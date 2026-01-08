Nový magazín právě vychází!

ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank

ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank

ČNB
ČTK
ČTK
ČTK

Česká národní banka varovala před aktivitami společností Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank. Draph Solutions přišla na počátku ledna o povolení k poskytování platebních služeb. Goldman Lampe Private Bank nabízí zájemcům finanční služby, aniž by měla licenci pro působení na českém trhu.

Na společnost Draph Solutions si stěžovala část zákazníků, podle nichž firma provedla řadu neautorizovaných plateb a nekomunikovala s nimi ohledně nápravy situace. ČNB následně zahájila s Draph Solutions správní řízení, ve kterém ale společnost na opakované výzvy nereagovala. ČNB proto uložila firmě pokuty v souhrnné výši 400 tisíc korun a odebrala jí povolení k poskytování platebních služeb. Rozhodnutí nabylo právní moci 3. ledna.

Společnost Goldman Lampe Private Bank se sídlem ve Spojených arabských emirátech nabízí klientům bankovní služby. ČNB upozornila, že firma nemá licenci k působení v Česku ani žádné jiné obdobné povolení. Jakékoli peníze, které lidé společnosti svěří, proto nejsou nijak ze zákona pojištěny ani jinak chráněny.

ČNB dohlíží na finanční trh a pravidelně upozorňuje na aktivity firem, které nemají potřebná povolení. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů ČNB zveřejňuje na svém webu.

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
Aktualizováno

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Money

Money

ČTK

Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB

Eva Zamrazilová pro Bloomberg: Fáze snižování sazeb se blíží ke konci. Kvůli nemovitostnímu trhu

Money

Money

Stanislav Šulc

Návrat spolupráce. Vlády Česka a Slovenska obnoví mezivládní konzultace

Andrej Babiš a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, řekli novinářům český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský kolega Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Slovensko jako česká priorita

„Jsem připraven a velice se těším, že navážeme na naší spolupráci tak, jak v minulosti. Slovensko je pro nás prioritou. Obnovíme společné zasedání našich vlád,“ řekl Babiš na společné tiskové konferenci s Ficem. Ten navrhl podepsání memoranda s Českem o prohloubení vzájemné spolupráce.

Robert Fico a Andrej Babiš ČTK

Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.

Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. „Jsme připraveni a pomůžeme rádi,“ dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

Předseda české vlády dal také najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemného bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.

Slovenský premiér se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Kyjev

Západní vojáci na Ukrajině budou legitimními cíli, varuje Moskva

Politika

Politika

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo a okupuje asi pětinu jejího území.

ČTK

Čína mění kurz v čipové válce. Nvidii umožní návrat na trh

Nvidia
ČTK
ČTK
ČTK

Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.

Čínské úřady se podle zdrojů agentury chystají povolit místním společnostem nákup součástek od Nvidie pro vybrané komerční využití. Čip H200 však nebude z bezpečnostních důvodů smět používat armáda, citlivé vládní agentury, kritická infrastruktura a státní podniky. Podobná opatření přijala čínská vláda i ohledně zařízení od společnosti Apple a čipů od Micronu.

I přes chystaná omezení představuje plán Pekingu pro Nvidii velké vítězství, píše Bloomberg. Čína je totiž největším světovým trhem s polovodiči. Podle generálního ředitele firmy Jensena Huanga by jen odvětví čipů pro umělou inteligenci mohlo v nadcházejících letech vygenerovat 50 miliard dolarů (přes bilion korun).

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Čínská konkurence

Nvidii v Číně mezitím rostla konkurence. Dařilo se firmám, jako je Huawei a Cambricon, které v roce 2026 plánují prudce zvyšovat produkci.

Zájem o čipy H200 podle Bloombergu projevily čínské společnosti Alibaba a ByteDance. Obě firmy Nvidii sdělily, že by chtěly objednat více než 200 tisíc kusů.

Čip H200 je čip starší generace. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila jeho vývoz do Číny na začátku loňského prosince. Vývoz pokročilejších procesorů kabinet zakazuje s odůvodněním ochrany národní bezpečnosti.

