Co čekat od zlata v roce 2024? Budou padat rekordy

Cena zlata v letošním roce podle analytiků směřuje k novým rekordům. Důvodem jsou deficity státních rozpočtů, které zůstávají od covidu nepřiměřeně vysoké. A pokud centrální banky začnou snižovat úrokové sazby, jde o impulz pro další silný růst ceny zlata, shodli se analytici.

Zlato dosáhlo na konci loňského roku nejvyšší ceny v historii, když se na burze prodávalo za 2135 dolarů za troyskou unci. Poté mírně kleslo na 2006 dolarů, kde byla jeho cena i v pátek odpoledne.

„V momentě, kdy centrální banky začnou uvolňovat měnovou politiku, je zlato připraveno vytvořit nová historická maxima. Zlato zakončilo rok 2023 na úrovni 2072 dolarů za troyskou unci, což byl meziroční nárůst o 13 procent. Tím porazilo v roce 2023 inflaci nejen v dolarech, ale téměř ve všech světových měnách,“ uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Předpokládá, že letos cena zlata překoná hranici 2400 dolarů za unci.

V roce 2002 zlato stálo méně než 300 dolarů za unci. „Důvody, proč by zlato mělo dále růst, jsou stále stejné již více než 20 let. Podkopávání hodnoty papírových peněz vládami prostřednictvím měnové politiky, rozpočtové politiky, nebo obou politik současně,“ doplnil ředitel investičního fondu Bohemian Empire Štěpán Pírko.

Zlato čeká dobrý rok

Je téměř jisté, že letos americká centrální banka sníží své úrokové sazby, upozornil analytik Comfort Finance Group Vladimír Pikora. Nižší úrokové sazby prospívají zlatu. Očekává proto, že v letošním roce půjde zlato nahoru. Překonání hladiny 2200 dolarů za unci je podle něj jen otázkou času.

„Vzhledem k závažné situaci v USA, kde rychle narůstá zadlužení, hrozí, že opět přijdou masivní odkupy dluhopisů americkou centrální bankou Fed. Tento vývoj by mohl vyústit v oslabení dolaru, což motivuje mnohé centrální banky, aby nakupovaly zlato. Podle průzkumu Světové rady pro zlato by v letošním roce mělo 24 procent všech centrálních bank zvýšit své zlaté rezervy,“ připomněl ekonom Štěpán Křeček.

Trhy podle Světové rady pro zlato většinově předpokládají v roce 2024 'měkké přistání' v USA, tedy pokles inflace bez výrazného zvýšení míry nezaměstnanosti a vypuknutí recese. To by mělo pozitivně ovlivnit i globální ekonomiku. To pro zlato historicky znamená ne příliš atraktivní období, které vede k mírně negativním nebo stagnujícím výnosům.

Rada však upozornila, že 'měkké přistání' nelze s jistotou předpokládat. Historicky se tohoto scénáře podařilo dosáhnout pouze dvakrát z devíti cyklů snižování sazeb během posledních pěti desetiletí, ostatních sedm pokusů skončilo recesí. Protože pokud zůstanou úrokové sazby vyšší déle, tlak na finanční trhy a reálnou ekonomiku obecně narůstá, dodala.

„Navíc každý cyklus je jiný. Tento bude v prostředí zvýšeného geopolitického napětí v klíčovém volebním roce spolu s pokračujícím nákupem centrální banky poskytovat další podporu zlatu,“ uvedla rada. Pravděpodobnost recese není podle ní zanedbatelná. Z hlediska řízení rizik to poskytuje silnou podporu pro udržení strategické alokace zlata v portfoliu, uzavřela.