondentů očekává, že na firmy bude negativně působit slabá poptávka a vysoké náklady na půjčky. Více než 60 procent jich poukazuje na vyšší vstupní náklady, uvedla agentura Reuters. Tyto problémy přinutí nadnárodní firmy snižovat náklady, od provozních výdajů až po propouštění. Neočekává se ale, že podnikatelskou aktivitu by letos výrazněji omezily narušené dodavatelské řetězce.

Ke svému vrcholu by se letos mohla přiblížit krize životních nákladů. Až 68 procent dotázaných očekává, že do konce roku bude tato krize méně závažná.