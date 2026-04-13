Tichý zabiják plic. Češi jsou v jeho odhalení napřed
Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.
Plicní fibróza patří mezi závažná onemocnění, o kterých se málo mluví, přesto mohou zkrátit život více než některé formy rakoviny. Lékaři ji často odhalí pozdě, nově ji ale pomáhá zachytit i screening plic. Progresivní formy plicní fibrózy mohou vést k nevratnému poškození plic a postupnému zhoršování plicních funkcí. Pacienti mají omezenou schopnost zvládat běžné denní aktivity. Přesto o plicních fibrózách veřejnost stále ví méně než o jiných závažných plicních onemocněních a jejich příznaky (kašel, dušnost či únava) bývají často zaměňovány za jiné zdravotní potíže nebo přirozený projev vyššího věku.
Enjoy
„Plicní fibrózy patří k onemocněním, u nichž se medicínská závažnost dlouho neodrážela v odpovídající míře pozornosti. Přitom ve skupině kuřáků ve věku 55 až 74 let vidíme podobný podíl lidí s potenciálním plicním nádorem i s potenciální plicní fibrózou, v obou případech zhruba mezi 3 a 4 procenty. O to zásadnější je, aby lidé z této rizikové skupiny přicházeli na vyšetření a nechali si zkontrolovat plicní zdraví včas. Stejně důležité pak je, aby pacient nebyl ztracen mezi jednotlivými stupni péče a aby od začátku úzce spolupracovali radiolog, pneumolog i praktický lékař,“ uvedla prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice.
Včasný záchyt rozhoduje
Včasné odhalení je pro pacienty zásadní. Díky rychlému odeslání do specializovaného pracoviště může být zahájena odpovídající léčba. Nové doporučení pro záchyt intersticiálních abnormalit plic (ILA) při CT vyšetření má pomoci odhalit rizikové pacienty dříve, než se jejich onemocnění zhorší a způsobí trvalé poškození.
Filantropie
„Nízkodávkové CT umožňuje zachytit změny na plicích ještě předtím, než se onemocnění klinicky projeví. Pro radiology je proto důležité tyto nálezy systematicky popisovat a správně interpretovat, aby pacient mohl být včas odeslán k dalšímu vyšetření,“ vysvětlil prof. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., primář Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň a předseda Radiologické společnosti ČLS JEP.
Screening přináší nové nálezy
Opožděná diagnostika však i nadále zůstává jednou z největších bariér skutečně účinné péče. Nové doporučení Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) pro záchyt ILA v rámci screeningového programu karcinomu plic proto představuje důležitý posun směrem k dřívějšímu rozpoznání rizikových pacientů.
Probíhající screeningový program využívající nízkodávkové CT, který byl primárně vytvořen pro časný záchyt rakoviny plic, nově přináší také příležitost zachytit další závažná (nejen) plicní onemocnění ještě ve fázi, kdy pacient nemusí mít výrazné příznaky.
Leaders
Z aktuálních dat národního screeningového programu karcinomu plic přitom vyplývá, že z téměř 20 tisíc pacientů, kteří podstoupili vyšetření v období od ledna 2022 do srpna 2025, bylo u 3,1 procenta zjištěno podezření na nález plicní fibrózy. Vedlejší nálezy zároveň nejsou okrajovým problémem. U 72 procent pacientů byl diagnostikován alespoň jeden z vedlejších nálezů.
Čas hraje zásadní roli
Čas je u plicních fibróz klíčový. „Pacient zachycený v časné fázi má výrazně lepší prognózu. Můžeme jej sledovat, včas zahájit léčbu a zpomalit progresi onemocnění. Čas zde hraje zásadní roli,“ uvedla MUDr. Ivana Čierná Peterová, primářka Plicní ambulance a místopředsedkyně výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.
Zprávy z firem
Klíčová role praktických lékařů
Spolupráce je podmínkou toho, aby záchyt skutečně vedl k včasné léčbě. Významnou roli v tomto procesu mají také praktičtí lékaři, kteří často bývají těmi, kteří pacienty cíleně oslovují do screeningu, motivují je k zapojení, vysvětlují jeho důležitost a v případě podezření je směřují do další péče.
„Pro primární péči je téma plicních fibróz zatím spíše okrajové a v běžné praxi se o něm stále mluví málo. Pacienti s tímto onemocněním se v ordinaci praktického lékaře zpočátku často jeví jako běžné respirační případy, a právě proto je důležité myslet i na méně časté diagnózy ve chvíli, kdy potíže přetrvávají nebo neodpovídají na standardní léčbu. Včasné rozpoznání podezření a rychlé odeslání pacienta k dalšímu dovyšetření může významně prodloužit dobu, po kterou si zachová kvalitu života,“ dodal MUDr. Norbert Král, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Pacient se nesmí ztratit v systému
Dobře koordinovaná péče o pacienty s plicními fibrózami nestojí pouze na samotném záchytu, ale především na spolupráci napříč odbornostmi a schopnosti promítnout radiologický nález do dalších kroků v léčbě.
Stejně důležité je dlouhodobé zvyšování informovanosti mezi lékaři i veřejností, aby nepodceňovali nenápadné symptomy a nebáli se řešit přetrvávající dýchací obtíže včas.
„Z pacientského pohledu je velmi důležité, aby cesta k diagnóze nebyla zbytečně dlouhá a nepřehledná. Každé prodlení znamená nejen další nejistotu, ale i čas, kdy se nemoc může dál rozvíjet bez odpovídající péče,“ uvedla Mgr. Petra Adámková.
Česko jde napřed
Česká republika patří mezi první země, které systematicky propojují screening karcinomu plic se záchytem plicních fibróz. Díky tomu je možné onemocnění odhalit dříve, zahájit léčbu a pacientům nabídnout více let kvalitního života.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.