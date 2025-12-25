Konec velkých porcí. Američané hubnou a potravináři přepisují recepty
Výrobci balených potravin a provozovatelé fastfoodových řetězců se možná budou muset už příští rok pustit do výraznějších úprav svých produktů. Na trh se totiž v lednu dostanou nově schválené pilulky obsahující GLP-1, které potlačují chuť k jídlu, upozorňuje agentura Reuters.
Očekává se, že po těchto lécích sáhne více Američanů než po injekční formě, protože tablety budou levnější a řada pacientů se zdráhá aplikovat si injekce. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pondělí schválil tabletovou verzi léku Wegovy od společnosti Novo Nordisk. Akcie potravinářských firem na to v úterý reagovaly poklesem. Konkurenční přípravek společnosti Eli Lilly by mohl získat souhlas regulátorů v příštím roce, odhaduje Reuters.
Potravinářské firmy, včetně Conagra Brands a Nestlé, se už nyní potýkají se změnami spotřebitelských preferencí směrem k vyššímu obsahu bílkovin a menším porcím, což souvisí s rostoucí oblibou injekčních léků na hubnutí. Analytici se domnívají, že masovější využívání GLP-1 léků může znamenat dlouhodobé změny v poptávce.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk podala nabídku na převzetí amerického startupu Metsera v hodnotě nejméně 6,5 miliardy dolarů, tedy necelých 136 miliard korun, čímž se snaží překonat již uzavřenou dohodu mezi Metserou a Pfizerem. Cílem Novo Nordisku je upevnit svou dominanci na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.
Novo Nordisk chce překazit dohodu Pfizeru o převzetí Metsery, za startup nabízí 136 miliard
Zprávy z firem
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk podala nabídku na převzetí amerického startupu Metsera v hodnotě nejméně 6,5 miliardy dolarů, tedy necelých 136 miliard korun, čímž se snaží překonat již uzavřenou dohodu mezi Metserou a Pfizerem. Cílem Novo Nordisku je upevnit svou dominanci na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.
Firmy na to reagují propagací výrobků s vyšším obsahem bílkovin, úpravami obalů s označením „GLP-1 friendly“ a spoluprací s maloobchodními řetězci na lepším marketingu těchto produktů. „Vidíme, že lidé výrazně omezují slané snacky, alkohol, limonády, slazené nápoje a sladké pečivo. Naopak se více zaměřují na bílkoviny a vlákninu. Očekáváme proto, že potravinářské firmy i restaurace se tomuto rostoucímu publiku přizpůsobí,“ uvedl analytik Rabobank J. P. Frossard.
Podle Andrewa Rocca ze Zacks Investment Research je schválení tabletové formy Wegovy „průlomové“, protože pilulka bude levnější než injekce a nabídne srovnatelné výsledky při snižování hmotnosti. „Vyšší obsah bílkovin, menší porce a funkční inovace v potravinách budou nutností,“ dodal.
Pilulka pro masy už mění nabídku
Podle vládních údajů je přibližně 40 procent dospělých Američanů obézních a zhruba 12 procent dospělých v současnosti užívá léky typu GLP-1, vyplývá z průzkumu organizace KFF. Studie Cornellovy univerzity ukázala, že domácnosti užívající tyto léky snížily výdaje v supermarketech v průměru o 5,3 procenta a ve fastfoodech o zhruba osm procent. Po vysazení léků se však tyto poklesy většinou vytratily.
Levnější a snadněji užívané pilulky by podle autorů studie mohly vést k delšímu a rozšířenějšímu užívání, a tím i k širším dopadům na celý potravinářský sektor.
Některé firmy už změny promítají do nabídky. Conagra začala letos označovat vybrané mražené pokrmy Healthy Choice jako „GLP-1 friendly“ a hlásí rychlejší prodeje než u konkurenčních výrobků. Danone zaznamenává dvouciferný růst prodejů vysokoproteinových produktů, Nestlé uvedla na trh mražená jídla Vital Pursuit cílená přímo na uživatele GLP-1. Řetězec Chipotle zařadil do nabídky „High Protein Menu“ a některé restaurace, včetně Olive Garden, přidaly menší a levnější porce.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.