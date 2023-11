Index: Sazby spotřebitelských úvěrů se už téměř rok nezměnily

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v říjnu klesla meziměsíčně o 0,06 bodu na 9,36 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. V meziročním porovnání je hodnota nižší o 0,1 procentního bodu. Analytici neočekávají minimálně do konce tohoto roku výraznější výkyvy ani jedním směrem.

Reklama

Mírně by podle nich mohly trend ovlivnit opět konkurenční nabídky bank, které v předvánočním období vždy připravují pro klienty zvýhodněné nabídky úvěrů. Část lidí si totiž opakovaně bere půjčky na nákup vánočních dárků a na pokrytí zvýšených provozních nákladů v tomto období. Odborníci před neuváženými vánočními půjčkami varují.

"Prakticky již od října loňského roku zůstávají úrokové sazby úvěrů na cokoliv na podobné hodnotě. V říjnu 2022 činila průměrná hodnota 9,46 procenta. Celý rok 2023 jsou tedy průměrné úroky kolem této hodnoty s maximální odchylkou do jednoho procentního bodu v obou směrech,“ uvedla analytička Broker Consulting Michaela Pudilová.

Češi se snaží bojovat s inflací. Skupují zlato či nemovitosti Money Češi při boji s inflací nejčastěji zvažují investice do zlata, nemovitostí nebo uložení peněz na termínovaný vklad. Zatímco zlato by volilo přes 25 procent lidí, termínovaný vklad nebo investici do nemovitostí přes 22 procent Čechů. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury Median pro společnost Golden Gate mezi dvěma tisíci respondenty. ČTK Přečíst článek

V předvánočním období podle ní mezi sebou banky soutěží a snaží se o něco málo nižším úrokem oslovit co nejvíce klientů. Právě v těchto měsících bývá poptávka po spotřebitelských úvěrech standardně největší za celý rok, dodala Pudilová.

Do koncových sazeb u spotřebitelských úvěrů by se vedle Vánoc mohl propsat také případný pokles základní úrokové sazby České národní banky. "S jakou razancí a rychlostí, to ale nelze jednoduše odhadnout. Určitě se ale dá počítat s tím, že budou úroky klesat mnohem pomaleji v porovnání s tím, jak rychle zejména v minulém roce rostly,“ doplnil hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.