Standardizace jako základ digitální ekonomiky: proč maloobchod opouští lineární svět?
V dnešním globalizovaném a velmi dynamickém obchodním prostředí je efektivní komunikace kritickým faktorem úspěchu. A to jak komunikace mezi obchodními partnery, tak i komunikace vůči spotřebiteli. Musí být založena na věrohodných datech, musí být srozumitelná, s nadsázkou řečeno, lidem i strojům a musí být vedena tak, aby plnila očekávání všech účastníků hodnotového řetězce.
Klíčem k této vysoké míře interoperability mohou být pouze široce akceptované globální standardy. Pro maloobchod, logistiku, zdravotnictví a celou řadu dalších průmyslových odvětví tuto roli plní standardy GS1, které fungují jako „společný jazyk“ obchodu.
Obecně nejznámějším prvkem standardů GS1 je lineární čárový kód EAN-13, který již neuvěřitelných padesát let plní roli nositele jednoznačné identifikace a nástroje automatického sběru dat. Ne nadarmo byl tento čárový kód zařazen mezi 50 nejdůležitějších věcí, které ovlivnily a formovaly moderní ekonomiku.
Jenže vývoj se nezastavil. Systém GS1 je dnes široký komplex standardů, které kopírují aktuální potřeby ekonomiky. Jsou součástí všudypřítomné digitální transformace a rostoucí nároky na data posouvají požadavky na technologii snímání dat směrem ke dvoudimenzionálním (2D) čárovým kódům.
Ty zabírají na obalu méně místa, přičemž nabízejí nesrovnatelně vyšší kapacitu. Umožňují kódovat takzvaná dynamická data, jako jsou čísla šarží, data spotřeby nebo sériová čísla. V neposlední řadě dokážou díky standardu GS1 Digital Link propojit fyzický produkt s prakticky neomezeným počtem informačních zdrojů na internetu. To z nich dělá nástroj moderní komunikace, na jehož efektivní a jednoduché použitelnosti se shodne průmysl, legislativa i spotřebitelé.
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1. Udržitelný výrobce: od transparentnosti k digitálnímu pasu
Pro výrobce představují GS1 2D kódy poměrně revoluční nástroj pro komunikaci s trhem, budování důvěry, posilování efektivity i plnění legislativních požadavků. Právě tyto datové nosiče by měly hrát hlavní roli při zavádění digitálních pasů produktů, tak, jak s nimi počítá evropské nařízení o ekodesignu. Součástí digitálních pasů budou informace o produktu, o jeho původu a složení, o opravitelnosti, uhlíkové stopě, recyklaci a mnoho dalších údajů.
2. Odpovědný obchodník: efektivita a konec plýtvání
Obchodníkům, kteří čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování bezpečnosti potravin, nabídnou GS1 2D kódy celou řadu praktických funkcí: inteligentní řízení zásob prostřednictvím načítání data spotřeby u pokladny nebo ve skladu, omezení plýtvání díky automatickým slevám na produkty s blížícím se koncem použitelnosti a v neposlední řadě také nahrazení zastaralé identifikace zboží s proměnnou hmotností.
3. Informovaný spotřebitel: data na jeden klik
Dnešní spotřebitel vyžaduje okamžitý přístup k informacím. GS1 2D kódy proměňují chytrý telefon v okno do digitálního světa. Jediným naskenováním, bez nutnosti speciální aplikace, získá zákazník informace o alergenech, nutričních hodnotách, původu surovin nebo certifikátech udržitelnosti. Kódy ho mohou navést k videoreceptům, návodům k použití nebo k přímé interakci s výrobcem či obchodníkem.
Standard GS1 Digital Link je vytvořen tak, aby byl technologickým mostem, který na základě kontextu nabídne relevantní data. Pro odbornou veřejnost je poselství jasné: standardizace a přechod na 2D kódy nejsou jen technologickou inovací, ale nezbytnou infrastrukturou pro udržitelný a transparentní obchod budoucnosti.
Chytrá domácnost už dávno není jen o dálkovém ovládání některých spotřebičů. Do popředí se dostávají ještě mnohem důležitější věci, třeba bezpečnost nebo úspora. „V poslední době se lidé začali více zajímat o chytré funkce, větší propojení domácnosti a také možnosti, jak snížit spotřebu energií a obecně co nejvíc ušetřit,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí mimo jiné spotřebiče německé značky Siemens.
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Chytrá domácnost už dávno není jen o dálkovém ovládání některých spotřebičů. Do popředí se dostávají ještě mnohem důležitější věci, třeba bezpečnost nebo úspora. „V poslední době se lidé začali více zajímat o chytré funkce, větší propojení domácnosti a také možnosti, jak snížit spotřebu energií a obecně co nejvíc ušetřit,“ vysvětluje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí mimo jiné spotřebiče německé značky Siemens.
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