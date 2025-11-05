Dálniční známky od roku 2026 znovu zdraží. Roční vyjde na 2570 korun
Od 1. ledna 2026 se v Česku zvýší ceny všech dálničních známek. Celoroční známka pro běžná osobní auta zdraží o 130 korun na 2570 korun, informovalo ve středu ministerstvo dopravy. Podle resortu změnu určují zákonem stanovená kritéria – růst spotřebitelských cen (inflace) a prodloužení dálniční sítě o nové úseky.
Naposledy se dálniční známky zdražovaly v roce 2024, kdy cena roční známky vzrostla z 2300 Kč na 2440 korun.
Vyšší ceny i za kratší období
Zdražení se dotkne také měsíčních, desetidenních a jednodenních známek. Měsíční známka pro auta se spalovacím motorem zdraží o 20 Kč na 480 korun, desetidenní o 10 Kč na 300 korun, jednodenní o 20 Kč na 230 korun.
Úlevy pro ekologičtější vozy zůstávají
Výrazně levnější poplatky nadále platí pro auta na plyn a plug-in hybridy. Plně elektrická vozidla a auta na vodík zůstanou od poplatku zcela osvobozena.
Auta na stlačený nebo zkapalněný zemní plyn (CNG/LNG) a biometan zaplatí za roční známku 1280 korun (nárůst o 60 korun).
Kratší známky budou stát 240 korun za měsíc, 150 korun za deset dní a 110 korun za jeden den.
Plug-in hybridy, tedy dobíjitelná vozidla s kombinací spalovacího a elektrického pohonu, budou mít cenu přibližně čtvrtinovou. Za roční známku zaplatí 640 korun, o 30 korun více než letos, měsíční vyjde na 120 korun. Desetidenní a jednodenní známky zůstanou beze změny – 70 a 50 korun.
Ministerstvo očekává miliardu navíc
Podle ministerstva dopravy by nové sazby měly zvýšit roční výnos z dálničních známek o jednu miliardu korun – celkem na přibližně devět miliard. Peníze z vybraného poplatku stát využívá na výstavbu a údržbu dálnic.
Ceny známek se nyní každoročně automaticky upravují podle dvou kritérií:
- růstu inflace k červnu předchozího roku,
- a meziročního nárůstu délky dálniční sítě.
Výsledné procento se aplikuje na cenu z předchozího roku a zaokrouhluje se na celé desetikoruny dolů.
Bez poplatku pro ZTP a děti se závažnou nemocí
Bez dálniční známky mohou jezdit vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P), pokud je řídí postižený sám nebo jeho blízký.
Stejná výjimka platí pro vozidla přepravující nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Systém dálničních poplatků funguje v Česku od ledna 1995. Nalepovací kupony nahradily v roce 2021 elektronické známky. Vozidla nad 3,5 tuny nadále platí mýtné podle počtu ujetých kilometrů.
