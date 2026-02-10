Trumpův muž pod tlakem. Lutnick kvůli vazbám na Epsteina schytává kritiku od demokratů i republikánů
Americký ministr obchodu Howard Lutnick při slyšení v Senátu popřel, že by měl v minulosti jakýkoli vztah se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Lutnick čelí tlaku demokratů i republikánů na odstoupení z funkce od chvíle, kdy nově zveřejněné spisy o Epsteinovi odhalily nové informace o vazbách nynějšího ministra na finančníka. Demokratický senátor Chris Van Hollen prohlásil, že nová zjištění vyvolávají otázky o Lutnickově způsobilosti zastávat ministerský post. Píše o tom agentura Reuters.
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, včetně e-mailů, podle nichž Lutnick navštívil Epsteinův soukromý ostrov, aby s ním poobědval. Lutnick přitom dříve tvrdil, že v té době už s Epsteinem nebyl v kontaktu.
Lutnick dnes prohlásil, že si s Epsteinem vyměnili pouze asi deset e-mailů a setkali se třikrát během 14 let. Lutnick se podle svých slov oběda s Epsteinem účastnil pouze proto, že zrovna plul na lodi poblíž finančníkova ostrova, a přítomna byla i Lutnickova rodina.
„Neměl jsem s ním žádný vztah. S tím člověkem jsem neměl téměř nic společného,“ řekl Lutnick při slyšení před senátním výborem.
Lutnick v minulosti uváděl, že se zavázal, že už nikdy nebude s Epsteinem v jedné místnosti poté, co finančník Lutnickovi v roce 2005 ukázal masážní stůl ve svém domě a pronesl sexuálně sugestivní poznámku. Kromě toho, že Lutnick v roce 2012 s Epsteinem poobědval, však e-maily rovněž ukazují, že Epstein v roce 2015 obdržel od Lutnicka pozvánku na fundraisingovou akci pro tehdejší prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, která se konala v Lutnickově finanční společnosti.
„Já i moje žena víme, že jsem v žádném ohledu neudělal vůbec nic špatného,“ prohlásil Lutnick.
Ministr je jedním z vlivných mužů v politice, byznysu či zábavním průmyslu, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se stali terčem kritiky kvůli svým vazbám na Epsteina, což vypovídá o elitních společenských kruzích, ve kterých se Epstein pohyboval.
