Jak se sbalit na obchodní schůzku, aby vám nic důležitého nechybělo?
ČTK Protext
Příprava na důležité pracovní setkání vyžaduje od každého muže maximální pozornost ke všem detailům jeho zevnějšku i vybavení. Přehledně uspořádané pracovní věci vám vždy dodají potřebný klid a pocit naprosté jistoty před vašimi budoucími obchodními partnery. Musíte mít u sebe neustále všechny podklady, psací potřeby i drahou elektroniku v naprostém pořádku a bezpečí. Celkový vzhled vašeho zavazadla hraje při prvním dojmu úplně stejnou roli jako vyčištěné boty nebo čerstvě vyžehlená košile. Kvalitní pracovní zavazadlo výrazně usnadňuje pohyb po celém městě a spolehlivě chrání cenný obsah před jakýmkoli poškozením.

Jak pomáhá pánská taška přes rameno zajistit úspěšné obchodní jednání?

Kvalitní doplňky pomáhají udržet vysoce profesionální image během celého náročného dne v kanceláři i během dlouhých cest. Praktická pánská taška přes rameno bezpečně pojme notebook i veškeré papírové dokumenty bez jejich nechtěného pomačkání či jiného poškození. V internetovém obchodě eobuv.cz najdete velmi rozsáhlý sortiment produktů od známých značek, jako jsou Hunter, G-Star Raw nebo Quiksilver. Tyto značky nabízejí stylové modely, které se skvěle hodí k formálnímu obleku i k méně formálnímu každodennímu oblečení. Před odchodem z domova si vždy raději pečlivě zkontrolujte, zda máte uvnitř schované všechno potřebné vybavení pro schůzku. Následující seznam obsahuje věci, které nesmíte zapomenout doma, abyste zachovali svou profesionalitu před klienty.

  • Funkční notebook s dostatečně nabitou baterií pro dlouhé firemní prezentace u vašeho nového klienta.
  • Sada kvalitních kuličkových per a čistý papírový blok formátu A4 pro vaše budoucí poznámky.
  • Aktuální firemní vizitky uložené v pevném pouzdře, které velmi účinně zabraňuje jejich nechtěnému ušpinění.

Proč je kožená pánská taška přes rameno užitečným doplňkem pro aktivního muže?

Přírodní kůže představuje velmi odolný materiál s dlouhou životností i při každodenním intenzivním používání v náročném městském prostředí. Tento typ zavazadla spolehlivě chrání váš majetek před silným deštěm a nečekaným mechanickým poškozením při častém cestování. Známá značka Hunter vyrábí doplňky, které skvěle kombinují eleganci s vysokou užitnou hodnotou pro každého uživatele. Pevné švy a masivní kovové prvky zaručují, že vám tento kousek bude sloužit mnoho let bez větších závad. Praktické vnitřní uspořádání celého prostoru umožňuje okamžitý přístup k mobilnímu telefonu nebo peněžence bez jakéhokoli zbytečného hledání. Oddělené vnitřní kapsy účinně zabraňují nechtěnému poškrábání citlivé elektroniky o svazek kovových klíčů nebo jiné ostré předměty. Dobře navržený ramenní popruh rozkládá celkovou váhu obsahu rovnoměrně a šetří tak vaše ramena i záda při chůzi. Pohodlí při nošení oceníte zejména při delších přesunech mezi důležitými pracovními schůzkami v centru velkého města.

Která kožená taška nejlépe vynikne v bohaté nabídce pánských doplňků?

