Petr Dufek: Stavebnictví pokračuje v sestupu. A bude hůř, investoři odkládají rozjezdy nových projektů

Stavební výroba v Česku po letních prázdninách zrychlila meziroční pokles. Stále více se vzdaluje vrcholu, kterého dosáhla na začátku roku, komentuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Reklama

I zářijová čísla potvrdila, že stavebnictví prochází útlumem. Meziměsíčně odepisuje 1,7 procenta, meziročně je jeho produkce nižší o 3,7 procenta, ukazuje statistika ČSÚ.

Horší výsledky stavebnictví nejsou až takovým překvapením, protože s poklesem ekonomiky obvykle toto odvětví trpí. Letos jeho situaci navíc komplikuje extrémní růst cen energií a stavebních materiálů, kterých občas byl dokonce i nedostatek.

Když k tomu připočteme i záměry některých investorů projekty v důsledku inflace a hrozící recese raději odložit, vyhlídky tohoto odvětví nejsou nijak růžové. Stojí nyní primárně na ochotě veřejného sektoru a na jeho schopnosti využívat dodatečné zdroje z EU.

Developeři omezí výstavbu nových bytů. První bude nejspíš Kunovského Central Group Reality Zpomalení prodejů, prudce rostoucí ceny vstupů a zdražující se financování bude i nadále dopadat na realitní trh. Už tak nedostatečnou nabídku nových bytů v příštím roce zřejmě ovlivní i pozastavení některých developerských projektů. O prvních kandidátech se nyní rozhoduje. Petra Jansová Přečíst článek

Bytová výstavba jako nezanedbatelná součást pozemní výstavby je rovněž za vrcholem a dál klesá. Investoři zbrzdili rozjezdy nových projektů zejména v Praze, ve středních Čechách a na jižní Moravě. Jde mimochodem o největší kraje, co do výstavby, a z pohledu cen zároveň i nejdražší regiony v ČR.

Reklama

Poté, co se začaly objevovat signály o slábnoucí poptávce, kterou asi nejlépe reprezentuje propad hypoték, došlo k rychlému obratu bytové výstavby. Útlum nabídky nových bytů a domů alespoň přispěje ke stabilizaci cen a v neposlední řadě přispěje k dalšímu rozvoji nájemního bydlení v ČR.

Dalibor Martínek: Doba se definitivně změnila. U developera už nový byt nehledejte Názory Současní miliardáři, kteří před třiceti lety postavili svůj byznys na výstavbě bytů, začínají šlapat vodu. Korec, Kunovský, Sekyra a spol. Zkušení podnikatelé, kteří dokázali najít způsob jak vydělat miliardy korun na tom, že získali pozemky, postavili na nich domy a byty výhodně prodali. Dalibor Martínek Přečíst článek

Vyhlídky stavebnictví pro následující měsíce nejsou příznivé. Existuje sice buffer v podobě dodatečných peněz z tzv. fondu obnovy, avšak je otázkou, jak rychle se je podaří aktivovat.

Útlum, kterému stavebnictví čelí, by mohl napomoci k uklidnění cen stavebních materiálů i stavebních prací už na přelomu roku. Podobně jako průmysl ovšem patří stavebnictví k energeticky náročným odvětvím, takže se musí vypořádávat nejenom se slabší poptávkou, ale i cenami elektřiny a pohonných hmot. Je to tedy odvětví mezi dvěma mlýnskými kameny – poptávkou a náklady.

Český průmysl ožívá, automobilky dohánějí dřívější skluz Money Zářijové výsledky českého průmyslu podpořilo meziroční zvýšení výroby motorových vozidel o téměř 60 procent, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). vku Přečíst článek