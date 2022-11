Konečně v něčem skutečně nejlepší. Nezaměstnanost je v Česku nejnižší z celé EU

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v září zůstala na srpnových šesti procentech. Nejnižší byla i nadále v České republice, kde klesla na 2,2 procenta ze srpnových 2,4 procenta, uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Nejvyšší je naopak ve Španělsku.

V zemích používajících jednotnou evropskou měnu euro se míra nezaměstnanosti snížila na 6,6 procenta ze srpnových 6,7 procenta. Loni v září dosahovala míra nezaměstnanosti v eurozóně 7,3 procenta, zatímco v celé EU činila 6,7 procenta.

Eurostat odhaduje, že letos v září bylo v EU bez práce 12,96 milionu lidí, z toho 10,988 milionu v eurozóně. Proti srpnu se počet nezaměstnaných v unii snížil o 52 tisíc a v eurozóně o 66 tisíc. Ve srovnání s loňským zářím počet nezaměstnaných v EU klesl o 1,304 milionu a v zemích platících eurem o 1,071 milionu.

Česko se drží pod třemi procent rok a půl

„Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti se drží pod tříprocentní hranicí od června 2021, tedy již šestnáct měsíců v řadě. Přetrvává vysoká poptávka podniků po pracovní síle,“ uvedl dnes ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

Celková zaměstnanost ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 61 900 osob. „Za meziročním zvýšením zaměstnanosti je pokračující nárůst počtu zaměstnanců o 44 800 a podnikatelů bez zaměstnanců o 15 800. Nárůst zaměstnanosti ve službách nejvíce ovlivnil velkoobchod a maloobchod," uvedla vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ Marta Petráňová.

Druhé je Polsko, poslední Španělé a Řekové

Druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU podle údajů Eurostatu vykázalo Polsko, a to 2,6 procenta. Za ním následovaly Německo a Malta se třemi procenty. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo Španělsko, a to 12,7 procenta. Nad desetiprocentní hranicí se vedle Španělska nacházelo pouze Řecko, kde míra nezaměstnanosti činila 11,8 procenta.

