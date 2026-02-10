Trumpův muž pod tlakem. Lutnick kvůli vazbám na Epsteina schytává kritiku od demokratů i republikánů

Nový magazín právě vychází!

Americký ministr obchodu Howard Lutnick při slyšení v Senátu popřel, že by měl v minulosti jakýkoli vztah se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Lutnick čelí tlaku demokratů i republikánů na odstoupení z funkce od chvíle, kdy nově zveřejněné spisy o Epsteinovi odhalily nové informace o vazbách nynějšího ministra na finančníka. Demokratický senátor Chris Van Hollen prohlásil, že nová zjištění vyvolávají otázky o Lutnickově způsobilosti zastávat ministerský post. Píše o tom agentura Reuters.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, včetně e-mailů, podle nichž Lutnick navštívil Epsteinův soukromý ostrov, aby s ním poobědval. Lutnick přitom dříve tvrdil, že v té době už s Epsteinem nebyl v kontaktu.

Lutnick dnes prohlásil, že si s Epsteinem vyměnili pouze asi deset e-mailů a setkali se třikrát během 14 let. Lutnick se podle svých slov oběda s Epsteinem účastnil pouze proto, že zrovna plul na lodi poblíž finančníkova ostrova, a přítomna byla i Lutnickova rodina.

„Neměl jsem s ním žádný vztah. S tím člověkem jsem neměl téměř nic společného,“ řekl Lutnick při slyšení před senátním výborem.

Lutnick v minulosti uváděl, že se zavázal, že už nikdy nebude s Epsteinem v jedné místnosti poté, co finančník Lutnickovi v roce 2005 ukázal masážní stůl ve svém domě a pronesl sexuálně sugestivní poznámku. Kromě toho, že Lutnick v roce 2012 s Epsteinem poobědval, však e-maily rovněž ukazují, že Epstein v roce 2015 obdržel od Lutnicka pozvánku na fundraisingovou akci pro tehdejší prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, která se konala v Lutnickově finanční společnosti.

„Já i moje žena víme, že jsem v žádném ohledu neudělal vůbec nic špatného,“ prohlásil Lutnick.

Ministr je jedním z vlivných mužů v politice, byznysu či zábavním průmyslu, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se stali terčem kritiky kvůli svým vazbám na Epsteina, což vypovídá o elitních společenských kruzích, ve kterých se Epstein pohyboval.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy

Trump blokuje otevření mostu mezi Kanadou a USA. Musí s námi jednat s úctou, napsal

Politika

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

ČTK

Přečíst článek

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Politika

ČTK

Přečíst článek

Vítkova CPI si v Londýně půjčila miliardy a splatila staré závazky

Radovan Vítek
Profimedia
ČTK
ČTK

Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.

„Odkoupili jsme část dluhopisů s nízkým kuponem, zároveň jsme ale vykoupili také významnou část dluhopisů splatných v roce 2029 s kuponem sedm procent," uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Levnější podmínky

Celkově odkoupila své vlastní bondy za 12,1 miliard korun, a to včetně úroků. Hlavním záměrem transakce bylo právě prodloužení splatnosti závazků. Skupina využila podle serveru relativně levnějších podmínek na britském trhu, takže se po převodu britských liber na eura snížil i úrok z nově vydaných bondů.

„Nová emise dluhopisů v britských librách byla přepočtena do eur, což odpovídá zhruba úrokové sazbě 5,3 procenta, takže celkový dopad na úrokové náklady byl neutrální. Zároveň došlo k výraznému prodloužení splatnosti našeho dluhu,“ dodal Velen.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Americký dolar

Čína dává ruce pryč od amerických dluhopisů

Money

Čína přehodnocuje svůj vztah k americkým státním dluhopisům. Finanční instituce mají omezit nové nákupy a část držených cenných papírů prodat. Úřady mluví o řízení rizik, nikoli o ztrátě důvěry v USA. Trhy na zprávu reagovaly oslabením dolaru a růstem výnosů.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Mercedes-Benz vystřídala Škoda. Titul Auto roku 2026 získal elektromobil Elroq

Škoda Elroq
ČTK
ČTK
ČTK

Titul Auto roku 2026 v České republice získal elektromobil Škoda Elroq. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz CLA a třetí je BMW iX3. Následují Audi A6 a Dacia Bigster. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů, který soutěž vyhlašuje. Loni titul získal Mercedes-Benz třídy G.

Škoda titul naposledy získala v roce 2018 s modelem Karoq, ze kterého letošní držitel titulu vycházel. Celkově automobilka v anketě slavila vítězství desetkrát.

Škoda Epiq Škoda Epiq Škoda Epiq 12 fotografií v galerii

V roce 2025 po svém uvedení na trh se Elroq stal nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a zároveň i druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Je druhým elektrickým modelem Škody po větším Enyaqu. Nabízí dojezd až 560 kilometrů a kufr o objemu 470 litrů. Jeho cena začíná na hranici 800 tisíc korun. Elroq obsadil druhé místo v letošní evropské anketě Auto roku.

9 fotografií v galerii

O titulu Auto roku 2026 v ČR rozhodovalo 19 předních českých motoristických novinářů. Každý z porotců měl k dispozici 25 bodů, jednomu vozu mohl udělit maximálně deset a svou volbu musel zdůvodnit slovním hodnocením.

Škoda Epique

Škoda zrychluje elektrickou ofenzivu. Epiq za 600 tisíc má přivést davy k bateriovým vozům

Zprávy z firem

Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.

nst

Přečíst článek

Výroba vozů v továrně Škoda Auto

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

nst

Přečíst článek

