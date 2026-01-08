ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank
Česká národní banka varovala před aktivitami společností Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank. Draph Solutions přišla na počátku ledna o povolení k poskytování platebních služeb. Goldman Lampe Private Bank nabízí zájemcům finanční služby, aniž by měla licenci pro působení na českém trhu.
Na společnost Draph Solutions si stěžovala část zákazníků, podle nichž firma provedla řadu neautorizovaných plateb a nekomunikovala s nimi ohledně nápravy situace. ČNB následně zahájila s Draph Solutions správní řízení, ve kterém ale společnost na opakované výzvy nereagovala. ČNB proto uložila firmě pokuty v souhrnné výši 400 tisíc korun a odebrala jí povolení k poskytování platebních služeb. Rozhodnutí nabylo právní moci 3. ledna.
Společnost Goldman Lampe Private Bank se sídlem ve Spojených arabských emirátech nabízí klientům bankovní služby. ČNB upozornila, že firma nemá licenci k působení v Česku ani žádné jiné obdobné povolení. Jakékoli peníze, které lidé společnosti svěří, proto nejsou nijak ze zákona pojištěny ani jinak chráněny.
ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.