Vybírejte raději modely s jednoduchým designem, které postrádají příliš výrazná loga výrobců nebo jiné zbytečné barevné ozdoby. Černá nebo tmavě hnědá barva povrchu se nejsnadněji kombinuje se všemi odstíny vaší kožené obuvi a opasků. Matný povrch přírodní kůže působí velmi seriózně a vyžaduje mnohem méně pravidelné údržby než lesklé varianty materiálů. Kvalitní kousek podtrhne vaši přirozenou autoritu a ukáže smysl pro detail při každém vašem obchodním jednání. Celková velikost zavazadla musí přesně odpovídat formátu papírových dokumentů A4, které budete pravděpodobně velmi často přenášet. Příliš malý vnitřní rozměr vede k ohýbání rohů důležitých smluv, což působí na partnery velmi nedbale a neprofesionálně. Dostatečný objem hlavní komory zajistí místo pro tablet, nabíječku i malou láhev s čistou vodou pro osvěžení. Všechny zipy by měly fungovat naprosto hladce a tiše, aby nijak nerušily profesionální atmosféru vaší důležité schůzky.

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.

Zemřel Valentino Garavani

Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů

Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.

Stanislav Šulc

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Vychází jarní magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce. Tématem je soukromí

Soukromí je nový luxus. Nebo jinak. Soukromí přestává být samozřejmostí, vlastností, ale stává se dovedností, kterou je třeba posilovat. Právě na soukromí a jeho různé podoby se zaměřuje jarní vydání magazínu Newstream CLUB, v němž najdete mimo jiné rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem úspěšného Smarty.cz Petrem Syrůčkem.

Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.

Podívejte se na hvězdy jarního vydání magazínu Newstream CLUB

Vendula Pizingerová Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček

Své o tom vědí celebrity jako například Vendula Pizingerová z Kapky naděje, které se daří využívat popularity na sociálních sítích pro propagaci neziskovky. Zároveň si je vědoma toho, že se prostředí sociálních sítí stává čím dál problematičtějším. „Instagram je prostředí, které hodně lidí ovlivňuje. A mám někdy pocit, že už to není úplně dobré místo,“ přiznává Pizingerová.

O tom, jak se proměňuje sláva v digitálním světě, pak v aktuálním vydání magazínu Newstream CLUB mluví youtuber Tary. „Před devíti měsíci se mi narodila druhá dcera, víc se věnuji rodině. Trochu jsem se uklidnil, neženu se za většími čísly, příjmy,“ prozrazuje Tary.

Soukromí jako nová dovednost

Možnost odstřihnout se od okolí je pak podstatná třeba pro zakladatele úspěšného e-shopu Smarty.cz Petra Syrůčka. Ten podle svých slov nejraději relaxuje tak, že si objedná pivo, nasadí sluchátka a začte se do novin nebo časopisu. A také plave. „U toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.“

„Soukromí jsme za hlavní téma zvolili zcela cíleně, protože vidíme, jak se v diskusích s majiteli firem a vysokými manažery toto téma neustále vrací. V éře totální digitalizace se navíc schopnost odstřihnout se a být chvíli sám nebo se svými nejbližšími stává dovedností, kterou je potřeba trénovat. V jarním vydání magazínu Newstream CLUB tak nabízíme celou řadu receptů, jak to posilovat,“ říká šéfredaktor magazínu Stanislav Šulc.

Až na konec světa

V magazínu dále najdete například to, jak vznikala edice luxusních hodinek Laurin & Klement od tuzemské prestižní manufaktury Prokop & Brož, s módním guru Pavlem Králíčkem se naučíme stylově oblékat, Rey Koranteng prozradí, jak se mu daří být na vrcholu moderátorské scény u nás déle než dvě dekády a s cestovatelem Janem Hvízdalem se vydáme až na konec světa.

Magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Obálka jarního vydání magazínu Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou Newstream

Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty

Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.

Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.

Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.

Prior v Kroměříži se mění na polyfunkční dům s bydlením

V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.

„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System. 

Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb

Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.

Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Rekonstrukce historických domů čeští architekti umí. V Kutné Hoře se podařilo odstranit nánosy socialismu

Centrum Bratislavy se promění. Projekt „zeleného pásu“ vyjde na půl miliardy

